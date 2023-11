Za nehody samořízených vozů v Británii mají být odpovědní jejich výrobci

„Moji ministři představí nový právní rámec na podporu bezpečného komerčního rozvoje nových průmyslových odvětví, jako jsou samořízené vozy,“ řekl britský král Karel III. při prezentaci legislativního programu vlády, kterou zahájil nové zasedací období parlamentu.

Podle vlády by měla nová pravidla chránit uživatele a posílit bezpečnost samořízených vozů. „Když vozidlo řídí samo, bude za způsob jeho řízení zodpovídat spíše firma než jednotlivec,“ uvedla vláda.

Podle odborníků jsou regulační pravidla a určení právní zodpovědnosti klíčem k tomu, aby veřejnost samořízené vozy přijala a pojišťovny je pojišťovaly. Nová pravidla budou zahrnovat postupy při vyšetřování nehod a opatření k posílení bezpečnosti, uvedl Reuters.

Vytvoření právního rámce pro vývoj samořízených vozů vítají pojišťovny i podniky působící v odvětví. Firmy už dříve varovaly, že Británie by mohla přijít o investice do tohoto odvětví, pokud nebude regulace schválena před příštími parlamentními volbami, které by se měly konat v příštím roce.

Šéfka britských aktivit pojišťovny AXA Tara Foleyová uvedla, že regulace bude mít „řadu přínosů“ pro britskou ekonomiku a bezpečnost na silnicích. Dodala, že pojišťovnám regulace přinese potřebné objasnění otázek ohledně stanovování zodpovědnosti za škody způsobené samořízenými vozidly.