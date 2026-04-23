V loňském roce akci jednoznačně opanoval „pan Auťák“, impozantní vůz bájné značky Voisin. Laťku si tedy organizátoři nastavili velmi vysoko. Jiří Martinka se svým týmem opět oslovil muzea i soukromé sběratele, aby se přijeli na golfové hřiště do Hostivaře pochlubit svými poklady. Často jde o sběratele, kteří jsou v utajení.
„Letošní ročník nabídne mimořádně silnou sestavu exponátů – od průkopnických technických legend přes avantgardní designové skvosty až po ikonické supersporty a unikáty, které existují v jediném exempláři,“ láká Martinka.
Automobilovou přehlídku naprosto ovládl pan Auťák. Unikát za sto milionů
Přehlídka vzácných historických automobilů ve stylu Concours d’Elegance se koná v Galerii Golf Hostivař v sobotu a neděli 25. a 26. 4.