Česko bojuje za mírnější pravidla pro emise busů. Původní návrh ohrožuje MHD

Česko se při hlasování nakonec zdrželo, podle Kupky byl pro nás i poslední návrh stále „příliš ambiciózní“. Sto procent nových městských autobusů by následně mělo být zcela bez emisí až v roce 2035.

„Pro Českou republiku jsou tyto změny důležité. Změkčení tohoto nařízení znamená ochranu konkurenceschopnosti evropského trhu a také větší dostupnost veřejné dopravy v jednotlivých místech,“ uvedl ministr Kupka. „My jsme se obávali toho, že tvrdý požadavek ohledně sto procent bezuhlíkových autobusů už od roku 2030 by pro mnohá česká města znamenal vyšší výdaje a třeba i ohrožení současné kvality veřejné dopravy, četnosti spojů a mohl by být kontraproduktivní,“ dodal Kupka.

„Nejvýznamnější změnou je vynětí všech dálkových a příměstských autobusů z požadavků na zcela bezemisní provoz a oddálení závazku plně bezemisních městských autobusů o pět let na rok 2035. Schválený návrh počítá také s přezkumem cílů i celého nařízení v roce 2027,“ uvádí mluvčí ministra dopravy Filip Medelský.

Všechny nové městské autobusy budou povinně plně bezemisní až od roku 2035, ne od roku 2030, jak původně navrhovala Evropská komise. „Pro Českou republiku, která patří mezi jednoho z evropských lídrů výroby autobusů a města zde ve velké míře zajišťují MHD, je to důležitý bod celého návrhu,“ říká ministr Martin Kupka, do jehož gesce toto nařízení spadá. „Cíle bezemisního provozu se nebudou vztahovat na dálkové, regionální a příměstské autobusy.“

Kupka zdůrazňuje, že se podařilo vyjednat zapojení „korekčního faktoru“ (carbon correction factor) do revizní doložky, což by umožnilo do cílů v určité míře započítat i například pokročilá biopaliva nebo syntetická paliva. „Pokládáme to za důležitý vklad k dodržení principů technologické neutrality,“ zdůrazňuje Kupka.

Pokud jde o bezemisní městské autobusy, v Česku jich zatím jezdí jen málo. Jak uvedl ministr Kupka, „nižší desítky procent“. Nejdál je podle něj město Ostrava, ale i další města se postupně připravují na to, jak zajistit větší podíl bezemisních dopravních prostředků, nejen autobusů, ale i trolejbusů. „Města ale opravdu potřebují delší čas k tomu, aby se na to mohla připravit,“ dodal ministr dopravy.

Návrh, který Evropská komise představila letos v únoru, je součástí takzvané Zelené dohody pro Evropu (Green Deal). Aby pravidla začala platit, musí je schválit členské státy a Evropský parlament.

Odvětví těžkých vozidel je odpovědné za víc než čtvrtinu emisí skleníkových plynů ze silniční dopravy v EU a za víc než šest procent celkových emisí skleníkových plynů v EU. Brusel proto chce v rámci své zelené strategie vedle osobních aut ekologicky čistší provoz také u těžších vozů. Projednávaná norma se týká nákladních automobilů (nad pět tun), městských autobusů (nad 7,5 tuny) a také přípojných vozidel (nad osm tun).

„Nyní očekáváme přijetí pozice ze strany Evropského parlamentu a následně bude přikročeno k vyjednávání mezi Radou a Evropským parlamentem o výsledně podobě textu,“ vysvětluje další postup Filip Medelský.

Ministr dopravy Martin Kupka Česko na jednáních zastupoval společně s ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem. Dalším tématem, na kterém se unijní ministři v Lucemburku shodli, byla revize směrnice o čištění městských odpadních vod. „Musím říct, že Česká republika je na tom s čištěním městských odpadních vod velmi dobře, když se podívám na celou Evropskou unii. Jsme těmi, kteří to dělají dobře a dělají to dlouhodobě,“ uvedl po jednání ministr Hladík.

Jak nicméně dodal, odpadní vody je potřeba čistit víc. „Potřebujeme nejen odstraňovat dusík a fosfor, ale i další látky, mikroplasty či různé léčivé prostředky, které se do městských vod dostávají,“ dodal s tím, že tento přístup bude samozřejmě znamenat další nutné investice, nicméně výsledkem bude čistší a kvalitnější voda.

Ministři životního prostředí se rovněž shodli na vyjednávacím postoji, se kterým pojede EU na Konferenci OSN o změnách klimatu v roce 2023 (COP 28), která se bude konat ve dnech 30. listopadu až 12. prosince 2023 v Dubaji ve Spojených arabských emirátech. Postoj nynější sedmadvacítky byl předmětem mnoha vyjednávání a musel být schválen jednomyslně.