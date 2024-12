Autozápisník: Elon Musk chce kolonizovat Bílý dům a Jaguar okopíroval vše

Největší rozruch v listopadu vzbudil Jaguar svou novou kampaní, na které se nakonec přiživili i další. Všichni asi byli spokojeni, protože o publicitu bylo postaráno. Jaguar se nažral a koza zůstala celá.

Prodlužování věku odchodu do důchodu řeší kromě Česka i v Itálii a ve Velké Británii. Alfa totiž vrací letitý model 4C opět do výroby a po 94 letech začalo Bentley opět stavět svůj model Speed Six. Popová hvězda Shakira věnuje své Lamborghini Urus jednomu ze svých 90 milionů sledujících na Instagramu a v Audi v Číně zavádějí novou značku. Jmenuje se stejně, ale píše se velkými písmeny a nemá již ony slavné čtyři propojené kruhy, ale zato jen čtyři počítače.

Volkswagen má starostí nad hlavu, ve Rwandě však přesto řeší projekt elektrického traktůrku pro tamní zemědělce. Fiat se na domácím trhu propadá a jeho Pětistovka již nejde na odbyt tak jako dříve, a možná ji brzy převálcuje nový elektrický skútr se stylistickými prvky z ní. Tyto a další věci rozebíráme v našem tradičním ohlédnutí ve fotogalerii.