Závodní trucky proburácely Mostem, doprovodili je američtí hromotluci

Jedním z vrcholů sezony na mosteckém okruhu je už tradiční mistrovství Evropy okruhových tahačů Czech Truck Prix, které se jede v obvyklém termínu na konci srpna.

Souběžně s trucky se na trať vydají také speciály série Nascar Whelen Euro Series s českým pilotem Martinem Doubkem. „Před domácím publikem nastoupí jako lídr šampionátu ve třídě EuroNascar 2, kde po předchozích úspěších patří k hlavním favoritům závodu,“ upřesňuje mluvčí mosteckého okruhu Radek Laube.

„Do konce sezony se ještě může stát cokoliv, ale zatím mám pět vítězství, jedno druhé místo a jedno nedojetí z Anglie,“ řekl Doubek k dosavadnímu průběhu roku.

Před Mostem je opatrný i proto, že se mu tam v minulosti příliš nedařilo. „Věřím a přeji si, aby se to letos změnilo,“ uvedl předseda představenstva společnosti Autodrom Most Josef Zajíček.

„Do Mostu se vždycky těším, nejen kvůli tomu, že je to domácí závod, ale hlavně proto, že se mi líbí trať. Věřím, že nás přijde podpořit i hodně fanoušků a společně vytvoříme tu správnou atmosféru a užijeme si celý víkend,“ přál si Doubek.

V dosavadních čtyřech Velkých cenách český jezdec v kategorii EuroNascar 2 nasbíral 247 bodů a na druhého Gila Linstera z Lucemburska má náskok 34 bodů. V druhé kategorii EuroNascar Pro je Doubek průběžně desátý.

„Letos auto funguje skvěle, nechci to zakřiknout. Od začátku sezony, od prvního závodu ve Valencii, kdy jsme vyhráli hned první jízdu, funguje bez problémů. Tým na tom skvěle pracuje a auto je momentálně v perfektní kondici,“ pochvaloval si Doubek.

„Čeští fanoušci budou letos moct fandit Martinu Doubkovi v nascarech. Intenzivně však pracujeme také na tom, aby se příští rok český pilot opět objevil mezi trucky,“ ujistil přítomné Josef Zajíček, za pořádající spolek AMK Most. Letos totiž po několika dekádách budou na startu závodu tahačů v Mostě chybět česká jména.

Organizátoři mosteckého Czech Truck Prix 2024 ovšem představili nového ambasadora celé akce, kterým se stal Martin Macík, vítěz Dakar Rally. Ten se aktivně zapojí do celé akce. „Je mi ctí být součástí českého závodu s tak bohatou a více než třicetiletou tradicí. Těším se na setkání s fanoušky a také na nedělní jízdu, kdy si budu moct vyzkoušet jeden ze závodních trucků přímo na dráze,“ řekl Macík, kterého v neděli čeká exhibiční jízda se závodním Ivecem Steffi Halm. Jeho účast na Czech Truck Prix by však neměla skončit závodním víkendem. „Probíhají diskuse i o dalším testování na jaře, které by mělo vyústit v Macíkův start na Czech Truck Prix 2025. Na finální rozhodnutí si však fanoušci budou muset ještě nějaký čas počkat,“ upřesňuje Radek Laube.