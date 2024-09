Automatickým převodovkám je 85 let. Začaly v Americe, dnes vytlačují manuály

Nástup elektrifikace pošle do šrotu nejen spalovací motory, ale i klasické převodovky. | foto: Škoda Auto

Mezi její hlavní funkce patří znásobení a přenesení točivého momentu motoru ke kolům, zajištění rozjezdu vozidla pouhým sešlápnutím plynu a vhodné zvolení a zařazení potřebného převodového stupně v závislosti na rychlosti a stylu jízdy.

Nejmodernější automaty umožňují udržovat motor v optimálních otáčkách a přispívají i ke snížení spotřeby paliva. Příznivci manuálního řazení ale automatům vytýkají nižší požitek z jízdy.

V Americe

Pokusy se zavedením automatické převodovky do aut začaly jen o málo let po představení prvního automobilu Carlem Benzem v roce 1886. První automatickou převodovku představila v roce 1904 společnost Sturtevant Mill Co. z amerického Bostonu. Tehdy měla mechanické provedení se dvěma stupni, mezi nimiž řidič řadil prostřednictvím setrvačníku a sady rotujících závaží. Často docházelo k tomu, že převodovka za jízdy selhala, či se úplně rozpadla, proto k jejímu rozšíření v automobilech nedošlo.

V roce 1908 uvedl Henry Ford na trh legendární model T, který byl osazen planetovou převodovkou s ovládacím pedálem a jedním stupněm vpřed a jedním vzad. První automatickou převodovku si v roce 1923 nechal patentovat kanadský inženýr Alfred Horner Munro. Jeho zařízení používalo stlačený vzduch místo hydraulické kapaliny, tudíž nebylo schopné přenést dostatečný výkon motoru a ani k jeho uplatnění v sériové výrobě nedošlo.

Masově vyráběnou automatickou převodovku představil až americký koncern General Motors pod názvem Hydra-Matic. Převodovka měla čtyři stupně (tři pro jízdu vpřed a jeden pro jízdu vzad) a hydraulickou spojku, která ovládala tři planetová soukolí. Poprvé byla použita ve vozech Oldsmobile modelového roku 1940 a pro svoji spolehlivost se stala velmi oblíbenou a rozšířenou, dostala se i do amerických vojenských vozidel za druhé světové války. Dva roky po válce představil americký Buick převodovku s hydrodynamickým měničem točivého momentu, která zajišťovala sametovější chod řazení.

Automatické převodovky nebyly výsadou jen amerických automobilek, ale v Evropě se prosazovaly pomaleji. V padesátých a šedesátých letech se začaly dodávat především do vozů luxusních značek Rolls-Royce, Jaguar a Mercedes-Benz. Od sedmdesátých let se uplatňují i u městských autobusů, hasičských vozů, autojeřábů, popelářských vozů a u motorových vozů na železnici. V pozdějších letech začaly být na trh uváděny pěti- a vícestupňové převodovky.

V současnosti jsou rozšířené kromě standardních mnohastupňových hydrodynamických automatů také variátorové převodovky CVT, které plynule řadí ve velmi velkém rozpětí od nejlehčího do nejtěžšího převodu. Toto ústrojí používají hlavně asijské automobilky. Automatické převodovky byly dřív standardem především v luxusních vozech, nyní jsou běžné u všech druhů automobilů.