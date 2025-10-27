Minimalizace, futuristický design a aerodynamika. To jsou důvody, proč se na moderních vozech, hlavně těch elektrických, objevily výklopné a plně zásuvné kliky dveří. Pomohly zajistit elegantní, čisté linie karoserie, která je v souladu s futuristickým image elektromobilů. Jenže to, co vypadá cool, může být v kritických chvílích smrtelně nebezpečné. A největší automobilový trh, Čína, už s tím hodlá udělat rázný konec.
Trend plně zapuštěných, elektricky výsuvných klik odstartovala Tesla Model S v roce 2012 a rychle toto řešení masivně převzaly desítky dalších značek, zejména ty z Číny.
Někteří výrobci tvrdí, že zisk v případě aerodynamiky se pohybuje mezi 0,005 až 0,01 Cd, což se má promítnout do mírně vyššího dojezdu (údajně až 0,6 kWh/100 km). Odborníci i dokumenty Americké inženýrské asociace (SAE) však aerodynamický přínos označují za minimální a přeceňovaný.
Tato snaha o minimalizaci se však ukázala jako dvousečná zbraň. Zatímco ve statickém režimu působí kliky efektně, v kritických situacích se z nich stává bezpečnostní riziko.
Tragédie jako katalyzátor změn
Debata v Číně se naplno rozhořela po několika vážných nehodách. Klíčový byl případ z dubna 2025, kdy po nehodě a následném požáru elektromobilu Aito M7 v Číně nemohli záchranáři otevřít dveře kvůli nefunkčním elektrickým klikám, což přispělo ke tragickým následkům. Nejnověji v říjnu zaplnily čínské sociální sítě fotografie a videa hořícího sedanu Xiaomi SU7 ve městě Čcheng-tu, z něhož se také nepodařilo vysvobodit řidiče.
Problémy tohoto rázu se však objevily i jinde ve světě. Hrozivou ukázkou rizika skrytých klik se stala i letošní zářijová nehoda Tesly v německém Schwerte, kde v hořícím voze po nárazu do stromu uhořel řidič a dvě malé děti, protože svědci nedokázali otevřít dveře s nefunkčními klikami. Podobné incidenty řešila Tesla i u svého Cybertrucku.
Již v dubnu 2024 německý autoklub ADAC varoval řidiče, že zasouvací kliky dveří by mohly představovat bezpečnostní riziko. A v říjnu téhož roku kvůli nefunkčním klikám havarované tesly uhořely v centru kanadského Toronta čtyři lidé.
Záchranáři a hasiči opakovaně poukazují na to, že při vážné nehodě, kdy dojde k narušení elektrického systému nebo požáru baterie, tyto kliky často selžou. Ztráta drahocenných sekund potřebných pro vyproštění lidí se tak stává kritickým bezpečnostním rizikem.
Jádrem problému je závislost klik na elektrickém proudu a také na senzorech, které se často nacházejí v přední části dveří, a pokud se při nehodě poškodí, klika se nemusí vysunout.
Při dopravní nehodě, která může vést k poškození baterie, přerušení dodávky energie nebo prostému zkratu (např. pokud auto skončí v řece či rybníku), se tak motorizovaný mechanismus stává nefunkčním. Dveře pak nejdou otevřít zvenčí ani zevnitř. Problém však může být i v zimě, pokud zamrznou.
Současná řešení mají řadu nedostatků
Ačkoliv moderní vozy musejí mít mechanickou zálohu, je často řešena neintuitivně – například jako skryté lanko nebo táhlo za krytkou. Pro neznalého uživatele v panice, záchranáře nebo malé dítě je toto řešení prakticky nepoužitelné.
Elektronické kliky ovšem představují problém i při běžném provozu. Čínské zákaznické asociace hlásí 132% nárůst stížností na zranění dětí, kterým kliky přivřely nebo zlomily prsty. Jsou údajně až třikrát dražší než klasické kliky a vykazují až osminásobnou poruchovost. Jedna z čínských automobilek přiznala, že až 12 % všech servisních oprav souvisí se selháním zásuvných klik.
Čínské sdružení pojišťoven prověřilo index bezpečnosti skrytých klik, které má přibližně 60 procent ze 100 nejprodávanějších elektrických a elektrifikovaných aut na tamním trhu. Výsledek je zdrcující: po boční kolizi se elektronicky výsuvné kliky podařilo úspěšně vysunout jen v 67 % případů. Pro srovnání, klasické, mechanické kliky fungovaly v 98 % případů. Zpoždění při vyprošťování posádky je v desítkách klíčových sekund.
Kritika však zazněla i z řad samotných automobilek. Šéf koncernu Volkswagen, Thomas Schäfer, označil nové kliky za obtížně použitelné. VW sám musel kvůli problémům s vlhkostí a elektronickým ovládáním u částečně zapuštěných klik v Americe svolat téměř 100 tisíc vozů.
Čínské nařízení s globálním dopadem
Čína, která je největším automobilovým trhem na světě, se proto chystá rázně zakročit proti jednomu z nejvýraznějších designových trendů posledních let – plně výklopným (skrytým) klikám dveří automobilů. Čínské Ministerstvo průmyslu a informačních technologií (MIIT) proto navrhuje nové povinné národní standardy. Plně zásuvné kliky, které zůstávají zarovnané s karoserií, tak budou zakázány.
Cílem je zajistit, aby všechny dveře (kromě kufru) měly externí madlo s mechanickou možností odemknutí/odjištění, to zajistí jejich otevření zvenčí i v případě selhání zámku, ztráty napájení nebo požáru vozidla – a to bez použití nářadí. Každé dveře budou muset mít i vnitřní kliky s mechanickým uvolněním.
Klika musí poskytovat dostatečný prostor pro uchopení rukou (specifikované rozměry jsou nejméně 60 mm × 20 mm × 25 mm). Návrh byl zveřejněn v září a do 22. listopadu je k dispozici k veřejnému připomínkování. Předpokládá se, že definitivní verze nařízení vstoupí v platnost od července 2027.
Harmonogram si klade za cíl vyvážit naléhavé bezpečnostní potřeby s vývojovými cykly automobilek. Návrh stanoví přechodné období: nové modely žádající o schválení typu musí splnit normu do sedmi měsíců od jejího přijetí, zatímco starší modely na to mají dostat 19 měsíců.
Toto rozhodnutí bude mít dopad nejen na domácí čínský trh, ale i v globálním měřítku. Čína je totiž největším automobilovým trhem světa a zároveň lídrem v elektromobilitě, kde je tento design nejrozšířenější. Výrobci jako Tesla, Nio, Xpeng, ale i evropští a japonští hráči budou asi jen stěží provozovat dvě rozdílné produktové řady klik. Zákaz v Číně tak de facto povede ke globálnímu vymizení plně elektricky výsuvných klik a k návratu ke klasickým nebo maximálně částečně zapuštěným klikám s povinnou robustní mechanickou zálohou.
V září již šéfdesignér Tesly Franz von Holzhausen veřejně přiznal, že společnost „přepracovává“ systém klik dveří, aby bylo mechanické otevírání v nouzových situacích jednodušší a spolehlivější.
Čína se tak stává globálním regulátorem, který na základě tvrdých dat a reálných nehod vrací automobilový průmysl k intuitivní a spolehlivé mechanice. Potvrzuje se, že ne každá technologická inovace je pokrokem a že v kritických momentech je jednoduchost nade vše.