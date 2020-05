Dovoz ojetin se zastavil, bazary připlácejí za levná auta, o které bude zájem

„Pandemie vnáší do stabilně rozjetého a předvídatelného obchodu s ojetými vozy nečekané změny, na které je potřeba rychle reagovat. Pokles poptávky způsobil, že prodejci snížili ceny vozů na skladech. Zároveň se zpomalil přísun obchodovatelných ojetin a prodejci jsou nyní ochotni za ně platit víc,“ vysvětluje ředitel marketingu Auto ESA Filip Kučera.

Dovozy poklesly téměř o polovinu

Ojetiny ze zahraničí minulý rok tvořily asi polovinu českého obchodu s auty z druhé ruky. Největší podíl na dovozu ojetin do ČR má tradičně Německo. Dále jsou to Itálie a Francie. „V těchto zemích je zpomalený nebo zcela zamrzlý trh s ojetinami. Omezují se aukce a přijatá opatření ve státech Evropy ztížila nebo úplně znemožnila vývoz ojetin. Na české straně dovoz brzdí delší doba přihlášení z důvodu omezené pracovní doby některých registrů,“ uvádí Kučera s tím, že Auto ESA hlásí pokles nákupů v zahraničí (aukce a vlastní dovozy) až o 45 %.

Slabá koruna způsobila, že na jedno euro potřebuje obchodník o 2 koruny více než ve stejném období minulého roku. Pro mnoho prodejců se nákupy v zahraničí staly nerentabilní, protože kurz eura navýšil vstupní cenu vozidel. Do této ceny se promítá i logistika a další administrativní náklady s tím spojené.



Příklady nárůstu průměrných výkupních cen Auto ESA Škoda Fabia I , r.v. 2005, výkupní cena v roce 2019: 45 000 Kč, v roce 2020: 53 000 Kč

Škoda Fabia II 16V, r.v. 2008, výkupní cena v roce 2019: 83 000 Kč, v roce 2020: 97 000 Kč

Škoda Octavia II 1,9 TDi, combi, r.v. 2006, výkupní cena v roce 2019: 88 000 Kč, v roce 2020: 105 000 Kč

VW Passat 2,0 TDi, combi , r.v. 2007, výkupní cena v roce 2019: 108 000 Kč, v roce 2020: 122 000 Kč

Hyundai i30, 1,6i combi, r.v. 2014, výkupní cena v roce 2019: 200 000 Kč, v roce 2020: 220 000 Kč

Hyundai ix20, 1,6i, r.v. 2016, výkupní cena v roce 2019: 220 000 Kč, v roce 2020: 240 000 Kč

„V této situaci přirozeně narůstá poptávka po vozidlech s českým původem,“ říká Kučera. Takových aut je však v autobazarech nedostatek, což vede k nárůstu výkupních cen.

„Ačkoli jsou vozy letos o rok starší, k žádnému poklesu výkupních cen nedochází. Ceny se nejen drží, ale dokonce i rostou,“ shrnuje Kučera.

„Výkupní ceny v českých autobazarech vyrostly u některých značek a modelů až o 25 procent. Může za to především propad dovozu ojetin, oslabení kurzu koruny k euru a také výrazná poptávka po vozidlech v cenové kategorii do 150 tisíc korun. Právě tyto vozy jsou totiž v současné době v autobazarech nejvíce poptávané,“ komentuje aktuální situaci na trhu ojetin předseda Asociace autobazarů APPAA Petr Přikryl. „Český zákazník prozatím s koupí automobilu s prodejní cenou nad 150 tisíc korun, především kvůli současné nejisté ekonomické situaci, vyčkává. Vozidel s cenou do 150 tisíc je proto na trhu aktuální nedostatek.“

Podle Přikryla bude tento stav trvat pravděpodobně déle, než by se autobazarům mohlo líbit: „Řada firem prodlužuje provoz služebních vozidel o rok i více, čímž se samozřejmě snižuje nabídka a výkupní ceny žádaných ojetin tak mohou růst.“ Toho podle dalšího prodejce ojetin, společnosti MAMA CAR, využívají někteří zákazníci při využití nákupu na protiúčet: „Registrujeme mnohem vyšší poptávku po nákupu vozu, kdy si klient vybere levnější automobil a svůj dražší nabídne protiúčtem,“ říká majitel bazaru Pavel Mařinec.

