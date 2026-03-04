Cesta k moskvičům vedla přes Američany a Němce. Slaví narozeniny i krach

Značka Moskvič si letos připomíná dvě významná kulatá výročí. V prosinci 1946 vznikly první vozy této značky a 28. února 2006 vyhlásil moskevský arbitrážní soud bankrot automobilky Moskvič. Moskviče přinášely radost i československým motoristům, kteří, stejně jako ostatní motoristé z východního bloku, toho na výběr moc neměli.
Byť tím prvním byl Moskvič 400 z roku 1946, ponořme se hlouběji do historie, abychom postihli celou cestu předmětné automobilky. V období industrializace zaostalého zemědělského Sovětského svazu, od konce dvacátých do poloviny třicátých let, tam firmy z rozvinutých kapitalistických zemí, především z USA, postavily stovky továren a dalších průmyslových výroben (například v oblasti energetiky). Jedná se sice o zjednodušující formulaci, ale to na situaci moc nemění. Západní příspěvek spočíval hlavně v projektování továren, v řízení jejich výstavby, v dodávkách výrobních technologií do nich a také v prodeji licencí na konkrétní výrobky (automobily, traktory, tanky a další).

Moskvič 412
Moskvič
Moskvič 2140
Moskvič
Ford Model AA / GAZ-AA
V každém případě angažování Západu industrializaci Stalinovy říše markantně urychlilo a dalo jí širokou dimenzi. Zadarmo to samozřejmě nebylo a o to více tím trpělo domácí obyvatelstvo, což jde ovšem na vrub bolševickému vedení v Moskvě. Ostatně i hladomor v letech 1932 a 1933, který z větší části postihl Ukrajinu, s tím přímo souvisel.

S významnou zahraniční pomocí začínal i Moskevský státní automobilový montážní závod číslo 2, dokončený už v roce 1930 a záhy přejmenovaný na Státní automobilový montážní závod KIM (Komunistické internacionály mládeže). Jednak se tam chvíli montovaly osobní vozy GAZ-A (samozřejmě ne pro soukromé využití řadovými občany), ale především a dlouhodobě lehké náklaďáky GAZ-AA. První z uvedených typů nebyl nic jiného než Ford Model A a ten druhý analogicky Ford Model AA.

GAZ-AA / Ford Model AA. Všimněte si nápisu na transparentu „Plníme pětiletku“ a „první sovětský ford“. Vozy GAZ-AA se vyráběly především v automobilce GAZ, ale i v automobilce KIM, která byla předchůdkyní pozdějšího výrobce moskvičů.

Nejprve se „sovětské fordy“ montovaly z dílů dodávaných z USA a následně od roku 1933, kdy už se vyráběl pouze náklaďáček GAZ-AA, z dílů dodávaných z Gorkovského automobilového závodu (GAZ), přičemž se některé díly začaly postupně vyrábět i v továrně KIM. A v té době byl závod KIM pobočným závodem GAZu. Ještě dodejme, že velká automobilka GAZ patřila mezi sovětské továrny s nejvyšším americkým podílem na jejich vzniku.

V roce 1939 výroba typu GAZ-AA v moskevském podniku skončila. Státní automobilový montážní závod KIM byl vyňat z podřízenosti GAZu a stal se podnikem samostatným, přejmenovaným na Moskevský automobilový závod KIM. Vše souviselo s tím, že se tam měl vyrábět nový osobní automobil KIM-10.

Sovětští konstruktéři projektující tento vůz měli k dispozici několik zahraničních automobilů, kdy se hovoří minimálně o těchto čtyřech: Opel Kadett, Austin Seven, Adler Triumph a Ford Prefect. Z posledního jmenovaného převzal KIM-10 podvozek, který si sovětští konstruktéři prakticky zkopírovali.

KIM-10-50
KIM-10-50

Základní dvoudveřový model vozu dostal označení KIM-10-50 (viz foto), zlomek produkce tvořil kabriolet KIM-10-51. Čtyřdveřový vůz postavený ve dvou prototypech po výtce vůdce Stalina byl KIM-10-52. Karoserie silně připomínala Opel Kadett, u čtyřdveřových prototypů pak jako by mu z oka vypadla (jinými slovy řečeno to byl kříženec s podvozkem Fordu Prefect a s karoserií Opelu Kadett).

Po vyrobení asi čtyř stovek kusů se Stalin rozzlobil, že vůz postrádá dveře u zadních sedadel. Nařídil tedy projekt urychleně přepracovat, což se podařilo. Jenže vidle mu do toho hodil jeho stejně falešný kamarád Adolf, když zahájil operaci Barbarossa. Náhle tu byly jiné starosti, a tak na sériovou výrobu čtyřdveřových KIM-10 už nedošlo.

Během války se podnik KIM musel věnovat akutním potřebám armády. Chvíli se podílel na výrobě raket do kaťuší. Brzy došlo k evakuaci závodu na Ural a jeho zapojení do výroby lehkých tanků T-60 a T-70. Později opět obnovil svou činnost v Moskvě, aby se věnoval opravám nákladních vozidel a výrobě náhradních dílů pro ně.

V posledním roce války se otevřela otázka poválečného obnovení výroby osobních automobilů KIM-10, teď již samozřejmě upraveného čtyřdveřového provedení. Ale když se rozplynul kouř nad evropskými bojišti, objevilo se lepší řešení. Po získání výrobního zařízení z německé továrny Opel se rozjela výroba kopie vozu Opel Kadett K38, který si Sověti pojmenovali jako Moskvič 400. Tak vznikl první vůz tohoto jména zdůrazňujícího, kde automobilka sídlí.

Později vzniklo tradiční dělení moskvičů na tzv. generace (v originále поколения / pokolení). Například i pro nás nejznámější Moskvič 408 a Moskvič 412 jsou základními typy třetí generace moskvičů.

Moskvič 412
Moskvič
Moskvič 2140
Moskvič
