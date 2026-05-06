Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Autodrom Most mění vlastníka. Okruh koupil otec českého závodníka ve formulích

František Dvořák
  15:34
Společnost RIQ Investments oznámila oficiálně akvizici 100% podílu ve společnosti Autodrom Most. Novým majitelem slavného okruhu a polygonu bezpečné jízdy je Roman Staněk, otec českého závodníka, který aktuálně působí v japonské sérii Super Formula, má za sebou úspěšné působení ve Formuli 2.

Investiční skupina RIQ Investments dokončila akvizici 100% akciového podílu ve společnosti AUTODROM MOST a.s., která patří mezi známé motoristické areály ve střední Evropě. „Transakce otevírá novou kapitolu v rozvoji autodromu s důrazem na motorsport, infrastrukturu a práci s mladými talenty,“ uvádí společnost v oficiálním oznámení.

Czech Truck Prix 2025, Autodrom Most, fotopoint.
Mistrovství světa superbiků v Mostě 2024. Hosteska na startovním roštu.
Most, 14.4. 2026, Stáj Buggyra se vrací do evropskéh seriálu závodních tahačů. Adam Lacko před testovanými tahači, vlevo Buggyra, vpravo Iveco.
Grid girl na mosteckém autodromu při závodech superbiků.
Most, 31.8. 2025, Czech Truck Prix a NASCAR, autodrom Most. Tomas Toffel ze Švýcarska s číslem 34 havaroval v závodě EuroNASCAR Open.
70 fotografií

„Autodrom Most má silnou tradici i mimořádný potenciál do budoucna. Chceme navázat na jeho historii a zároveň ho dále rozvíjet jako centrum špičkového motorsportu i platformu pro výchovu nové generace závodníků,“ uvedl Roman Staněk, předseda představenstva RIQ Investments.

Roman Staněk je dlouhodobě spojen s motorsportem i prostřednictvím podpory mladých jezdců. Je otcem nejúspěšnějšího českého formulového jezdce současnosti, jehož kariéru intenzivně podporuje.

Roman Staněk mladší aktuálně působí v japonské sérii Super Formula, má za sebou úspěšné působení ve Formuli 2 a zároveň rozvíjí vlastní jezdeckou akademii zaměřenou na talentovanou mládež.

Dosavadní majitel okruhu Josef Zajíček, k transakci dodává: „Akvizici vnímáme jako významný milník v dalším rozvoji společnosti. Nový vlastník má jasnou ambici posílit postavení autodromu na mezinárodní scéně a dále rozvíjet jeho aktivity směrem k mladým talentům.“

Vánice N-tuziasty nezastavila. Mostecký okruh s nimi zkusil i prezident Pavel

Josef Zajíček usiloval o prodej okruhu, který vlastnil víc než dekádu, poslední rok. „Všechno v životě, co máte, je na prodej. Já jsem tady 11 až 12 let, přišla nabídka, zaobíráme se tím, jednáme intenzivně. Nic ale domluveného není,“ uvedl šéf motoristického areálu na severu Čech letos v dubnu. Důvodem intenzivní snahy okruh prodat je nekonečný boj u soudu s lidmi bydlícími v okolí okruhu, kteří si stěžují na hluk. Okruh v poslední době od soudů odchází jako poražený, Zajíček je podle informací iDNES.cz z celé situace znechucený a unavený.

Hlučíte, odmítl soud snahu autodromu zastavit exekuci. Okruh asi změní majitele

Autodrom Most, který má čtyřicetiletou tradici, je dlouhodobě pořadatelem prestižních motoristických akcí, mezi které patří Mistrovství světa superbiků WorldSBK, Czech Truck Prix, závody série NASCAR či Racing Journal Speed Fest, jehož součástí jsou mimo jiné závody Formule F4. Součástí areálu je zároveň polygon pro výuku bezpečné jízdy, který slouží jak veřejnosti, tak firemní klientele.

Roman Staněk

Nový majitel podle svého prohlášení plánuje v následujících letech rozvoj modernizace infrastruktury a technologického zázemí areálu. Zároveň se chce aktivně zaměřit na rozvoj motorsportu, podporu talentované mládeže a posilování spolupráce s partnery, regionem i mezinárodními organizacemi.

