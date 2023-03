Do servisu kamkoli. Nezávislí opraváři uhájili blokovou výjimku

Bloková výjimka platí už přes deset let a umožňuje na trhu fungovat i nezávislým autoservisům. Na jedné straně stojí výhoda v podobě větší konkurence a tím alespoň částečného krocení růstu cen. Na druhé straně panuje přece jen obava některých majitelů aut, zda se jim i mimo servisy prodejců nových aut dostane stejné péče a nepřijdou o záruku.

Podle blokové výjimky nesmí být servis automobilů výlučně vázaný pouze na autorizovanou síť výrobce značky vozu. Pokud neautorizovaný servis při opravě dodrží automobilkou stanovené postupy a použije náhradní díly odpovídající kvality, není nijak ohroženo právo majitele uplatnit na svůj vůz záruku. Může přitom pracovat s levnějšími součástkami odpovídající kvality.

Platnost blokové výjimky ovšem končí 31. května 2023. „Protože se podle Evropské komise osvědčila, je užitečná a pro zúčastněné strany zůstává relevantní, bude prodloužena o dalších 5 let do 31. května 2028,“ řekl IDNES Ivan Dzido, mluvčí společnosti LKQ CZ, která je největším dodavatelem autodílů na českém trhu.

Potvrdila to i Markéta Frouzová, mluvčí zastoupení Evropské komise: „Hodnocení dospělo k závěru, že v posledním desetiletí byl režim užitečný a pro zúčastněné strany zůstal relevantní. Rovněž se ukázalo, že ačkoli se trh s motorovými vozidly bude v nadcházejících letech pravděpodobně vyvíjet s ohledem na rychle se měnící technologické prostředí, mobilitu a životní prostředí, nedošlo v posledním desetiletí k žádnému podstatnému vývoji, který by odůvodňoval zásadní revizi režimu.“

K drobným změnám ovšem dojde. „Evropská komise uznala, že je nutná aktualizace nařízení, která by odrážela význam, který pravděpodobně bude mít přístup k údajům generovaným vozidly jako faktor hospodářské soutěže. Komise tak zavádí některé omezené úpravy ve snaze reagovat na současné technologie a tržní postupy,“ vysvětluje dál Ivan Dzido.

„Prodloužení blokové výjimky podporujeme, nicméně jsme přesvědčeni, že by evropská pravidla měla více odpovídat technologickému a tržnímu vývoji, který je již nyní zřejmý. Důležitost přístupu k informacím o opravách a údržbě, přístup k softwaru a nástrojům, znepokojivý nárůst podílu originálních náhradních dílů, zmatení zákazníků ohledně záruk, to vše jsou problémy, které jsou na dnešním nezávislém trhu s náhradními díly aktuální a budou se prohlubovat, pokud Komise nepřijme odpovídající opatření. Proto neustále připomínkujeme legislativu a na základě našich zkušeností a informací od nezávislých autoservisů upozorňujeme, na co je potřeba se zaměřit a co je třeba zlepšit.“

Napětí mezi autorizovanými a nezávislými servisy ovšem vždy bylo a nejspíš i vždycky bude. Ty druhé proto chtějí lobbovat za výraznější změny. „V loňském roce jsme v rámci LKQ Europe provedli průzkum mezi nezávislými autoservisy v jedenácti evropských zemích. Zajímalo nás, jakým aktuálním výzvám na trhu čelí. Z výsledků jasně vyplývá, že napříč kontinentem, včetně České republiky, výrazně vzrostla omezení ze strany výrobců vozidel, mylné informace o zárukách, omezení přístupu k vozidlu a jeho údajům i nárůst počtu originálních náhradních dílů. To vše znevýhodňuje nezávislé autoservisy na trhu a v konečném důsledku i samotného koncového zákazníka. Ukazuje se tedy, že je potřeba jít nad rámec navrhovaných změn, protože svoboda volby je skutečně důležitou hodnotou,“ dodává Ivan Dzido.