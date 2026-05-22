Automobilová loupež století. Případ z Paříže překonává filmové trháky

Radomír Dohnal
Skupina pachatelů během několika minut odcizila z vysoce zabezpečeného parkoviště v centru Paříže sedmnáct luxusních automobilů. Privátní garáž společnosti Sumer Vault svým klientům slibovala maximální úroveň ochrany, ale zloději byli prostě lepší. Francouzská policie už zadržela dvanáct podezřelých.
Z údajně nedobytných garáží zmizely vozy, které se nedají jen tak ztratit. Jejich nabytí není možné vyprat, legalizovat snadno. | foto: Sumer Vault

Fyzický i digitální dozor, maximální úroveň zabezpečení čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu. Brána, kterou lze otevřít pouze při zadání biometrických údajů. A každé tři hodiny průchod hlídky, která vše na místě osobně kontroluje. To když se nespokojíte s online přenosem kamery zacílené přímo na stání vašeho čtyřkolového miláčka.

Takovými opatřeními francouzská společnost Sumer Vault garantovala, že luxusní vozy odstavené na jejich pařížském parkovišti v podzemních garážích v ulici Rue Ingénieur Robert Keller nikdy nedojdou úhony. A právě proto tohle privátní a ultrazabezpečené parkování nebylo laciné.

Poklidná pařížská ulice Rue Ingénieur Robert Keller se stala dějištěm loupeže, která ve světě nemá obdoby.

I klasické dlouhodobé odstavení vozu, bez nějakého VIP balíčku s ochrannými kryty a concierge službami, tu přišlo v průměru na 1 500 eur měsíčně. A platilo se na celý rok předem.

Jenže to zjevně nestačilo.

Ze soboty na neděli 17. května tu došlo k automobilové loupeži, která nemá ve světě obdoby. Loupeži, které se přibližují jen scénáře nekonečné akční franšízy Rychle a zběsile. Zatím neznámí pachatelé si sem, do srdce 15. pařížského obvodu, v noci přijeli jako na nákup. Aby odtud v průběhu několika málo minut vyvezli sedmnáct luxusních vozů a zmizeli s nimi ve tmě.

Mezi vozy ukradenými z vysoce zabezpečeného parkoviště byly prémiové modely SUV BMW, nejméně jeden Aston Martin a Lamborghini, Porsche a Maserati. A taky sběratelská verze, limitovaná edice Ferrari 458. Jehož cena se prý pohybuje těsně pod hranicí jednoho milionu liber.

Jeho majitel, jehož jméno nebylo zveřejněno, pro deník Parisien uvedl, že byly odcizeny skutečně „výjimečné vozy“. A přestože jeho automobil byl řádně pojištěný, má velké obavy z toho, jak a jestli bude škoda kompenzována. Nebo zda ještě někdy svůj vůz uvidí.

Úplně jisté to není, protože formát celé loupeže se jeví být podobně precizní jako při krádežích uměleckých děl. Tedy jako vysoce organizovaná práce na zakázku, určená předem pro soukromé sběratele. Dalo by se čekat, že auta byla okamžitě převezena přes hranice, nebo spíš na kontejnerovou loď.

Mezi uloupenými vozy je minimálně jedno Ferrari, exemplář ze sběratelské edice.

Zloději totiž přesně věděli, jaké typy vozidel se na parkovišti nacházejí a kde je v garážích mají hledat. Šli takříkajíc na jistotu a velmi suverénně si také počínali uvnitř. Podle novinářů z deníku Le Figaro vstoupili do objektu násilím přes pěší přístup. Následně získali klíče od vozidel, které měly být uložené v zabezpečených schránkách. Věděli, jaké metody použít.

Aktivitu zlodějů zaznamenal i náhodný svědek, který se v noci ocitl před parkovištěm. Viděl jak „tým“ klidně přijíždí na místo, a pak jeho členové zase odjíždějí za volanty luxusních vozů. Dva vyjeli ven na motocyklech. Nevypadalo to určitě jako loupež, spíš jako velké stěhování.

