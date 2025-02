Nemá volant a předek je i zadkem. Prošmejdili jsme taxi bez řidiče, už vyjíždí

Prodeje motorek rostou. A taky nehodovost, v sezoně je obden tragédie

Rok 2024 byl hodně příznivý, co se týče prodeje nových motocyklů. Celkem jich bylo registrováno do silničního provozu 26 575. To je více než čtrnáctiprocentní nárůst v porovnání s rokem 2023, mnohem...