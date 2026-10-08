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Čím překvapí nový jaguar? Podívejte se na něj a další podzimní autonovinky

Vladimír Löbl
Podzimní automobilová sezona je v plném proudu a výrobci představují modely, které budou definovat nadcházející rok. Přinášíme přehled klíčových novinek, které by vám neměly uniknout.
Podzimní automobilová sezona je v plném proudu a výrobci představují modely, které budou definovat nadcházející rok. Přinášíme přehled klíčových novinek, které by vám neměly uniknout.
Jaguar pálí mosty a zcela mění směr. Po přestávce ve výrobě, kdy ukončila produkci všech svých modelů, začíná svoji novou kapitolu. Novým modelem Type 01 anglická značka cílí výhradně na ty nejbohatší zákazníky v nejvyšší lize elektromobility. Základní cena bude přibližně na hranici 4,3 milionu korun.
Toto čtyřdveřové GT bez zadního okna měří na délku úctyhodných 5 235 mm, zatímco na výšku má pouhých 1,4 metru.
Nový Jaguar Type 01 se vymyká zavedeným zvyklostem. Tento obr s rozvorem prodlouženého Mercedesu třídy S je spíše čtyřdveřovým kupé než limuzínou. Cestující se při nastupování musí víc sklonit a místa mají jen tolik, kolik je nutné.
Minimalistický interiér ukazuje palubní desku bez fyzických tlačítek. Kabina sází na čistý design a atmosféru obýváku.
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