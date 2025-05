„Český automobilový průmysl čelí také výzvám globálního charakteru, jako jsou americká cla na dovoz automobilů, agresivní průmyslová politika Číny a ztráta konkurenceschopnosti evropských výrobců,“ popisují organizátoři setkání na půdě Hospodářské komory v Praze.

Český automobilový sektor vstupuje do zásadní etapy přeměny. „Co to znamená pro český automobilový sektor. Jak by měla ČR reagovat na evropské a globální změny. A co dělat pro zajištění konkurenceschopnosti,“ budou rozebírat za účasti ministra dopravy Martina Kupky, Zdeňka Zajíčka, prezidenta Hospodářské komory ČR, Eduarda Muřického z ministerstva průmyslu a obchodu a Zdeňka Petzla, výkonného ředitele Sdružení automobilového průmyslu AUTOSAP.