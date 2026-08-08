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Toto odpočívadlo obdivoval celý svět. Milánský skvost byl symbolem rozmachu

Radomír Dohnal
Dnes u nich zastavujeme, když opravdu musíme. Nikoliv, že bychom chtěli. Dříve ovšem byla odpočívadla nedílnou součástí jízdy po dálnici. A v Itálii pak skrze vznosnou architekturu povýšili pravidelnou zastávku na královský zážitek. Kdo nikdy neseděl v Autogrill Villoresi Ovest, jako by ani nejel do Milána.

Dálniční odpočívadla se liší jen v drobnostech, ale jinak jsou vzájemně zaměnitelná. Toalety, parkoviště, občerstvení, čerpací stanice. Vše je ořezáno na podstatu funkce, obsah diktuje formu. Jen málokteré z takových zastavení se dá považovat za výjimečné, většinou vynikají jen zklamáním. Z průměru vybočuje podprůměr. Že by se o dnes nějakém současném odpočívadle hovořilo v superlativech, jako architektonicky mimořádném zážitku? Kvůli tomu byste museli vyrazit do Itálie.

Stojí na Autostrada dei Laghi, tedy na dálnici A8. Osm kilometrů od Milána, mezi exity Lainate a Lainate–Arese.
Architekti z milánského studia Andrea Langhi Design zachovali estetiku 50. let, ale interiér doplnili o současné materiály, jako jsou ořechové dřevo, mramor, mosaz a moderní technické vybavení. Ve fraku dovnitř nemusíte.
V 50.–60. letech vznikla v Itálii celá série odvážných staveb: Novara, Fiorenzuola, Montepulciano. Villoresi Ovest pak byl vrcholem série futuristických autogrillů, které Angelo Bianchetti pro společnost Pavesi navrhl.
Ukázat i něco víc, než jen kávu z automatu za žetony a okoralé sendviče.
Ocelovou konstrukci o výšce jednapadesáti metrů prostě nepřehlédnete.
9 fotografií

Tam, na cestě z Varese do Milána, ho uvidíte. Stojí na nejstarší novodobé dálnici světa, která se jmenuje Autostrada dei Laghi (A8). Osm kilometrů od Milána, mezi exity Lainate a Lainate–Arese. Popisovat umístění je prakticky zbytečné. Všichni ho znají. Navíc stavbu na obří trojnožce, kolos stvořený z železobetonu, skla, oceli a čiré elegance, prostě nepřehlédnete.

Sahá do výšky jednapadesáti metrů. Italský Autogrill Villoresi Ovest je totiž jedním z těch neuvěřitelně vzácných případů dálničních odpočívadel, které vás umí nadchnout a ohromit.

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Je to pohanská katedrála moderního automobilismu. Když byl v roce 1958 otevřen, připomínal všem spíš objekt z vědeckofantastického filmu než jako místo, kam řidiči zabloudí na kávu a sendvič.

Vznik té nezvyklé stavby se časově téměř přesně kryl s obdobím, kterému Italové říkají il miracolo economico, Hospodářský zázrak. Země se po druhé světové válce rychle modernizovala, prudce rostl počet automobilů i nově budovaných dálnic. Cestování se stávalo symbolem nově nabyté celospolečenské prosperity a Autogrill Villoresi Ovest se stal jedním z nejvýraznějších symbolů této radostné éry. Zářil jako maják úspěchu.

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Za projektem stavby stál podnikatel Mario Pavesi a jeho „dvorní architekt“ Angelo Bianchetti. Společně navrhli kruhovou prosklenou budovu, kterou zastřešuje výrazná trojnohá ocelová konstrukce, na jejímž vrcholu kdysi zářil obrovský nápis Pavesi.

Celek působil natolik futuristicky, že si jej mnozí lidé spletli s odpalovací rampou pro rakety. Právě tato odvážná silueta udělala z budovy jednu z nejfotografovanějších staveb italské dálniční sítě a přezdívalo se jí „Eiffelova věž italských dálnic“.

