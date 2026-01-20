Hrbolaté silnice, čerstvý beton, motorky a různé překážky? Nic je nezastaví. Vozidla bez řidiče se pohybují jako digitální buldozery a často ignorují vše, co jim stojí v cestě.
Myšlenka autonomních vozidel byla jasná: méně provozu, více bezpečnosti. Realita však často ukazuje opak. Automatizované dodávky jsou často bezradné, chvílemi nebezpečné, způsobují nehody a v extrémních případech i tragédie.
Díky sérii virálních videí na čínských sociálních sítích je svět svědkem této surrealistické podívané. Autonomní dodávky se nebojácně řítí po hrbolatém asfaltu, najíždějí na krajnice a vysoké obrubníky, narážejí do svodidel, blokují dopravu a bourají do jiných vozidel. V jednom z klipů se robot řítí po dálnici s motorkou zaseknutou mezi koly.
Na sociálních sítích videa získala miliony zhlédnutí a tisíce sarkastických komentářů.
Někteří žertují, že „čínské autonomní dodávky nemůže zastavit nic“, a jiní poukazují na znepokojivý fakt, že roboti někdy pokračují v pohybu i poté, co správně rozpoznají překážky.
Mnoho uživatelů vyjádřilo šok a nedůvěru a divilo se, jak mohou úřady povolit provoz těchto vozidel bez řádných bezpečnostních kontrol.
Někteří je označili za „zcela nekontrolovatelný beta test“ a zpochybňují, zda se autonomní vozidla mohou skutečně stát budoucností logistiky a lidské dopravy, jak tvrdí technologické společnosti.
„Technologie se samozřejmě budou dále vyvíjet, ale tato videa nám připomínají, že umělá inteligence ještě není připravena nahradit lidi ve složitých a nepředvídatelných prostředích, jako jsou města,“ komentuje magazín Motorbox.
