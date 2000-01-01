O uplynulém víkendu (4. a 5. července 2026) se legendární Štikovská rokle v Nové Pace proměnila v centrum evropského autokrosu. Pátý podnik FIA mistrovství Evropy přilákal do horkého prachu a náročného terénu absolutní kontinentální špičku. V neděli na atraktivní závodní podívanou dorazil s fotoaparátem také český prezident Petr Pavel. Podívejte se na exkluzivní fotogalerii Jana Altnera.
Autor: Jan Altner
Domácí fanoušci vytvořili fantastickou kulisu a čeští reprezentanti se jim v silné mezinárodní konkurenci odvděčili skvělými bitvami.
Autor: Jan Altner
Areál s délkou trati 930 metrů a převýšením 37 metrů opět potvrdil svou pověst nejatraktivnějšího, ale zároveň nejtvrdšího podniku kalendáře.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel si o prodlouženém víkendu udělal čas na svoje koníčky – focení a motorismus. Aby pak vyrazil na sledovaný summit NATO v Ankaře.
Autor: Jan Altner
V Nové Pace nechyběla legenda, Jaroslav Hošek je aktivním jezdcem od roku 1971, mistr Evropy z roku 2001 letos oslavil 81. narozeniny.
Autor: Jan Altner
Extrémní tempo a náročný hlinitopísčitý povrch prověřily techniku i nervy jezdců až na samou hranici možností, finálové jízdy přinesly dramatické momenty.
Autor: Jan Altner
Nedělní odpoledne nabídlo dechberoucí vyvrcholení víkendu. Do finálových jízd se probojovala silná sestava českých matadorů i nastupující mladé generace.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel s Jaroslavem Hoškem
Autor: Jan Altner
Český prezident si vyzkoušel kokpit závodní bugyny.
Autor: Jan Altner
Závod v Nové Pace byl pátým v letošním dvanáctidílném seriálu, který vyvrcholí v polovině října v Portugalsku. V Česku se pojede ještě jeden podnik, 22. a 23. srpna v Přerově.
Autor: Jan Altner
Prezident Petr Pavel s aktuálně nejzářovější českou hvězdou autokrosu Petrem Nikodémem.
Autor: Jan Altner
Oficiální program závodu běžel od pátku 3. července do neděle 5. července 2026, pro diváky byl hlavní závodní program připraven v sobotu 4. a v neděli 5. července.
Autor: Jan Altner
Evropský šampionát se nyní po novopackém svátku přesouvá k dalším závodům.
Autor: Jan Altner
Závod se jede v areálu Auto klubu v AČR Nová Paka ve Štikovské rokli. Trať měří 930 metrů, má hlinitopísčitý povrch, převýšení 37 metrů a šířku 10 až 20 metrů. Závodí se po směru hodinových ručiček.
Autor: Jan Altner
V nejsledovanější divizi obřích buggyn (SuperBuggy) se strhla nekompromisní bitva. Na startovním roštu nechyběla česká elita v čele s Petrem Nikodémem, Zdeňkem Antonym či Radkem Jordákem. Finále však poznamenaly penalizace za kontakt a sportovní komisaři udělovali černé vlajky.
Autor: Jan Altner
Tradičně nejnabitější divize Buggy1600 s celkem 40 přihlášenými jezdci nabídla obrovskou přetahovanou. Domácí naděje Jakub Novotný a Arnošt Florián sváděli těžké souboje s evropskou špičkou. Také zde se ve finále dramaticky rozhodovalo a penalizace (černá vlajka) zamíchaly kartami těsně před odmávnutím šachovnicové vlajky.
Autor: Jan Altner
Mezi juniorskými nadějemi kategorie JuniorBuggy se potvrdilo, že Češi v této kategorii dlouhodobě dominují. Martin Kolomý, Ladislav Hanák a Eliška Plná bojovali na ostří nože v náročných podmínkách Štikovské rokle. Finále bylo plné zvratů, které nakonec rozhodly o definitivním pořadí na stupních vítězů.
Autor: Jan Altner
Nejmladší a nejdynamičtější divize CrossCar přivezla do Paky obrovské startovní pole čítající 50 buggyn. Rychlé stroje s motocyklovými motory předváděly divákům dlouhé smyky na obřím novopackém skoku. Česká jména jako David Benda či Josef Švorc se snažila prosadit proti silné přesile pilotů z jižní Evropy.
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Diváci měli díky přírodnímu amfiteátru skvělý výhled na dvě třetiny trati, což umocňovalo zážitek z těsných soubojů kolo na kolo.
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner
Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
Autor: Jan Altner