Rok 1970 byl v Rusku velice úrodný. V lednu se začal na pultech obchodů decentně objevovat první toaletní papír z konečně zrealizované domácí hromadné výroby a v září byla spuštěna sériová výroba žigulíků, nejvýznamnějších osobních automobilů sovětské éry. A právě žigulíky jsou tématem dnešní bohaté obrazové galerie.
Autor: z dobového prospektu
Sériová výroba prvního z typu žigulíků, kterým byl VAZ-2101, začala ve středu 9. září 1970. Tak o tom tehdy informoval deník Pravda, a tak to musí být pravda. Samozřejmě už před tímto datem vyjížděly několik měsíců na svět vozy předsériové, ale žádné velké žně to nebyly.
Autor: VAZ
Hned na začátku zmíníme, že VAZ-2101 byl prvním typem nakonec celkem rozsáhlé typové řady žigulíků. Na fotografie většiny typů, respektive všech hlavních typů v průběhu listování galerií jistě narazíme. VAZ-2101 označují sami Rusové za ruský automobil století.
Autor: VAZ
Reklamní fotografie žigulíku
Autor: VAZ
Nová automobilka VAZ (Volžský automobilový závod) vyrostla ve městě Togliatti (resp. podle přepisu z azbuky Toljatti). Město to jméno dostalo v roce 1964 po vůdci italských komunistů Palmiru Togliattim, předtím se jmenovalo Stavropol na Volze.
Autor: VAZ
Ani dnes asi nebude pro většinu čtenářů neznámým faktem, že VAZ-2101 byl licenční mutací Fiatu 124 překonvertovaného na ruské podmínky. Ale Fiat byl i klíčovým partnerem pro vznik samotné továrny VAZ, pro kterou vypracoval projekt a zajistil výrobní linky a stroje od zavedených firem především ze Západní Evropy, ale i ze Spojených států amerických. Lidé od Fiata spolu se subdodavateli instalovali a zprovoznili celé výrobní haly. A zde jen dodejme, že podobné, byť v nesrovnatelně menším měřítku, to bylo i s tím toaletním papírem, kam výrobní technologie zase dodali Britové (firma Beloit Walmsley).
Autor: VAZ
Výroba žigulíků
Autor: VAZ
Při testování původních Fiatů 124 v SSSR bylo zjištěno, že tam tyto vozy velice trpí a objevují se u nich až destrukční závady. Musíme si totiž uvědomit, po čem všem tam bylo třeba jezdit – zdaleka ne ve všech obydlených oblastech byly silnice, jak je znali na Západě, a mnohde dokonce ani žádné silnice nebyly. Pro sovětské podmínky tak byl připraven robustnější vůz, který dostal právě označení VAZ-2101 (viz foto).
Autor: VAZ
Připomeňme si pro mnohé známou koncepci žigulíku, respektive Fiatu 124: jedná se o osobní automobil nižší střední třídy s motorem vpředu a pohonem zadních kol. Italský Fiat 124 byl představen v březnu 1966 na ženevském autosalonu. Honosit se může titulem Evropské auto roku 1967. Italové ukončili jeho výrobu v roce 1974, kdy ho nahradili Fiatem 131. Déle ovšem běžela licenční výroba ve Španělsku a v Turecku. A v Rusku vydržela výroba odvozených vozů až do roku 2012. Definitivní produkční konec ovšem přišel až v roce 2014, kdy se v Egyptě smontovaly poslední Lady 2107. (foto: VAZ-2104, resp. Lada 2104)
Autor: VAZ
Galerie žigulíků je naplněna především fotografiemi reklamními, používanými například na prospektech a podobně, ale pro oživení jsme přidali i řadu autentických fotografií z provozu těchto vozů.
Autor: VAZ
Například toto je historický pohled z Budapešti, ze čtvrti Rákospalota. Stavební objekty, před kterými stojí dva žigulíky, tam už dnes nestojí.
Autor: Fortepan / Czunya György
A zde nás zase zaujme umělecká fotografie běloruského umělce poskytujícího péči žigulíku prostřednictvím elektrického svařování. Svařovací technika je dobrá, technika manipulace s vozem zajímavá.
