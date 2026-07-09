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Souboje i kotrmelce v bahně fotil i prezident Pavel. V Nové Pace potkal legendu

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Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026) Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026) Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026) Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026) Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026) Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026) Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026) Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026) Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026) Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026) Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026) Mistrovství Evropy v autocrossu v Nové Pace (3. až 5. července 2026)
O uplynulém víkendu (4. a 5. července 2026) se legendární Štikovská rokle v Nové Pace proměnila v centrum evropského autokrosu. Pátý podnik FIA mistrovství Evropy přilákal do horkého prachu a náročného terénu absolutní kontinentální špičku. V neděli na atraktivní závodní podívanou dorazil s fotoaparátem také český prezident Petr Pavel. Podívejte se na exkluzivní fotogalerii Jana Altnera.

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Témata: Nová Paka

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