Nejen mezi novináři a automobilovými nadšenci tahle loupež vyvolává otázky. Například, co vlastně lupiči plánovali s těmito vozy dělat? Pokud jde o běžnější prémiové modely, mohou být auta snadno rozebrána na náhradní díly nebo převezena do jiných zemí. Ale u velmi vzácných, nápadných sběratelských variant, jejichž jednotlivé díly a součástky bývají ve výrobních databázích dohledatelné, jen tak ze světa zmizet nemohou.

Francouzská policie není beze stop.

Mezi vozy ukradenými z vysoce zabezpečeného parkoviště byly prémiové modely SUV BMW, nejméně jeden Aston Martin a Lamborghini, Porsche a Maserati.

Už krátce po nahlášení loupeže mělo v centru města dojít k automobilové honičce, a v pondělí bylo podle tiskového prohlášení předvedeno k výslechu dvanáct podezřelých. Ti podle francouzských zákonů týkajících se organizovaného zločinu mohli být zadržováni až do středy. Nejméně jedno z ukradených vozidel se podařilo najít díky zabudovanému systému geolokace, který bývá u podobných luxusních automobilů běžnou výbavou.

Smyčka kolem pachatelů automobilové loupeže století se tedy stahuje, ale otázky zůstávají.

Poválečná Škoda „Tudor" šla na dračku, vyvážela se do celého světa

Epiq v plné parádě. Nová elektrická škoda ukázala velký kufr a naznačila cenu

Premiéra Škody Epiq (Curych, 19. května 2026)

Od zpravodaje iDNES.cz v Curychu Škoda začne v červnu vyrábět svůj dosud nejdostupnější elektromobil Epiq. K prvním zákazníkům se dostane na konci léta. Předprodej zahájí ve středu, kdy oznámí i ceník. Škoda oficiálně představila...

Pragovka za 30 milionů. Sraz automobilových bohů ukázal i českou stopu

Praga Bohema

Legendární italská soutěž elegance Concorso d’Eleganza Villa d’Este u Comského jezera opět po roce shromáždila ty nejexkluzivnější stroje planety, od historických vozů až po supermoderní supersporty....

Ve flanelce na motorce. Pavel vyrazil fotit závody do Mostu, přivítal ho nový majitel

Prezident Petr Pavel na závodech mistrovství světa superbiků v Mostě (květen...

Teprve před pár dny oznámil Roman Staněk, že je novým pánem na mosteckém okruhu. Čerstvý majitel slavného autodromu přivítal na vrcholu tamní sezony, kterým je závodní víkend mistrovství světa...

Automobilové klenoty v akci. Jih Čech brázdily unikáty, které jinde nespatříte

Fiat 130 B z roku 1976. Velký sedan byl v letech 1969–1977 jako vlajkovou lodí...

Jižními Čechami se přehnala jedna ze dvou největších veteránských rallye v Česku, jarní Spring Classic (druhou je podzimní dvoudenní South Bohemia Classic, která se letos jede 4. a 5. září). Na start...

Škoda srazila cenu nového Epiqu, kam slibovala. Začíná se s nejsilnější verzí

Škoda představuje nový elektromobil, malý crossover jménem Epiq

„Kdybych dnes měl mít jen jedno auto, klidně si představím elektromobil. Ekonomicky se to vyplatí,“ říká Jiří Maláček, šéf českého zastoupení Škody Auto, a těší se na bateriový model Epiq, který...

Další jedináček z Maranella. Ferrari si hýčká osmiválec bez elektrovetřelců

Maranellská automobilka představila jedinečný jednorázový model HC25. Tento...

Maranellská automobilka představila jedinečný jednorázový model HC25. Tento radikální roadster z programu Special Projects na základě modelu F8 Spider symbolizuje konec jedné velké éry čistě...

22. května 2026

Ani ozdoba, ani chyba ve výrobě. Vychytávka Škody Epiq je inženýrství v praxi

Škoda Epiq

Skrytý detail na nové škodovce plní hned tři funkce najednou. Jiří Hadaščok, designér Škody Auto, pro iDNES.cz vysvětluje nenápadný detail, kterého si na elektrické novince jménem Epiq všimne jen...

22. května 2026