Autor: Mikhail Kapychka, CC BY 4.0
Ale zpět k věcem prozaičtějším. Zajímavé to je s názvem podniku/továrny pro výrobu žigulíků. Názvy automobilek se v SSSR zpravidla odvíjely od jména města, ke kterému se přidalo „automobilový závod“. Používaným označením potom byla z toho utvořená zkratka. Vznikly tak automobilky GAZ (ve městě Gorkij), MAZ (Minsk), UAZ (Uljanovsk), LuAZ (Luck) a ZAZ (Záporoží), vedle toho ovšem známe i automobilky s jinou genezí jména (například ZIL a o závodu vyrábějícím moskviče a měnícím jména jako chameleon barvy ani nemluvě). Ale co teď s novým závodem v Togliatti, řekli si soudruzi při jeho blížícím se uvedení do provozu, protože TAZ použít nemůžeme. Rusky taz/tazik znamená lavor, umyvadlo, často plechová mísa, to bylo pro stěžejní sovětský automobil vskutku hanlivé označení. Kupodivu je zachránili opět Italové, když právě je napadlo tomu říkat Volžský automobilový závod, tedy VAZ.
Autor: VAZ
A aby toho nebylo málo, tak neméně zajímavé to je se jménem samotného vozu. Již drahnou dobu před dokončením automobilky mělo její vedení vymyšleno jméno Žiguli podle nedalekého pohoří. Když potom vznikl název automobilky VAZ, bylo tu plné typové označení vozu VAZ-2101 Žiguli (ta čísla nejsou náhodná, ale pro nás ani důležitá). Jenže potom se Sověti zalekli, že slovo žiguli zní na Západě podobně jako gigolo, a proto museli kvůli exportu dát vozu ještě jedno lepší jméno. A tak vznikla Lada.
Autor: z dobového prospektu
Popravdě i s Ladou to bylo zajímavé. Jeden sovětský motoristický časopis vyzval veřejnost k zasílání návrhů jmen pro nový vůz, ale v době, kdy už bylo jméno Žiguli interně vybráno a schváleno. A jak se nakonec ukázalo, tak zbytečné to nebylo, po polekání gigolem se zkrátka jednoduše sáhlo po už vybrané Ladě z výzvy. Jen dodejme, že různých návrhů tam tenkrát přišlo 1 812 (dopisů s návrhy přišlo v řádu desítek tisíc), například Kuťuša, Fialka, Sokol, Sen nebo Madona, některé byly zvláštní, třeba Prvorozenec, a některé až úchylné, jako například Iljič po jednom zločinci. (foto: VAZ-2107, resp. Lada 2107)
Autor: VAZ
A tak nakonec známe VAZ-2101 - respektive VAZ-2101 Žiguli - i jako typ Lada 1200. U nás jim lidé běžně říkali žigulíky. Jinak v označení Lada 1200 se do čísla promítl zdvihový objem motoru (1 198 ccm).
Autor: VAZ
Ač si byl VAZ-2101 (viz foto) s původním Fiatem 124 podobný jako vejce vejci, jednalo se prakticky o zcela nový typ. Na základě poznatků z testování desítek zkušebních vozů museli italští inženýři do projektu sovětské mutace zapracovat na osm stovek změn. Zralé prototypy pro přežití v nehostinných ruských podmínkách byly na světě ve druhé polovině roku 1969.
Autor: VAZ
Změny se týkaly i takové „obyčejné“ věci, jako je samonosná karoserie. Tu měl VAZ-2101 ze silnějších plechů a sloupky byly vyztuženy. Původní karoserie totiž při náročných zkouškách praskaly.
Autor: VAZ
Pro VAZ-2101 byl připraven i nový motor. Zatímco Fiat 124 měl motor s ventilovým rozvodem OHV, Sověti chtěli modernější rozvod OHC. Navíc potřebovali, aby vůz zvládal jezdit i na jejich dost nekvalitní benzín. A v případě potřeby, aby se mohl startovat klikou – proto je uprostřed předního nárazníku díra.
