Nejstarší české auto s espézetkou vyrazí na závod do kopce. Je mu 123 let

Místo volantu páka, jen dva pedály, oba brzdové. Nebo spíš přibržďovací. Dřevěná karoserie, loukoťová kola. Zkrátka kočár s motorem. Troufli byste si s takovým autem do běžného provozu? Brněnský sběratel Jiří Hořice ano. S desetikoňovým americkým vozem Autocar Model E z roku 1902 ho v sobotu potkáte cestou na veteránský závod Brno–Soběšice. „Do Soběšic jedu po ose, mám to tři kilometry. Na běžné ježdění po městě to ale už není,“ směje se majitel 123letého automobilu.
Ačkoli vypadá jako kočár, ve své době byl Autocar Model E poměrně pokrokovým vozem. „Je to prakticky první dvouválec vyrobený v Americe. Do té doby se vyráběly jen jednoválce. Má 1 600 kubíků, udávaný výkon je deset koní, což bylo na svoji dobu slušné,“ popisuje Jiří Hořice.
Moderní je i přenos výkonu na kola – ten totiž u jeho Autocaru zajišťuje přes třístupňovou převodovku kardan a diferenciál. V době, kdy většinu aut hnaly řemeny nebo řetězy, je i toto řešení nebývale pokrokové.
Právě „modernost“ byla i jedním z důvodů, proč Jiří Hořice při shánění auta z počátku automobilových dějin po autocaru pokukoval. Snem totiž bylo zúčastnit se závodu Londýn–Brighton, vyhlášené akce určené vozům vyrobeným do roku 1905. Závod navazuje na takzvaný Emancipation Run z roku 1896, kterým chtěli průkopníci motorismu oslavit zrušení takzvaného praporkového zákona. Drakonická norma z roku 1867 limitovala maximální rychlost aut na čtyři míle za hodinu a přikazovala, aby před jedoucím vozem běžel pomocník mávající červeným praporkem. „Věděl jsem, že chci dvouválcové auto. Jednoválec sice do Brightonu dojede, ale jinak je to spíš auto na ježdění do parku,“ směje se Hořice.
Jeho Autocar naopak umí jet docela svižně. A ukazuje to právě i na vrchařském závodu, který loni oslavil sto let od svého prvního ročníku. Dnes je spolu se závodem Zbraslav–Jíloviště nejprestižnější vrchařskou veteránskou klasikou, na kterou míří stovky aut i motorek vyrobených před druhou světovou válkou.
V mírnějších úsecích vrchařského závodu to autocar – i s dvoučlennou posádkou – dotáhne až na čtyřicetikilometrovou rychlost. Pokud jede na jedničku, zvládne maximálně osmnáctku. „Když se mi na rovině podaří dát trojku, tak se to rozjede skoro až na šedesát,“ říká Hořice s tím, že pro strach není prostor. Jen je potřeba ostražitost. Lankové brzdy na zadní nápravě totiž lehký vůz spíš přibrzďují, než že by skutečně brzdily.
Čímž se dostáváme k ovládání. Dva pedály, páka připomínající ruční brzdu vlevo od řidiče a „volant“, který vypadá jako věšák na kabáty. Pro člověka zvyklého na standardní ovládání auta zcela neintuitivní. Ale když si vyslechne instruktáž, je ovládání překvapivě jednoduché a v určitém smyslu ergonomičtější než to, které v dějinách nakonec vyhrálo.
Tak tedy. To, co vypadá jako ruční brzda, je plyn a spojka v jednom. Plyn se přidává otočením rukojeti, spojka se vymačkává zatažením za páku. Věšák je pak volant a řadicí páka dohromady. Řídí se vcelku pochopitelně otáčením, spodním madlem se řadí. A dva pedály? Jeden je provozní brzda, druhý slouží jako brzda ruční. Vlastně podobně, jako to mají Mercedesy i v současnosti. Malou páčkou pod volantem se nepouštějí blinkry, ale upravuje předstih. A protože auto nemá olejové čerpadlo, musí si řidič každých zhruba devět kilometrů přimazat ruční pumpičkou. Toť vše. Právě jste se naučili řídit 123 let staré auto.
Překvapivě snadné je i servisování. „Je to tak jednoduché a řemeslná práce je tak dobře udělaná, že si to člověk opraví v dílně sám,“ popisuje Hořice.
S autem, které prošlo renovací už před víc než 40 lety, měl jen jeden fatální problém – prasklou klikovou hřídel. Tu ale vyrobili novou v Chropyňské strojírně, továrně sběratele veteránů Františka Kudely. „Věřím tomu, že za dalších sto let to klidně někdo nastartuje. Na rozdíl od současných aut, kde umřou všichni švábi a nikdo je nerozhýbe,“ dodává Hořice.