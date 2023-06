Půjčení auta na dovolené: dobře čtěte smlouvu, ptejte se a foťte

Půjčit si auto v zahraničí není nic složitého. Najít půjčovnu vám pomůže internet nebo přímo hotel, ve kterém jste ubytovaní. Stejně jako v případě například povinného ručení se vyplatí i při výběru půjčovny srovnávat. Vyhraďte si hodinku pod slunečníkem na to, že si necháte nabídnout vůz od půjčovny spřátelené s hotelem, ale zároveň k tomu zkuste najít místní nabídky sami.

Nebojte se pár okolních půjčoven obvolat. Pamatujte, že řada z nich má lepší ceny na internetu než přímo na pobočce, nevyplatí se tedy půjčovny obrážet osobně. Nehledě na ztrátu času.

Pomoci s výběrem ideální půjčovny vám mohou i různá cestovatelská fóra, ale tipy získáte například i v české komunitě žijící v dané zemi. Většinou mívají skupiny na Facebooku, kde je také možné se doptat na detaily.

Když už si auto vyberete, doporučujeme se důkladně seznámit s pojistnými podmínkami. Všechny půjčovny mají auta pojištěná jen na základní pojištění, které je započítáno v ceně. Důležité ale je, co takové pojištění obsahuje. To by mělo být rozepsáno ve smlouvě. Mnohdy je také možné pojištění za příplatek rozšířit například na jízdu po nezpevněných cestách.

Odsouhlasení nabízené kolonky pojištění ale neznamená, že můžete odpovědnost o půjčené auto pustit z hlavy. „U pojištění bývá v podmínkách vysoká spoluúčast. To znamená, že u všech škod, které způsobíte, musíte část zaplatit z vlastní kapsy. Proto k cestovnímu pojištění nabízíme i připojištění půjčeného auta, díky kterému vám spoluúčast do sjednaného limitu proplatíme,“ říká Nela Maťašeje z Direct pojišťovny. „Vyhnete se tak vysokým doplatkům například i pokud jen poškrábete půjčené auto při parkování.“ Podobný druh připojištění pak nabízí takřka všechny tuzemské pojišťovny. A i v tomto případě radíme srovnávat a důkladně se seznámit s pojistnými podmínkami.

Důkladná prohlídka

Ještě než podepíšete smlouvu s půjčovnou a odjedete vstříc letním dobrodružstvím, auto si důkladně obejděte. Všechna případná poškození nechte zapsat do předávacího protokolu. Pozor dejte na to, že většina půjčoven má v podmínkách to, že vůz musíte vrátit ve stejném stavu, v jakém vám jej předali. V hlavní turistické sezoně se ale auta mezi zákazníky často točí tak rychle, že drobné závady nestíhají půjčovny řešit, případně jejich opravy nechávají až na zimu.

„Kromě odřeného laku a promáčknutých plechů nemusí být všechna poškození viditelná. Auto si důkladně vyfoťte ze všech stran a zaměřte se na všechna poškození, a to i ta v interiéru, jako například roztržené potahy sedačky. Ještě v areálu půjčovny vyzkoušejte funkčnost světel, stěračů, ostřikovačů a zavírání všech dveří a okének. Zjištěné závady nechte klidně ručně připsat do předávacího protokolu a podepsat půjčovnou. Vyhnete se tak dohadům, kdo škodu způsobil, a vracení auta se zbytečně neprotáhne,“ radí specialisté z pojišťovny Direct.

Řidič může být jen jeden

Ve smlouvě budete mít také zaznamenáno, kdo bude řidičem auta. Pokud se nestane něco opravdu nepředvídatelného, je nutné tuto část smlouvy dodržet. Případná výměna řidiče by mohla být problematická jak pro policii, tak i pro pojišťovnu nebo i půjčovnu. U některých půjčoven je ale možné si připlatit za druhého řidiče. A připlatit bude možná potřeba i za mladé řidiče. V některých zemích jsou totiž mladí a nevyježdění šoféři z pohledu pojišťoven problematičtí.

Největší hrozbou jsou pro zahraniční turisty pokuty. Proto důrazně doporučujeme se jim vyhnout. Důležité je dodržovat na místě předepsanou rychlost a jezdit ohleduplně. Pokud vás za nějaký přestupek zastaví policie, ideální je pokutu zaplatit přímo na místě. V žádném případě nespoléhejte na to, že se přestupky z dovolené do Česka nedostanou. Nejenže standardně funguje přeshraniční řešení pokut, minimálně mezi členskými státy EU, ale například pokuty za rychlost z radarů vám automaticky strhne přímo půjčovna. Té totiž poskytujete údaje z platební karty.