Autor: z dobového prospektu
Kromě na sovětské poměry technické vyzrálosti byl žigulík (resp. jeho typová řada) přelomový také v tom, že se stal nejvyráběnějším osobním automobilem v SSSR. Ostatně s tím už do toho strana a vlády šly, aby pozvedly motorizaci obyvatelstva. Ta byla vskutku tristní, podle statistických dat z roku 1965 připadalo v USA na jeden osobní automobil 2,7 obyvatel, zatímco v SSSR to bylo 238 obyvatel (o dva řády více!). Už z těchto čísel je patrné, že se to v SSSR mohlo především díky žigulíkům zlepšit, ale dohnat USA, respektive potažmo Západ či alespoň jiné trochu rozvinutější země, bylo zcela nereálné. Na druhou stranu v daných podmínkách se to zlepšovalo docela rychle, například v roce 1980 připadalo na jeden osobák něco přes třicet Sovětů a koncem osmdesátých let už necelých dvacet.
Autor: VAZ
Sovětský svaz v poměrovém počtu osobních automobilů dokonce výrazně zaostával za všemi ostatními zeměmi RVHP, tedy nad svými satelity. Na druhou stranu byl z nich jediný, který například vyráběl jaderné zbraně, nebo své satelity mohl „vystřelit“ do vesmíru. Jen s tím toaletním papírem to bylo všelijaké...
Autor: z dobového prospektu
Italy máme spojeny s Ruskem nejen díky zrození žigulíků a továrny na jejich výrobu, ale i díky filmové komedii „Neuvěřitelná dobrodružství Italů v Rusku“ z roku 1974, kde se nám ostatně i ten žigulík krásně předvedl.
Autor: VAZ
Ale jestli se ptáte, zda byly žigulíky pro sovětského občana cenově přívětivé, když tam vládli komunisté, co by se pro blaho lidu rozkrájeli, tak to nikoliv. Vtipně působí původní myšlenka vypočítat cenu žigulíka podle hmotnosti, aby jeden kilogram vyšel na jeden rubl. Pak by nestál ani tisíc rublů. Ale to byla samozřejmě nebetyčná hloupost a oficiální (tzn. nejnižší) prodejní cena byla v první polovině 70. let asi 5,5 tisíce rublů. V té době si tam člověk vydělal měsíčně 120 rublů, žigulík stál asi šestačtyřicetkrát tolik. Například dělník v továrně VAZ na tom byl samozřejmě se svými průměrnými 140 rubly o poznání lépe, ten si vydělal 5,5 tisíce za 39 měsíců. Jen pro porovnání můžeme uvést, jak na tom byl dělník v Cadillacu, ten si například na Cadillac DeVille vydělal za 11 měsíců. Ano, počítali jsme celé výdělky na nákup vozu, ale to pro zjednodušené porovnání životní úrovně v komunistické totalitě a v „dělníky vykořisťujícím“ kapitalismu stačí (i když někomu kupodivu nestačí).
Autor: VAZ
Pravděpodobně velice raná reklamní fotka s dvojicí žigulíků. Na samém začátku se vyráběly pouze v těchto dvou barvách.
Autor: VAZ
Již jsme si řekli, že sériová výroba žigulíků začala v září 1970, a že předtím fabriku opouštěly vozy předsériové. Prvních šest bylo vyrobeno toho roku již 19. dubna, a to s využitím dílů dodaných z Itálie. Tehdy samozřejmě montážní linka ještě nejela, to je při kusové výrobě beztak bezpředmětné.
Autor: VAZ
Do konce roku 1970 už bylo na světě kolem třiadvaceti tisíc žigulíků. A pak se výroba začala podle plánu rozjíždět. Půlmiliontý žigulík byl vyroben v prosinci 1972 a o rok později už miliontý. Fabrika se stavěla na roční produkci 600 tisíc vozů.
Autor: VAZ
Díky Italům získali Sověti svou největší a nejproduktivnější automobilku. Je také pravda, že sovětský automobilový průmysl už předtím rostl víceméně za vydatné komerční pomoci ze zahraničí. V době meziválečné v tom hráli zásadní roli Američané.
Autor: VAZ
Většina produkce žigulíků představovala karosářské provedení sedan, kombíky představovaly zlomek produkce.
Autor: VAZ
Vozy pro export na Západ byly lépe vybavené a také kvalitněji vyrobené, podléhaly přísnější výstupní kontrole. Dělníci dostávali za výrobu exportních vozů příplatky.
