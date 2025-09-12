|
Sovětské fiaty vyrobili ke století Lenina. Italské prototypy roztřískali
AutotestySledovat další díly na iDNES.tv
|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
|
Sovětské fiaty vyrobili ke století Lenina. Italské prototypy roztřískali
|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Roewe M7 DMH je prvním sériově vyráběným čínským autem, které při svém působení v koncernu SAIC Motor vytvořila slovenská designérská hvězda Jozef Kabaň. Jedná se o výrazně přepracovanou verzi téměř...
Rok 1970 byl v Rusku velice úrodný. V lednu se začal na pultech obchodů decentně objevovat první toaletní papír z konečně zrealizované domácí hromadné výroby a v září byla spuštěna sériová výroba...
Od našeho zpravodaje v Mnichově Třetí mnichovský autosalon se rozbíhá. Část určená pro odborníky začala v pondělí 8. září, veřejnosti jsou určené expozice v ulicích města, ty otevírají den na to. Podívejte, co se na salonu IAA...
Škoda si na předvečer zahájení autosalonu v Mnichově připravila překvapivou premiéru. Odhaluje podobu nového elektrického modelu, který dorazí za rok. Nejmenší škodovka se jmenuje Epiq a pro Škodu ho...
Od našich zpravodajů v Mnichově Radikálně minimalistický design, obří displej napříč celou přístrojovkou, aerodynamické vychytávky, ale také potvrzení, že plány elektromobilizace v Mladé Boleslavi došly v důsledku menšího růstu...
V Mnichově se nám zalíbilo až na druhý pokus. Na autosalon IAA Mobility jsme vyrazili elektrickou Škodou Elroq. A na noční zpáteční cestě mudrovali, jaký vlastně ten veletrh byl. Nový díl magazínu...
Nadcházející víkend slibuje spoustu vyžití pro příznivce vůně benzínu. Vyrazit lze za veterány i tuningem, na své si přijdou také příznivci jedné stopy a ochuzeni nezůstanou ani ti, kterým imponují...
Rok 1970 byl v Rusku velice úrodný. V lednu se začal na pultech obchodů decentně objevovat první toaletní papír z konečně zrealizované domácí hromadné výroby a v září byla spuštěna sériová výroba...
Evropská komise spouští iniciativu na podporu malých a cenově dostupných aut. „Budoucnost je elektrická a evropská,“ říká předsedkyně evropské komise Ursula von der Leyenová.
Od našeho zpravodaje v Mnichově Mnichovský autosalon je tak trochu schizofrenní, část na výstavišti stojí z pohledu obyčejného návštěvníka, který má rád auta, za starou bačkoru, zato v ulicích je to velká automobilová streetparty....
„Budeme mnohem rychlejší než v minulosti,“ říká v exkluzivním rozhovoru pro iDNES.cz Johannes Neft, člen vedení Škody Auto. Člen představenstva mladoboleslavské automobilky, který je zodpovědný za...
Za posledních deset let zemřelo na českých přechodech pro chodce 164 lidí. Tisíce dalších byly těžce zraněny. Tato alarmující statistika ukazuje, že ani na zdánlivě bezpečném místě nejsme v bezpečí....
Ferrari oprášilo slavné označení Testarossa, které nedávno znovu vysoudilo zpět od německého výrobce hraček. Ferrari 849 Testarossa a jeho otevřená verze Spider po technické stránce navazuje na...
I sami škodováci uznávají, že se musíte do jejich nové studie Vision O trochu zakoukat. Na první pohled nepadne do oka každému, každým dalším mu však přicházíte na chuť. Co o nové studii zatím...
Od zpravodaje iDNES.cz v Mnichově Mnichov se opět stal centrem automobilového světa. Autosalon IAA Mobility 2025 ukázal, jak hluboce se proměňuje tvář automobilového průmyslu. Nejen technologicky, ale i geograficky. A jak se evropské...
Vypadá trochu legračně, má malou baterii, jednu jedinou výbavu, ale snaží se uspět v segmentu, který skoro všichni ostatní opustili. Leapmotor T03 není jen další čínskou značkou v Evropě, je členem...
Od zpravodaje iDNES.cz v Mnichově Stejně jako v předchozích ročnících oživili zahájení hlavní části mnichovského autosalonu ekoaktivisté. Vzhledem k tomu, že je v Mnichově 16 stupňů a prší, do vody se jim nechtělo, a tak vyrazili do...