Manželům začal hluk vadit dodatečně, spor s autodromem Most nekončí

Staněk je zakladatel investiční skupiny RIQ Investments, ve správě má aktiva za čtyři miliardy korun, vlastní kapitál 1,7 miliardy. Autodrom Most ročně vydělá 40 až 60 milionů korun. RIQ Investments je zaměřená na dlouhodobé investice do výrobních podniků, těžby a zpracování kamene, energetiky a nemovitostí ve střední Evropě.

Vstup Autoklubu ČR

Na poslední chvíli se do celé transakce ještě snažil „namontovat“ Autoklub ČR. Valná hromada Autoklubu České republiky (AČR) schválila v druhé půlce dubna letošního roku záměr vytvořit společný podnik s investiční skupinou RIQ Investments, do které motoristická autorita vloží svůj dům v Opletalově ulici v Praze a Staněk Autodrom Most. „Se záměrem za námi přišel Roman Staněk s tím, že plánuje sám koupit Autodrom Most a chtěl by, aby do toho poté Autoklub majetkově vstoupil,“ vysvětlil prezident Autoklubu ČR Jan Šťovíček.

Myšlenkou je vytvořit společný podnik Autoklubu ČR (35 %) a skupiny RIQ Investment miliardáře Romana Staňka (65 %). Vlastnil by Autodrom Most a Klubový dům Autoklubu ČR, který by byl rekonstruován z jeho výnosů.

„Autodrom Most bychom poté hodlali rozvíjet s ohledem na potřeby a budoucí rozvoj našeho sportu, obecného motorismu, výchovy talentů a pořádání sportovních podniků nejen v okruhových disciplínách, ale i v disciplínách dalších, kde se nám nedostává příslušných sportovišť, jež by mohla v areálu Autodromu v budoucnu vzniknout,“ píše Šťovíček.

„V Mostě by rád rozvíjel zázemí pro motorsport. Chtěl by zde založit talentovou akademii, jak v autech, do které by se zapojil jeho syn, tak v motorkách, kde by se zapojil Filip Salač,“ doplnil Šťovíček. Salač je jediným českým účastníkem mistrovství světa silničních motocyklů.

Ve společném podniku má AČR získat podíl 35 procent a vloží do něj nemovitost v Opletalově ulici. „Pan Staněk si naši budovu oblíbil. Je tady už asi rok v nájmu a má zájem sem přestěhovat celou firmu, což by byla tři patra, která máme k dispozici a sami je nevyužíváme. Dohoda je taková, že nám zůstane zachováno historické jádro domu, což je přízemí, sál a prostory sekretariátu ve druhém patře,“ popsal prezident AČR plán, který delegáti valné hromady schválili 17. dubna.

Podle Šťovíčka získá AČR majetkovým vstupem do autodromu velké možnosti. „Vše nám zapadá do sebe. Věřím, že to je obrovský posun, protože Autoklub nikdy nevlastnil okruh, nevlastnil takhle obrovské závodiště s potenciálem pro další rozvoj. Můžeme zde vybudovat například rallyekrosovou dráhu a ucházet se o závody mistrovství Evropy nebo mistrovství světa. Nebo tam můžeme vybudovat kartingovou dráhu, kde můžou jezdit minibiky. A samozřejmě všechno chceme navázat na talentové akademie,“ řekl Šťovíček.

„Podle nás je to standardní transakce. Není to prodej domu, ale je to výměna podílů. A já jsem toho názoru, že pro Autoklub je to velice výhodná výměna,“ podotkl Šťovíček. Podle Staňkových odhadů má mostecký autodrom hodnotu až jedné miliardy korun, dům v Opletalově ulici podle Šťovíčka asi 300 milionů. Podle informací iDNES.cz měl předchozí majitel Josef Zajíček za okruh zaplatit v roce 2014 mezi 250 a 300 miliony korun.

