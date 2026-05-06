Investiční skupina RIQ Investments dokončila akvizici 100% akciového podílu ve společnosti AUTODROM MOST a.s., která patří mezi známé motoristické areály ve střední Evropě. „Transakce otevírá novou kapitolu v rozvoji autodromu s důrazem na motorsport, infrastrukturu a práci s mladými talenty,“ uvádí společnost v oficiálním oznámení.
„Autodrom Most má silnou tradici i mimořádný potenciál do budoucna. Chceme navázat na jeho historii a zároveň ho dále rozvíjet jako centrum špičkového motorsportu i platformu pro výchovu nové generace závodníků,“ uvedl Roman Staněk, předseda představenstva RIQ Investments.
Roman Staněk je dlouhodobě spojen s motorsportem i prostřednictvím podpory mladých jezdců. Je otcem nejúspěšnějšího českého formulového jezdce současnosti, jehož kariéru intenzivně podporuje.
Roman Staněk mladší aktuálně působí v japonské sérii Super Formula, má za sebou úspěšné působení ve Formuli 2 a zároveň rozvíjí vlastní jezdeckou akademii zaměřenou na talentovanou mládež.
Dosavadní majitel okruhu Josef Zajíček, k transakci dodává: „Akvizici vnímáme jako významný milník v dalším rozvoji společnosti. Nový vlastník má jasnou ambici posílit postavení autodromu na mezinárodní scéně a dále rozvíjet jeho aktivity směrem k mladým talentům.“
Josef Zajíček usiloval o prodej okruhu, který vlastnil víc než dekádu, poslední rok. „Všechno v životě, co máte, je na prodej. Já jsem tady 11 až 12 let, přišla nabídka, zaobíráme se tím, jednáme intenzivně. Nic ale domluveného není,“ uvedl šéf motoristického areálu na severu Čech letos v dubnu. Důvodem intenzivní snahy okruh prodat je nekonečný boj u soudu s lidmi bydlícími v okolí okruhu, kteří si stěžují na hluk. Okruh v poslední době od soudů odchází jako poražený, Zajíček je podle informací iDNES.cz z celé situace znechucený a unavený.
Autodrom Most, který má čtyřicetiletou tradici, je dlouhodobě pořadatelem prestižních motoristických akcí, mezi které patří Mistrovství světa superbiků WorldSBK, Czech Truck Prix, závody série NASCAR či Racing Journal Speed Fest, jehož součástí jsou mimo jiné závody Formule F4. Součástí areálu je zároveň polygon pro výuku bezpečné jízdy, který slouží jak veřejnosti, tak firemní klientele.
Nový majitel podle svého prohlášení plánuje v následujících letech rozvoj modernizace infrastruktury a technologického zázemí areálu. Zároveň se chce aktivně zaměřit na rozvoj motorsportu, podporu talentované mládeže a posilování spolupráce s partnery, regionem i mezinárodními organizacemi.
Staněk je zakladatel investiční skupiny RIQ Investments, ve správě má aktiva za čtyři miliardy korun, vlastní kapitál 1,7 miliardy. Autodrom Most ročně vydělá 40 až 60 milionů korun. RIQ Investments je zaměřená na dlouhodobé investice do výrobních podniků, těžby a zpracování kamene, energetiky a nemovitostí ve střední Evropě.
Vstup Autoklubu ČR
Na poslední chvíli se do celé transakce ještě snažil „namontovat“ Autoklub ČR. Valná hromada Autoklubu České republiky (AČR) schválila v druhé půlce dubna letošního roku záměr vytvořit společný podnik s investiční skupinou RIQ Investments, do které motoristická autorita vloží svůj dům v Opletalově ulici v Praze a Staněk Autodrom Most. „Se záměrem za námi přišel Roman Staněk s tím, že plánuje sám koupit Autodrom Most a chtěl by, aby do toho poté Autoklub majetkově vstoupil,“ vysvětlil prezident Autoklubu ČR Jan Šťovíček.
