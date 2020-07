Vyhrazených buspruhů přibývá. Praha testuje detektory nepovoleného vjezdu

Igor Sirota z ÚAMK kritizuje podobu nové organizace dopravy po zřízení autobusového pruhu na pražském Andělu. Už tak komplikovaná křižovatka za Ženskými domovy je po jeho zřízení ještě nepřehlednější. „Tento preferenční pruh vytváří zmatek, nejasnost a zcela určitě povede k problémům a tvorbě kolon,“ komentuje.



Filip Drápal z Ropidu, který organizuje pražskou hromadnou dopravu, oponuje, že vyhrazené buspruhy ušetří desítky minut prostojů v kolonách. Podle Siroty se ovšem kolony naopak prodlouží, a to více než o třetinu.

Barbora Lišková, mluvčí Technické správy komunikací, uvádí, že by se na pražských silnicích v místech, kde jsou vyhrazené pruhy, mohly objevit detektory, které umí odhalit vozidla, jež do nich nepatří. „Pilotní projekt zkoušíme na Evropské třídě,“ dodává. Řidiči aut, která do buspruhu nepatří, budou podle Liškové platit pokuty.