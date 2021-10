Stopka na poslední chvíli: auta, která už startovala, ale nevyjela

1952 Studebaker Type 542

Prototyp, který byl čtyřdveřovou verzí modelu Porsche 356, vyvinula firma Porsche pro americkou automobilku Studebaker, která se na začátku 50. let potýkala s propadem prodejů. Záchranou měl být sedan s motorem V6 od Porsche. Jenže vedoucí inženýr Studebakeru John Z. De Lorean kritizoval jeho jízdní vlastnosti a údajně naprosto nenáviděl design. Ani po výměně motoru se to nezlepšilo a prototyp putoval jen do depozitáře.

1953 Volkswagen EA-48

Dnes je mini z roku 1959 automobilovou designovou ikonou. Podobné auto už o pár let dřív chystal Volkswagen, nakonec se ovšem na trh nedostalo.

V roce 1953 se ve firmě VW intenzivně jednalo o tom, který vůz by mohl nahradit legendárního brouka, jehož prodeje začaly stagnovat. Vznikl o něco menší prototyp městského vozu s označením EA-48. Měl motor vpředu a pohon předních kol. Experimentovalo se s benzinovými motory o objemu 700 a 600 cm³, uvažovaný diesel byl šéfem Volkswagenu Heinzem Nordhoffem odmítnut hned zpočátku.

Vůz byl už testován i v běžném provozu, ale prodeje brouka se opět začaly zvedat, takže v roce 1956 projekt EA-48 automobilka zastavila.