Autor: z dobového prospektu
Přeprava nových žigulíků po železnici. Na širokorozchodné trati jezdily samozřejmě širší vagony a na ně se vešly i dva žigulíky vedle sebe.
Autor: VAZ
Přeprava nových žigulíků prostřednictvím kamionu s návěsem
Autor: VAZ
Výroba žigulíků
Autor: VAZ
Žigulík byl nejen vůz do města, ale i do lesa.
Autor: VAZ
Reklamní fotka žigulíku se sovětskou espézetkou zasazeného do kempingové scenérie může budit falešný pocit svobody.
Autor: VAZ
Žigulíky se exportovaly i do Československa, kde je prodával podnik Mototechna.
Autor: Mototechna
Žigulík byl povedený rodinný vůz, zde vidíme jeden rodiny maďarské. V množině osobních automobilů vyráběných ve východním bloku se z pohledu uživatelského řadil žigulík mezi nejlepší.
Autor: Fortepan / Szilágyi Lajosné
VAZ-2101 na mezinárodním veletrhu v Budapešti v roce 1971
Autor: Fortepan / FŐFOTÓ
Výroba žigulíků. Označení Žiguli – zde konkrétně Žiguli 1300 – v azbuce je na voze patrné (při zvětšení fotografie určitě).
Autor: VAZ
Rusové označují VAZ-2101 za ruský automobil století.
Autor: AvtoVAZ
Výroba žigulíků
Autor: VAZ
Výroba žigulíků
Autor: VAZ
Typová řada žigulíků se skládá z těchto základních typů, uvádíme pouze označení VAZ, období výroby a přibližný počet vyrobených kusů v tisících: VAZ-2101 (1970/88, 4 850), VAZ-2102 (1971/86, 667), VAZ-2103 (1972/84, 1 305), VAZ-2106 (1976/2006, 4 397), VAZ-2105 (1980/2010, 2 091), VAZ-2107 (1982/2014, 3 123), VAZ-2104 (1984/2012, 1 142).
Autor: Fortepan / FŐFOTÓ
V letech 1980 až 2014 tak bylo vyrobeno kolem 17 574 000 vozů typové řady Žiguli, od typu VAZ-2101 do typu VAZ-2107.
Autor: VAZ
Ač jsme ve výčtu uváděli typová označení VAZ, tak si musíme stále uvědomovat, že se používala i ekvivalentní označení Lada, jak můžeme vidět například na tomto výběru z československého prospektu. Lada 1200 je VAZ-2101, Lada 1200 Universal je kombík a tedy VAZ-2102, Lada 1300 je VAZ-21011, Lada 1500 je VAZ-2103 a Lada 1600 je VAZ-2106. Není to jednoduché, zde vidíme, že některá označení mohou mít víc číslic, viz VAZ-21011, což je v podstatě VAZ-2101 s větším motorem. V tabulce vidíte zdvihové objemy motorů, které se potom odrážejí v typových označeních Lada.
Autor: z dobového prospektu
VAZ-2101
Autor: VAZ
VAZ-2101
Autor: VAZ
VAZ-2102 (vlevo) byla varianta kombi přímo vycházející z typu VAZ-2101.
Autor: VAZ
VAZ-2102
Autor: VAZ
Reklamní prospekt ukazuje všestrannost kombíku VAZ-2102.
Autor: z dobového prospektu
Typ Lada 1300 (VAZ-21011) měl oproti typu Lada 1200 (VAZ-2101) trochu vylepšenou karoserii a větší1,3litrový motor místo 1,2litrového.
Autor: z dobového prospektu
Typ Lada 1200S, neboli VAZ-21013, vznikl tak, že se do karosářsky vylepšeného typu Lada 1300 (VAZ-21011) montoval zase původní 1,2litrový motor.
Autor: z dobového prospektu
Lada 1200L je další provedení luxusnějšího vozu, do kterého se montoval nejslabší motor. Některé zdroje sice hovoří, že Lada 1200L a Lada 1200S jedno jsou, ale například západoněmecké dobové ceníky je vedle sebe uvádí s různou cenou.