Podle zástupců autobazarů přetrvá tento stav pravděpodobně až do konce letošního roku. „Rozdíly mezi výkupní a prodejní cenou se však budou nadále snižovat, z čehož bude pochopitelně těžit především zákazník,“ uzavírá Petr Přikryl.

Nabídka ojetin na českém trhu se kvůli pandemii koronaviru dále citelně zmenšila. Podle analýzy AAA AUTO bylo v dubnu na českém trhu nabídnuto celkem 78 612 ojetin, což je o 21 % méně než v březnu a o 27 % méně než v lednu. „Cena se pohybovala nejčastěji okolo 156 000 korun, což je oproti březnu růst o 2 000 korun a vůči lednu dokonce o dvacet tisíc. Vozy oproti dubnu lehce zestárly, nejčastější věk byl 9,3 roku a měly o trochu více najeto, nejčastěji 149 200 km,“ uvedla začátkem května Karolína Topolová, generální ředitelka AURES Holdings, provozovatele sítě autocenter AAA AUTO. „Zdá se, že cenového dna ojetin bylo dosaženo, a ani epidemie koronaviru hodnotu aut nesnížila, naopak jejich ceny stoupají. Vzhledem k nedostatku ojetin na trhu a k výpadkům ve výrobě nových aut lze čekat postupné další zdražování. O tom se ostatně mluví i u nových vozů, jelikož vlády zatím nechtějí ustoupit od přechodu na elektromobilitu. Trendy na trhu nových aut se vždy během několika měsíců promítnou i na trhu sekundárním,“ vysvětlila Karolína Topolová.

Oproti loňsku se prodává jen desetina ojetin

Z údajů o trhu, které v rámci celé Evropy sleduje český automotive startup Carvago, vyplývá, že letos v dubnu poklesl prodej ojetých vozů meziročně o 86 %. Koronavirová pandemie způsobila rovněž snížení cen ojetin zhruba o 5 %. Během následujících měsíců ale Carvago očekává výrazné oživení aktuálně stagnujícího trhu na 70 a 80 % výkonu předchozího roku.



Zatímco ještě v únoru zaznamenával trh ojetých aut meziroční růst o necelá 2 %, v březnu se propadl o téměř 40 % a v dubnu pak o 86 % oproti stejným měsícům v minulém roce. Dramatický propad prodejů postihl vozy všech značek, relativně nejméně ale české stálice Škoda Fabia (-71 %) a Octavia (- 4 %). O více než 90 % klesly prodeje vozů Ford Galaxy, Dacia Sandero, Citroën C3, Seat Ibiza nebo Renault Captur.

„S takovou situací se trh ojetin ještě nesetkal. Jde o pravděpodobně nejzásadnější moment našeho podnikání, založeného na analýze tržních dat a čistě online transakcích s ojetými vozy. Očekáváme zásadní změnu chování zákazníků, kteří budou mnohem citlivější na cenu a náročnější na služby, a samozřejmě i přístupu prodejců a dealerů ojetých automobilů, kteří budou muset začít pracovat s daty a celkově digitalizovat svoje podnikání,“ říká Jan Kranát, spoluzakladatel a výkonný ředitel společnosti Carvago.

Až do letošního jara meziročně rostla průměrná cena ojetých vozů, nyní ale došlo k propadu o zhruba 5 % a průměrná cena nabízeného ojetého vozu je 255 000 korun. Zákazníci nakupují především již zlevněné vozy, ze kterých mají prodejci jen minimální marži. Současný trend preferování levnějších vozů bude pokračovat i v několika následujících měsících. Carvago tak potvrzuje odhady Petra Přikryla z Asociace autobazarů.

„Celá situace není nijak překvapivá vzhledem k tomu, že byly zavřeny všechny kamenné pobočky, ve kterých by si zákazníci mohli koupit vůz. Realizovány tak byly hlavně již rozjednané zakázky. Pokud by byl trh připraven na online prodej, nemusela se opatření projevit tak drasticky,“ dodává Jan Kranát.