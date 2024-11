Analytici: Evropské automobilky by se na Trumpa v Bílém domě těšit neměly

Agresivní a vyhrocené kampaně, to Donald Trump umí. Ale dodržovat sliby? To už k jeho silným stránkám nepatří. | foto: ČTK

Podle poradce EY pro automobilový sektor Petra Knapa ovládnutí americké výkonné i zákonodárné moci republikány může mít od příštího roku výrazný vliv na světový i evropský automobilový průmysl.

„Nejistota v mezičase povede k opatrnějšímu přístupu ke strategickým investicím,“ uvedl Knap. Dá se podle něj očekávat udržení či zpřísnění přístupu k čínským dovozům i jejich faktické vytěsnění z amerického trhu. Navíc je vážně ve hře i zavedení cel na evropské dovozy, minimálně tak, aby se vyrovnalo tarifům na americké dovozy do Evropy. To by podle něj znamenalo ztížení přístupu na americký trh zejména pro prémiové značky z Evropy. „To bude, spolu s nižšími náklady na energie a nižšími daněmi právnických osob, podporovat investice evropských výrobců a dodavatelů v USA,“ dodal.

Tvrdý postoj Trumpa k Číně by mohl podle Dominika Kohuta z PwC ovlivnit globální dodavatelské řetězce, čímž by Evropu a s ním i Českou republiku posunul k hledání alternativních partnerů a posilování vlastních výrobních kapacit. Také podle něj je ve hře znovuzavedení cel na evropské výrobky, což by výrazně ztížilo přístup evropských firem na americký trh.

„Negativně by tento vývoj mohl ovlivnit zejména evropský, a tím pádem i český autoprůmysl, který už nyní není v nejlepší kondici,“ řekl Kohut. V Evropě by podle něj takový přístup poškodil také IT a technologický sektor i oblast obnovitelných zdrojů. „V České republice by kromě autoprůmyslu utrpělo strojírenství, zemědělský průmysl, chemický či textilní sektor,“ uvedl. Z konkrétních produktů mohou podle něj zdražit v Evropě i ČR hovězí maso, whiskey, softwarové programy či elektronika, což by podle Kohuta mohlo vytvářet nové inflační tlaky.

S novým americkým prezidentem lze také podle něj čekat rozvolnění přístupu k přechodu na elektromobilitu v USA, a tedy ještě větší rozpor mezi evropským a americkým přístupem ve vztahu k emisím a snaze o ekologičtější dopravu. To bude znamenat ještě větší zaměření výrobců elektromobilů na evropský trh, a tím i růst konkurence, řekl. Ohledně pohonných hmot je to ale podle Kohuta ve střednědobém horizontu spíše dobrá zpráva, protože Amerika podpoří rozšiřování domácí těžby, a bude tak přispívat ke stabilizaci cen.