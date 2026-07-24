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Budou to autohity roku? Podívejte se, s čím vyjíždí Dacia, Audi či Mercedes

Vladimír Löbl
Mění se design, technologie i samotné motory. Není divu, že konkurent Dacie pro octavii, nový A6 Allroad od Audi i nové ostré modely od BMW, Mercedesu a Peugeotu poutají pozornost. Který překvapil nejvíce? Podívejte se na náš přehled horkých novinek, které se chystají ovládnout silnice.
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Dacia Striker Crossover zaútočí na octavii a láká na kufr s 600 litry a pohon 4×4

Automobilový svět v segmentu C zažívá další otřes. Dacia se po úspěchu SUV Bigster rozhodla zaútočit na rodinnou klasiku a představuje model Striker. Jde o originální crossover, který Dacia hrdě popisuje jako mix robustnosti SUV, praktičnosti kombi a efektivity sedanu. Cílí na ty, kteří zkrátka klasická SUV nechtějí, ale přesto touží po robustnějším autě. A s očekávanou cenovkou startující na hranici 650 000 Kč půjde opět o prodejní hit.

Vizuálně Striker klame tělem. Na délku měří 4,62 metru, což ho staví přímo proti Škodě Octavii Combi. Je sice o 18 centimetrů nižší než Bigster, ale světlá výška 19 až 20 centimetrů snese srovnání s čistokrevnými terénními vozy. Pod linií ramen je to zkrátka drsná dacia s nelakovanými recyklovanými plasty a novými LED světly ve tvaru T v rozích karoserie (podobně jako nové elektrické škodovky). Nad ní se naopak táhne plynulá, aerodynamická silueta svažujícího se kombi.

Uvnitř Dacia Striker debutuje s horizontální tříúrovňovou palubní deskou, která využívá textilní povrchy a poprvé i 7palcový digitální štít. Ten pomocí optického odrazu promítá data jako plovoucí 3D obraz, což prý má šetřit oči řidiče. Nechybí 10,1“ infotainment, vychytávky YouClip pro uchycení příslušenství a kufr o objemu rovných 600 litrů s elektrickým víkem Easy Trunk Opening, které se samo otevře, když se s klíčem přiblížíte k zádi.

Pod kapotou zapomeňte na diesel. Základem je mild-hybridní tříválec Mild Hybrid-G 140 spalující benzín i LPG, dostupný s manuálem i automatem. Vrcholem je klasický full-hybrid Hybrid 155 s osmnáctistovkou a bezspojkovou převodovkou. Pro náročnější je připraven Hybrid 150 4×4 s pohonem všech kol, kde zadní nápravu roztáčí nezávislý elektromotor. Objednávky odstartují v říjnu 2026, přičemž první vozy dorazí k prodejcům v prosinci.

Dacia znovu překvapuje. Její největší model Striker svou délkou 4,62 metru míří mezi rodinné crossovery a znovu posouvá hranici, kam až se nízkonákladová značka dokáže dostat. Ani sesterský Renault nechce zůstat pozadu a představil dva zajímavé koncepty, které odhalují, co má za lubem.
Audi A6 Allroad
BMW M3
Mercedes-AMG CLA 45 4Matic+
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Témata: Dacia, Audi, Mercedes-Benz

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