Autor: VAZ
Lada 1200 v exportním provedení s pravostranným řízením pro britský trh
Autor: z dobového prospektu
Lada 1300 v exportním luxusním provedení s pravostranným řízením a vinylem potaženou střechou pro britský trh
Autor: z dobového prospektu
VAZ-2106 (Lada 1600)
Autor: z dobového prospektu
VAZ-2106 (Lada 1600)
Autor: z dobového prospektu
V 90. letech přestal výrobce používat název vozů Žiguli a i pro domácí trh ho dodával jako Ladu. VAZ-2106 tak známe i jako typ Lada 2106, ale i jako typ Lada 1600 podle předchozího exportního označení.
Autor: VAZ
VAZ-2106 (Lada 2106 / Lada 1600)
Autor: VAZ
Lada 2105 (VAZ-2105)
Autor: VAZ
Lada 2107 (VAZ-2107)
Autor: VAZ
Lada 2107 (VAZ-2107)
Autor: VAZ
Lada Riva 1.5E Saloon UK-spec (VAZ 21057)
Autor: VAZ
Lada 2104 (VAZ-2104) je modernizovaný kombík vycházející z typu Lada 2105. Byl nástupcem kombíku VAZ-2102.
Autor: VAZ
Podívejme se ještě na řadu zajímavých fotek z provozu žigulíků. Zde vidíme jeden v Maďarsku na benzince počátkem 70. let. Vůz vlevo je Opel Rekord C, také s maďarskou značkou.
Autor: Fortepan / FŐFOTÓ
Széchenyiho řetězový most v Budapešti. Most byl otevřen v roce 1849 pro spojení Budína a Pešti. Stal se prvním stálým mostem přes Dunaj na maďarském území. Vlevo vpředu vidíme VAZ-2101 a vpravo kombík VAZ-2102.
Autor: Fortepan / FŐFOTÓ
A zde si můžeme dovolit absolutní rým: před servisem žigulíků, stojí řada žigulíků.
Autor: Fortepan / Bojár Sándor
Žigulík šťastné maďarské rodiny
Autor: Fortepan / Kiskos Vajk
Žigulík šťastné maďarské rodiny
Autor: Fortepan / Kiskos Vajk
Nábřeží pod Budínským hradem v Budapešti, rok 1975. Parkující automobily jsou Ford Transit (jako obytný vůz), Porsche 911, VAZ-2101 a Wartburg 311.
Autor: Fortepan / Ed Sijmons
Dva automobily VAZ-2101 a jeden GAZ-24 před autoservisem v maďarském městě Zalaegerszeg, rok 1973
Autor: Fortepan / UVATERV
Budapešť, rok 1981 a železniční jeřáb v akci. A dole jsou v akci maďarští dopraváci, kteří se na místo dopravili žigulíkem. Nám pak srdce trochu pookřeje při pohledu na zelenou užovku vpravo.
Autor: Fortepan / UVATERV
VAZ-2101 v maďarském servisu, vpravo vykukuje Trabant 601.
Autor: Fortepan / Faragó György
Monopol na prodej automobilů měla v tzv. lidovém Maďarsku státní společnost Merkur. Zde nahlížíme do její pobočky v Debrecínu, vlevo stojí žigulíky a vpravo větší volhy (GAZ-24).
Autor: Fortepan / UVATERV
A zde je jedna maďarská rodina šťastná jako celá rodina blech. Se svým žigulíkem se dostala hodně daleko, vždyť ji vidíme ve frontě na trajekt Prinsessan Christina operující mezi dánským přístavem Frederikshavn a švédským přístavem Göteborg. Takže je evidentní, že se ti šťastlivci dostanou ještě o řádný kus dál.
Autor: Fortepan / Mezey András
Žigulík na budapešťském panelovém sídlišti
Autor: Fortepan / Inkey Tibor
Budapešť, 1981. Na této fotce je z parkujících vozidel nejvíc žigulíků.
Autor: Fortepan / Faragó György
Žigulík maďarské taxislužby
Autor: Fortepan / Saphier Herbert
VAZ-2106 sovětských okupačních sil rozmístěných v NDR, 80. léta 20. století. Fotka je ze Západního Berlína, z parku Tiergarten, kam Sověti periodicky vyjížděli ke svému památníku připomínajícímu dobytí Berlína v roce 1945.
Autor: Torfaen Corvine, CC BY 2.0
Pohled na centrum východoněmeckého městečka Stolpen, rok 1986. Vlevo stojí žlutá Lada 1600 (VAZ-2106).
