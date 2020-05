Tajný plán na oživení autoprůmyslu: EU chce nalít miliardy do ekoaut

EU by podle informací agentury DPA rovněž mohla vynaložit 40 až 60 miliard eur na investice do motorů s nulovými emisemi. „Další peníze by pak mohla investovat například do nabíjecích stanic pro elektromobily,“ uvedla DPA s odvoláním na dokument, ke kterému získala přístup.



Automobilový průmysl se nyní po celém světě potýká s negativními dopady koronavirové krize, která těžce zasáhla výrobní aktivity i poptávku. Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA) tento týden oznámilo, že prodej nových osobních automobilů v Evropské unii se v dubnu kvůli koronavirové krizi meziročně propadl o rekordních 76,3 procenta na 270 682 vozů (podrobnosti čtěte zde).

Poradenské společnost LMC Automotive minulý měsíc předpověděla, že celosvětová výroba automobilů letos kvůli pandemii nemoci covid-19 a následné hospodářské recesi klesne o více než 20 procent na zhruba 71 milionů vozů.

Automobilový průmysl je důležitou součástí české ekonomiky. Výroba osobních aut v České republice se v období od ledna do dubna meziročně snížila téměř o třetinu. V dubnu způsobily odstávky vyvolané koronavirovou krizí propad produkce o téměř 90 procent.