Význam stavby překročil hranice Itálie už krátce po jejím otevření. V roce 1960 se Autogrill Villoresi Ovest objevil na stránkách amerického časopisu Life, jako jeden ze symbolů poválečné obnovy Evropy. Nebyl vnímán jen jako čerpací stanice s restaurací, ale jako ukázka moderního italského designu a technického optimismu.

Dnes to samozřejmě může působit zvláštně, že se z obyčejného „občerstvení na odpočívadle“ stala atrakce. Jenže v 50. a 60. letech byly restaurační zařízení u dálnic mnohem víc než jen místa rychlého občerstvení. Pro mnoho rodin představovaly hlavní cíl nedělních výletů. Lidé sem jezdili na oběd, a s nadšením pozorovali provoz na dálnici, zatímco jejich děti mlsaly cukrovinky značky Pavesi. To není shoda jmen, pamatujete, kdo za celým projektem stál?

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Přestože si Villoresi Ovest zachoval svou ikonickou podobu, čas se na něm notně podepsal. Ten viditelný ústup ze slávy bolel už na pohled. V roce 2020 proto prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Tedy spíše „ricostruzione conservativa“ neboli konzervační přestavbou. Jejím cílem nebylo vytvořit moderní budovu, ale citlivě obnovit původní architektonickou hodnotu.

Projekt, kterého se zhostilo milánské studio Andrea Langhi Design, se snažil zachovat původního ducha stavby a zároveň ji přizpůsobit současným požadavkům na provoz i energetickou úspornost. Architekti obnovili charakteristickou prosklenou fasádu, zrekonstruovali ikonickou ocelovou konstrukci a interiéry navrhli jako nový formát dialogu mezi historií a současností. Místo typického dálničního bistra zde vznikl prostor, který odkazuje na estetiku konce padesátých let, ale zároveň využívá moderní materiály a technologie.

Máte cestu kolem? Neváhejte. Součástí zdejší nabídky jsou nejen klasické italské speciality, ale také produkty připravované ve spolupráci s renomovanými výrobci a šéfkuchaři. Gastronomická část zdejšího servisu rekonstruovaného Autogrill Villoresi Ovest navazuje na původní myšlenku, že odpočívadlo nemusí být jen místem rychlého občerstvení anebo místem, kam si v nouzi nejvyšší odskočíte na toaletu. Dokládá, že dálniční odpočívadlo může být též reprezentací kultury, stylu a designu.

Stojí na Autostrada dei Laghi, tedy na dálnici A8. Osm kilometrů od Milána, mezi exity Lainate a Lainate–Arese.
Architekti z milánského studia Andrea Langhi Design zachovali estetiku 50. let, ale interiér doplnili o současné materiály, jako jsou ořechové dřevo, mramor, mosaz a moderní technické vybavení. Ve fraku dovnitř nemusíte.
V 50.–60. letech vznikla v Itálii celá série odvážných staveb: Novara, Fiorenzuola, Montepulciano. Villoresi Ovest pak byl vrcholem série futuristických autogrillů, které Angelo Bianchetti pro společnost Pavesi navrhl.
Ukázat i něco víc, než jen kávu z automatu za žetony a okoralé sendviče.
9 fotografií

Ostatně, dnes asi zas směřujeme k tomu, že budeme na odpočívadlech u dálnic trávit častěji více času. S nástupem elektromobility a nutnosti bateriová auta na delších cestách dobíjet se opět čeká rozmach estetických a funkčních míst s nabíjecí infrastrukturou, kde nebude trávení času jen nutné utrpení.

20. srpna 2021
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Toto odpočívadlo obdivoval celý svět. Milánský skvost byl symbolem rozmachu

Stojí na Autostrada dei Laghi, tedy na dálnici A8. Osm kilometrů od Milána,...

Dnes u nich zastavujeme, když opravdu musíme. Nikoliv, že bychom chtěli. Dříve ovšem byla odpočívadla nedílnou součástí jízdy po dálnici. A v Itálii pak skrze vznosnou architekturu povýšili...

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