Autor: Jörg Blobelt, CC BY-SA 4.0
Žigulíky sloužily v mnoha zemích jako vozy policejní. V sovětském svazu měli milici. Zde vidíme dva dopravní milicionáře a za nimi ještě dvojici přisluhovačů. Vlevo vykukuje žigulík v barvách milice a před ním je žigulík milicionáři „odchycený“.
Autor: archiv
Žigulík maďarské policie, rok 1979
Autor: Fortepan / Magyar Rendőr
Řada žigulíků maďarské policie, rok 1980
Autor: Fortepan / Magyar Rendőr
Žigulík maďarských dopraváků v akci
Autor: Fortepan / UVATERV
Žigulík v kabátě východoněmecké policie, veteránská akce v roce 2018
Autor: Nutzdatenbegleiter, CC BY-SA 4.0
Lada 2104 kubánské policie
Autor: Dickelbers, CC BY-SA 3.0
Lada 2107 kubánské policie
Autor: Brian Adamson, CC BY 2.0
Žigulíky snad všech typů mají ve vozovém parku Kubánců docela významné zastoupení, zde je obrázek z Havany z roku 2016.
Autor: Antonio Schubert, CC BY-SA 2.0
Ještě jeden žigulík v Havaně z roku 2016. Některým Kubáncům zkrátka nepatří barvy do ruky.
Autor: Antonio Schubert, CC BY-SA 2.0
A naposledy žigulík na Kubě. Tady to naštěstí odnesla „jen“ nemovitost.
Autor: Antonio Schubert, CC BY-SA 2.0
Ázerbájdžánský žigulík kdesi v Baku, rok 2019
Autor: Matti Blume, CC BY-SA 4.0
VAZ-2106 ve městě Taraz v Kazachstánu, rok 2010
Autor: upyernoz, CC BY 2.0
Žigulík v Gruzii s kufrem naplněným melouny se sekundujícími klasy kukuřice, rok 2009
Autor: Peretz Partensky, CC BY-SA 2.0
Žigulík ve vsi Kotelia v Gruzii v roce 2009. Nás zde zaujme především svérázná primitivní benzinka. Na ni vidíme i vypsané portfolio nabízených produktů: benzin (бензин), motorová nafta (солярка), petrolej (керосин) a motorový olej (масло).
Autor: toomas.liivamagi, CC BY-SA 3.0
Dva žigulíky na periferii města Severodvinsk v Rusku, rok 2009
Autor: Schekinov Alexey Victorovich, CC BY-SA 3.0
Žigulíky jako taxíky ve městě Addis Abeba v Etiopii, rok 2018
Autor: A.Savin, Free Art License
Trojice žigulíků zvěčněná v Estonsku u příležitosti fotografování Baltského řetězu, což byla demonstrace napříč trojicí baltských zemí (Estonsko, Lotyšsko, Litva) dne 23. srpna 1989 za znovuobnovení nezávislosti.
Autor: Jaan Künnap, CC BY-SA 4.0
A zde mnohem mladší fotka žigulíku z Pobaltí. Pořízena byla v roce 2017 v lotyšském hlavním městě Rize. Vůz je ve velmi dobrém stavu, zdá se.
Autor: Peter Olthof, CC BY-ND 2.0
Jiný žigulík v Rize v roce 2017. Vůz je sice novějšího typu, ale ne v tak dobrém stavu, jako ten předešlý.
Autor: Peter Olthof, CC BY-ND 2.0
Lada 2107 (VAZ-2107) ve Francii, červen 1985
Autor: mwanasimba, CC BY-SA 2.0
Lada 1600 (VAZ-2106) při veteránské akci, Belgie
Autor: Peter Olthof, CC BY-ND 2.0
A na závěr si ještě pro zopakování ukažme řady žigulíků na reklamních fotografiích.
Autor: VAZ
VAZ-2101 (Lada 1200)
Autor: VAZ
VAZ-2102 je kombík vycházející ze sedanu VAZ-2101.
Autor: VAZ
Lada 1300
Autor: z dobového prospektu
Lada 1600 (VAZ-2106)
Autor: VAZ
Lada 2105 (VAZ-2105)
Autor: VAZ
Lada 2107 (VAZ-2107)
Autor: VAZ