Od montérek ke Gangnam Stylu. Hyundai měnil první auta za banány

První korejský vůz z roku 1955 nesl označení Sibal, což znamená „začátek“.

Přestože není Jižní Korea nijak velká země, na mezinárodní scéně se dokázala prosadit spotřební elektronikou a také automobilovým průmyslem. Počátky tamního automobilového průmyslu sahají do roku 1955, kdy obchodník Choi Mu-seong vyrobil první korejský vůz s prorockým jménem Sibal, což znamená „začátek“. O sedm let později korejská vláda přispěchala na pomoc tomuto odvětví. Zahraniční automobilky dostaly v Koreji možnost podnikat, pokud se zapojily do spolupráce s korejskými partnery. Domácí společnosti, které již byly úspěšné v jiných oblastech, se tak začaly věnovat i výrobě aut.

V 60. letech se objevily všechny později hlavní jihokorejské automobilové značky – Kia Industry, SsangYong Motor, Hyundai a Asia Motors Company. V té době ale pouze montovaly vozy z dovezených dílů.

První vůz Hyundai byl licenční Ford Cortina, modely Kia zase pocházely z rýsovacích prken Mazdy a Fordu. Koncern Daewoo začínal s výrobou aut ve spolupráci s Toyotou, později pak spolupracoval s americkým koncernem GM. Z tohoto „manželství“ je i u nás koncem 80. let dobře známý Daewoo Racer, což byl přepracovaný Opel Kadett. V prodeji u nás byl i luxusní sedan Chairman na bázi Mercedesu třídy E. Jedním (sponzorským) tehdy jezdil i hokejista Jaromír Jágr.

V polovině 70. let se již začaly více emancipovat a později jim již začal být domácí trh malý. Po energetické krizi a poklesu odbytu v roce 1979 jihokorejská vláda proto začala rozvíjet exportně orientovanou výrobu. Dnes již největší značky mají svoji produkci a modelovou skladbu lokalizovánu, přičemž v Evropě své výrobní závody postavily v Česku a na Slovensku.

V Jižní Koreji se loni prodalo 1 739 578 osobních automobilů. Hyundai dosáhl podílu 36,5 % oproti 33,1 % před rokem. Druhá je Kia, následují tři domácí výrobci: KG Mobility (Ssangyong), GM Korea a Renault Korea (Samsung).