Myšlenkou je vytvořit společný podnik Autoklubu ČR (35 %) a skupiny RIQ Investment miliardáře Romana Staňka (65 %). Vlastnil by Autodrom Most a Klubový dům Autoklubu ČR, který by byl rekonstruován z jeho výnosů.
„Autodrom Most bychom poté hodlali rozvíjet s ohledem na potřeby a budoucí rozvoj našeho sportu, obecného motorismu, výchovy talentů a pořádání sportovních podniků nejen v okruhových disciplínách, ale i v disciplínách dalších, kde se nám nedostává příslušných sportovišť, jež by mohla v areálu Autodromu v budoucnu vzniknout,“ píše Šťovíček.
„V Mostě by rád rozvíjel zázemí pro motorsport. Chtěl by zde založit talentovou akademii, jak v autech, do které by se zapojil jeho syn, tak v motorkách, kde by se zapojil Filip Salač,“ doplnil Šťovíček. Salač je jediným českým účastníkem mistrovství světa silničních motocyklů.
Ve společném podniku má AČR získat podíl 35 procent a vloží do něj nemovitost v Opletalově ulici. „Pan Staněk si naši budovu oblíbil. Je tady už asi rok v nájmu a má zájem sem přestěhovat celou firmu, což by byla tři patra, která máme k dispozici a sami je nevyužíváme. Dohoda je taková, že nám zůstane zachováno historické jádro domu, což je přízemí, sál a prostory sekretariátu ve druhém patře,“ popsal prezident AČR plán, který delegáti valné hromady schválili 17. dubna.
Podle Šťovíčka získá AČR majetkovým vstupem do autodromu velké možnosti. „Vše nám zapadá do sebe. Věřím, že to je obrovský posun, protože Autoklub nikdy nevlastnil okruh, nevlastnil takhle obrovské závodiště s potenciálem pro další rozvoj. Můžeme zde vybudovat například rallyekrosovou dráhu a ucházet se o závody mistrovství Evropy nebo mistrovství světa. Nebo tam můžeme vybudovat kartingovou dráhu, kde můžou jezdit minibiky. A samozřejmě všechno chceme navázat na talentové akademie,“ řekl Šťovíček.
„Podle nás je to standardní transakce. Není to prodej domu, ale je to výměna podílů. A já jsem toho názoru, že pro Autoklub je to velice výhodná výměna,“ podotkl Šťovíček. Podle Staňkových odhadů má mostecký autodrom hodnotu až jedné miliardy korun, dům v Opletalově ulici podle Šťovíčka asi 300 milionů. Podle informací iDNES.cz měl předchozí majitel Josef Zajíček za okruh zaplatit v roce 2014 mezi 250 a 300 miliony korun.
Součástí smlouvy mezi AČR a RIQ Investments prý budou mechanismy, které zabrání „ředění kapitálu“ a každé rozhodnutí bude podléhat souhlasu obou partnerů. „Máme připravený systém nejrůznějších záruk a pojistek, což je v těchhle transakcích běžné. Aby jeden partner bez druhého nemohl udělat nic,“ řekl Šťovíček s tím, že bude právně ošetřena i varianta, kdyby některá ze stran chtěla ze společnosti vystoupit.
Pikantní na celé záležitosti je to, že Zajíček o plánech Autoklubu ČR o majetkovém vstupu do autodromu nevěděl, o všem se dozvěděl z médií před několika týdny.
„Autoklub ČR je vrcholným orgánem motorsportu v České republice a dlouhodobě klíčovým partnerem v oblasti rozvoje automobilového sportu. V současné době vznikají první obrysy možného společného projektu. Jakmile budeme mít k dispozici konkrétnější informace, rádi je veřejnosti i médiím představíme,“ cituje oficiální aktuální stanovisko okruhu jeho mluvčí Radek Laube.