Jak se chce další čínská značka prosadit a proč jsou čínská auta v Evropě o tolik dražší než v Číně? O tom jsme mluvili s ředitelem importní společnosti GB Distribution CZ, která vozy BAIC dováží, Janem Laubem, známým dřívějším ředitelem českého zastoupení Fordu.
Za poslední rok vstoupily na český trh na dvě desítky nových čínských značek. Jak se chcete prosadit s několikátou značkou v pořadí, když část lidí nebude umět ani správně vyslovit název?
Chceme zaujmout hlavně dvěma věcmi. Tou první je, že budeme zatím nabízet auta výhradně se spalovacími motory. Přestože má BAIC vlastní divizi věnující se elektromobilům, budeme nyní prodávat jen auta s klasickým benzínovým nebo hybridním pohonem. Stoprocentní elektromobilita je nesmysl, oba typy pohonů musejí existovat vedle sebe. A elektromobilů je na trhu už hodně.
Do konce roku bychom rádi prodali první stovky vozidel, příští rok již máme větší ambice.