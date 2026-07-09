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Auto plné konzerv a valuty v podprsence. Jak se cestovalo k moři za „totáče“
Sednout do klimatizovaného auta s navigací a za pár hodin vystoupit u moře je dnes samozřejmostí. Před listopadem 1989 se však jednalo o expedici plnou stresu, byrokracie a celních prohlídek, kdy se...
Ronaldo má nové auto. Už si však nejspíš ani nepamatuje, kolikáté vlastně je
Titul mistra světa je asi to jediné, co mu zatím chybí. Cristiano Ronaldo dosáhl na všechny myslitelné trofeje a také z hlediska aut si splnil sny. Jeho flotila má hodnotu půl miliardy korun, a jsou...
Souboje i kotrmelce v bahně fotil i prezident Pavel. V Nové Pace potkal legendu
O uplynulém víkendu (4. a 5. července 2026) se legendární Štikovská rokle v Nové Pace proměnila v centrum evropského autokrosu. Pátý podnik FIA mistrovství Evropy přilákal do horkého prachu a...
Bájné EVO, zapomenutý genius Colt i nádherný Galant. Sraz Mitsubishi stál za to
Mitsubishi si vždycky jelo tak trochu vlastní ligu a v automobilovém světě má velmi specifickou image. Mezi svými zákazníky má mnoho srdcařů, kteří jinou značku nechtějí; i když je s bájným „evem“ už...
Trekkingový obytňák přestavěla česká firma. Volkswagen Transporter 4×4 v akci
Lidé, kteří toužili po expediční dodávce, měli ještě nedávno dvě možnosti: buď byli šikovní a vytvořili si ji doma, nebo se obrátili na úpravce. Povětšinou menší firmu. Jenže vzrůstající obliba...
Drsné škrty a Blumeho finta. VW jedná o záchranném plánu, odbory se šikují
Německý automobilový gigant VW čelí největší zkoušce ve své novodobé historii. V sídle společnosti ve Wolfsburgu se dnes, ve čtvrtek 9. července, schází dozorčí rada podniku. Generální ředitel...
Evropští řidiči nejsou technicky tak vyspělí jako čínští, musejí se vzdělat, říká manažer
„Peking 2026 byl zlomem. Auta prožívají stejnou revoluci jako kdysi mobily a televize,“ říká Alfredo Altavilla. Starší ročníky si ho pamatují jako vrcholového manažera automobilky Fiat. V současnosti...
Umělá inteligence vtrhla mezi ojetiny. Stačí jí foto z ulice a pošle nabídku
Kdysi to býval rituál. Když jste kupovali auto, museli jste se obrnit trpělivostí, projít desítky inzerátů, zaškrtat desítky filtrů na internetu a doufat, že z té záplavy benzínu, dieselu a stavu...
Souboje i kotrmelce v bahně fotil i prezident Pavel. V Nové Pace potkal legendu
O uplynulém víkendu (4. a 5. července 2026) se legendární Štikovská rokle v Nové Pace proměnila v centrum evropského autokrosu. Pátý podnik FIA mistrovství Evropy přilákal do horkého prachu a...
Auto plné konzerv a valuty v podprsence. Jak se cestovalo k moři za „totáče“
Sednout do klimatizovaného auta s navigací a za pár hodin vystoupit u moře je dnes samozřejmostí. Před listopadem 1989 se však jednalo o expedici plnou stresu, byrokracie a celních prohlídek, kdy se...
Extra klakson a střešní okno naopak. Nová elektrická škoda jede Tour de France
Střešní okno na míru, vysílačky a šampaňské, to je mobilní velitelské centrum a pravděpodobně dnes nejviditelnější auto cyklistického světa. Letos převzala důležitou roli legendárního červeného...
Europoslanci řešili krizi autoprůmyslu. Dusí ho regulace a drahé energie
Europoslanci se během debaty ve Štrasburku přeli o to, jak pomoci evropskému automobilovému průmyslu. Mnozí kritizovali Evropskou komisi za to, že její opatření nevedla k žádnému zlepšení a průmysl...
S elektrickou toyotou na dovolenou. Jak obstálo C-HR+ na cestě do Chorvatska
Elektromobily už dávno nejsou jen městskými přibližovadly pro krátké vzdálenosti. Přesto mezi řidiči stále přetrvává otázka, zda se s nimi dá bez stresu vyrazit na delší dovolenou. Odpověď jsme...
Druhá kapitola pouštní ságy od Ducati. Kam se posunulo italské cestovní enduro
První generace vyrazila všem dech, ale nová Ducati DesertX V2 pro rok 2026 jde ještě dál. Italové vzali zpětnou vazbu od motorkářů z celého světa, shodili přebytečná kila a vyvinuli nový dvouválec....
Škoda si TDI nechá. Pro Octavii chystá hybrid, prozradil šéf značky
Škoda Auto prožívá produktově mimořádně nabité období. Během několika týdnů představuje dva protipóly své elektrické nabídky: dostupný městský model Epiq a luxusní sedmimístnou vlajkovou loď Peaq....
Nechtěl žít nudný život, proto Koenigsegg staví nejrychlejší auta světa
Velká jména autoprůmyslu sídlí v Německu, Itálii nebo v obřích technologických centrech v Číně. Přesto ty absolutně nejextrémnější, technologicky snad nejpokročilejší stroje planety vznikají v...
Mnichovské piškvorky. Nové BMW X5 má ikska i ve světlech a pět druhů pohonu
Historicky první zástupce řady modelů BMW X, která se táhne od X1 až po X7, je tu již ve svém pátém vydání. Nové SUV X5 bourá tradice svým vzhledem ve stylu řady Neue Klasse, řešením interiéru, ale i...