Součástí smlouvy mezi AČR a RIQ Investments prý budou mechanismy, které zabrání „ředění kapitálu“ a každé rozhodnutí bude podléhat souhlasu obou partnerů. „Máme připravený systém nejrůznějších záruk a pojistek, což je v těchhle transakcích běžné. Aby jeden partner bez druhého nemohl udělat nic,“ řekl Šťovíček s tím, že bude právně ošetřena i varianta, kdyby některá ze stran chtěla ze společnosti vystoupit.

Pikantní na celé záležitosti je to, že Zajíček o plánech Autoklubu ČR o majetkovém vstupu do autodromu nevěděl, o všem se dozvěděl z médií před několika týdny.

„Autoklub ČR je vrcholným orgánem motorsportu v České republice a dlouhodobě klíčovým partnerem v oblasti rozvoje automobilového sportu. V současné době vznikají první obrysy možného společného projektu. Jakmile budeme mít k dispozici konkrétnější informace, rádi je veřejnosti i médiím představíme,“ cituje oficiální aktuální stanovisko okruhu jeho mluvčí Radek Laube.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zátah v luxusním autobazaru. Policie zabavuje vozy, před halou čekají klienti

Policie zasahuje u prodejce ojetých vozů Auta Super v Praze-Hostivaři, 30....

V sídle známého pražského obchodníka s luxusními a drahými ojetými vozy Auta Super zasahuje policie. Vyklízí sklad aut a vyšetřuje. Před reprezentativní halou, kde autobazar sídlil, vyčkávají pod...

Velká čínská změť. Pekingský autosalon jako nekonečné bludiště s 1 450 auty

V tom chaosu starých i nových čínských značek se nelze neztratit. Stejně jako...

V tom chaosu starých i nových čínských značek se nelze neztratit. Stejně jako na výstavišti pekingského autosalonu s výstavní plochou 380 000 metrů čtverečních, což odpovídá 53 fotbalovým hřištím. K...

Hasiči slaví svůj velký den. Podívejte se, čím vším jezdili a jezdí

Horch 853 Sport Cabriolet přestavěný na hasičský speciál. Říkají mu „skleník“.

Čtvrtého května slaví hasiči svátek svého patrona, svatého Floriána. Tento den není jen připomínkou historie a tradic, ale také oslavou pokroku techniky, která v českých a moravských městech pomáhá...

Nejkrásnější svět je ze sedla traktoru. Pojďte na přehlídku i s promenádou

12. ročník výstavy historických traktorů, stabilních motorů a zemědělských...

Bývaly neocenitelnými pomocníky drobných zemědělců, teď jsou často hýčkanými klenoty soukromých sbírek. Historické traktory lze obdivovat i mimo jejich obvyklá území, třeba na jednom z největších...

Prezident Pavel poslal veterány do Itálie. Jede i stoletý unikát neznámé značky

Vytrvalostní jízda historických a klasických vozů napříč Evropou. Soutěž Czech...

Czech Oldtimer Express, veteránská vytrvalostní jízda napříč Evropou, jede tentokrát do Neapole. Na expedici do hlavního města italského regionu Kampánie míří čtyřicítka nádherných veteránů.

Autodrom Most mění vlastníka. Okruh koupil otec českého závodníka ve formulích

Czech Truck Prix 2025, Autodrom Most, fotopoint.

Společnost RIQ Investments oznámila oficiálně akvizici 100% podílu ve společnosti Autodrom Most. Novým majitelem slavného okruhu a polygonu bezpečné jízdy je Roman Staněk, otec českého závodníka,...

6. května 2026  15:34

Malá, ale šikovná. První poválečná škodovka se vyvážela do celého světa

Škoda 1101

Na jaře roku 1946 zahájila mladoboleslavská Škodovka sériovou výrobu typu 1101 zvaného „Tudor“. Tento povedený typ, který i v náročných provozních podmínkách prokázal dobrou spolehlivost a byl...

6. května 2026

Motorkáři s tuningovými výfuky mají utrum. Olomoučtí policisté tasí hlukoměry

Olomoucký kraj nasadí mobilní hlukoměr. Pomůže zklidnit dopravu v Jeseníkách.

