Automobilky se s úplným zákazem spalovacích motorů smířily, vadí jim Euro 7

Mohlo by jít například o předčasné vyřazování vozů zejména nižších kategorií z trhu nebo přesměrování omezených zdrojů na vývoj a výzkum. Uvedlo to Sdružení automobilového průmyslu.

Evropský parlament definitivně schválil dohodu s členskými státy EU o nové normě o nulových emisích, jež počítá s tím, že od roku 2035 má být v členských zemích prakticky nemožné pořídit si nový automobil na benzin či naftu.

„Formálně je tak potvrzen zákaz prodejů osobních vozidel na tradiční paliva k roku 2035, a tudíž poměrně svižné zavádění bateriových, eventuálně vodíkových vozidel. Jakkoli návrh obsahuje tzv. klauzuli, podle které by Evropská komise měla v roce 2026 vyhodnotit, jak se nařízení daří, či nedaří plnit, odklon od stanovených cílů se neočekává. Fakticky by ani nebyl žádoucí, neboť výrobci vozidel i celý dodavatelský řetězec byli již nuceni realizovat obrovské investice do nového produktového portfolia, které již dnes přivádějí na trh tak, aby nastavené cíle mohli stihnout,“ uvedl výkonný ředitel sdružení Zdeněk Petzl.

Například automobilka Toyota se na faktický zákaz prodeje aut se spalovacím motorem podle ředitele českého zastoupení Martina Pelešky připravuje vývojem vozů na elektrický i vodíkový pohon, včetně bezemisní varianty spalovacího vodíkového motoru.

„Jsme zastáncem přístupu, že nepřítelem jsou emise, nikoliv technologie. I proto odmítáme vsadit pouze na jeden směr. Za poněkud nesystémový krok považujeme normu Euro 7, jejíž přesné parametry jsou sice známy, ale například není dostupná metodologie měření, a to i přes to, že má vejít v platnost již za dva roky. Navíc její finální verze není stále ještě schválena. Přitom vývojový cyklus nových modelů je tři až pět let. Euro 7 prodraží vozy pro koncové spotřebitele řádově o desítky tisíc korun, přitom ekologický efekt je přinejmenším sporný. Řada lidí si totiž bude v důsledku zdražování nových vozů držet stará auta. V Česku už tak starý vozový park může nakonec zestárnout ještě víc,“ uvedl Peleška.

Pro autoservisy bude zákaz aut se spalovacími motory výzva. „Na jedné straně postupně ubude záručních oprav zánovních benzinových a dieselových vozů, na straně druhé zřejmě přibude práce na starších autech, která se majitelé budou snažit udržet v chodu. Nástup elektromobility si vyžádá novou odbornost servisů, práce však bude méně, protože tyto vozy obsahují méně poruchových dílů,“ podotkl ředitel online vyhledávače autoservisů Getfix Stanislav Toman.

Senát se zřejmě připojí k výhradám vůči normě Euro 7

Senátoři se zřejmě připojí k výhradám poslanců i vlády vůči nově připravované emisní normě Euro 7, jež má mimo jiné omezit zplodiny oxidů dusíku a pevných částic vypouštěných do ovzduší, čímž má podle komise zabránit řadě souvisejících předčasných úmrtí. Dva senátní výbory se však usnesly na tom, že pokud nebude návrh zásadně přepracován, může zásadním způsobem ohrozit budoucnost automobilového průmyslu v ČR a způsobit vážné ekonomické i sociální dopady.

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) již dříve řekl, že norma je pro Česko nepřijatelná. Senát se má návrhem příslušného evropského nařízení zabývat. Jeho stanovisko by měla obdržet i Evropská komise.

Pokud pravidla schválí členské země a Evropský parlament, měla by pro nová osobní auta platit od poloviny roku 2025, pro nákladní o dva roky později. Cílem normy je také sladit limity pro benzinová a naftová auta. Vozidla jí budou muset vyhovovat dvakrát déle než dosavadním standardům a kromě výfuků se bude vztahovat i na brzdy a pneumatiky. Vozy mají mít navíc čidla, která emise umožní kdykoliv zkontrolovat.

Senátní hospodářský výbor i výbor pro záležitosti EU shodně podpořily rámcovou pozici vlády, která obsahuje řadu výhrad. Výbory vyjádřily obavu, že navržené požadavky můžou zdražit a snížit dostupnost některých modelů. Tím by ve své důsledku omezily příspěvek normy Euro 7 ke zlepšení ovzduší a snižování emisí ze silniční dopravy v EU, protože vysoká pořizovací cena vozidel může odrazovat spotřebitele od nákupu nových strojů a tím zpomalovat obnovu vozového parku. Evropská komise odhaduje, že se norma do ceny nových aut promítne v řádu tisíců korun, výrobci mluví o desítkách tisíc.

Senátní výbor pro EU doporučuje odložit termíny účinnosti nové normy minimálně o čtyři roky, výbor pro hospodářství navrhl odklad nejméně o dva roky. Současné termíny podle nich neodrážejí dobu vývoje nového motoru a nenabízejí výrobcům automobilů dostatek času pro přizpůsobení se novým požadavkům. Také podle dřívějšího vyjádření ministra Kupky by norma měla poskytnout jednotlivým výrobcům dostatek času na to, aby vůbec měli k dispozici dostupné technologie, jako jsou třeba nízkoemisní brzdy nebo senzory sledující množství emisí za jízdy.

Komise odhaduje, že ve srovnání s dosavadní normou by měla Euro 7 zajistit do roku 2035 snížení emisí oxidů dusíku o 35 procent, u pevných částic pak o 13 procent. U nákladních aut a autobusů má jít o 56 procent emisí oxidů dusíku a 39 procent pevných částic.

Podle automobilek to nové vozy prodraží o desítky tisíc korun. Například menší modely Škody Auto, jako jsou Scala, Kamiq nebo Fabia, se však podle slov ředitele vnějších vztahů Škody Michala Kadery z minulého týdne dostanou na cenovou úroveň, za kterou budou pro zákazníky neprodejné. Zatímco nyní modelová řada Škody začíná na úrovni 370 000 korun, tak by podle něho, aby byla vyrobitelná podle nových podmínek, podražila na 450 000 až 500 000 korun. „Zákazníci na tyto vozy nebudou mít,“ varoval.