Čím víc hluku, tím větší potěšení pro řadu motorkářů, ale i majitelů tuningových aut. Jejich nadšení však obvykle nesdílí obyvatelé míst, kam své stroje jezdí vyvětrat. A ani policisté. Ti z...

6. května 2026

EU chce přísnější STK. Kontrolu stařešin každý rok a utrum za vypnutí asistentů

Premium
ilustrační snímek

Evropský parlament by měl brzy hlasovat o revizi balíčku opatření týkajících se tzv. technické způsobilosti vozidel, který by měl mimo jiné zpřísnit kontroly na STK. Desetiletá a starší auta by měla...

5. května 2026  9:23

Konečně elektro, které dává smysl. Elektrické polo vzývá ducha původního golfu

Volkswagen ID.Polo

Jste potápěč, nebo švestka? Takhle rozlišují automobilisty designéři a konstruktéři Volkswagenu. První nastupují do auta hlavou napřed, druzí se nejdřív usazují. Ve videu to pro iDNES.cz rozšafně...

5. května 2026  8:41,  aktualizováno  9:20

Vozy konkurenčních značek do práce nejezděte, varuje zaměstnance Stellantis

Automobilka Stellantis má za sebou ve Státech poměrně barvitou historii...

Návrat do podnikové kanceláře je po letech strávených na home office vždycky těžký. A automobilka Stellantis se v Michiganu moc nezasadila o to, aby přechod svým zaměstnancům usnadnila. Po směně je...

5. května 2026

Velká jízda Škody: už je druhá v Evropě a posílá zaměstnancům bonus 140 tisíc

Studie elektrického kombíku Škoda Vision O

Značka Škoda, která je letos 35 let součástí koncernu Volkswagen, zvýšila v letošním prvním čtvrtletí odbyt v Evropě meziročně o 17,1 procenta. Evropským zákazníkům dodala 222 500 vozů, což z ní...

4. května 2026,  aktualizováno  11:36

Hasiči slaví svůj velký den. Podívejte se, čím vším jezdili a jezdí

Horch 853 Sport Cabriolet přestavěný na hasičský speciál. Říkají mu „skleník“.

Čtvrtého května slaví hasiči svátek svého patrona, svatého Floriána. Tento den není jen připomínkou historie a tradic, ale také oslavou pokroku techniky, která v českých a moravských městech pomáhá...

3. května 2026,  aktualizováno  4. 5. 8:35

Specialista na krize VW: Nejistota je nová norma, problém Evropy je byrokracie

Premium
Karsten Schnake

Karsten Schnake je zpátky ve Wolfsburgu. Ceněný manažer, který se proslavil tím, že vyřešil čipovou krizi koncernu Volkswagen, se po pěti letech přesunul z Mladé Boleslavi zpátky do Německa. Povýšil...

4. května 2026

Pokud vám letos končí řidičák, vyměňte jej ještě před dovolenou

ilustrační snímek

Podle dat ministerstva dopravy bude potřeba vyměnit nejvíce dokladů v srpnu a ve Středočeském kraji. V Česku doklad nemusíte mít u sebe, ale v zahraničí naopak ano. A s propadlým řidičským průkazem...

4. května 2026

GLOSA: Daň za to, že nemáme moře? Připomínají to poplatky na cestě k Jadranu

Premium
Vjezd z Rakouska do Slovinska za Grazem

Vykoupat se v Itálii nebo Chorvatsku plánuje spousta Čechů a snad bez výjimky všechny štve Rakousko se Slovinskem, které v cestě k Jadranu vysloveně „překážejí“. A k tomu vám ještě cestu „osladí“....

3. května 2026

Čínské město bez lidí boduje ve vývoji autonomních vozidel

Město, kde autům nepřekáží lidé. Zní to jako hodně svérázná reklama, ale svou...

Kangbashi, grandiózní projekt města pro milion obyvatel uprostřed ordoské pustiny, dopadl napoprvé neslavně. Po kolapsu cen uhlí se stal nejslavnějším čínským Městem duchů. Málokdo čekal, že se tato...

2. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.