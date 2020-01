Zimní jízda se starými pneumatikami je o život. V našem testu zjistíte proč

Sezónní přezouvání pneumatik je činnost, kterou většina řidičů nesnáší. Musíte navštívit pneuservis, obvykle to znamená čekat ve frontě. Kromě toho musíte naložit a přivézt sadu pneumatik, které se často ani nevejdou do kufru. Další nepříjemná situace nastává, když se ukáže, že pneumatiky, jež jste pracně naložili do auta a přivezli do pneuservisu, nejsou již vhodné pro další použití nebo mechanik nemůže povolit šrouby kola, protože jste ztratili nástavec bezpečnostního šroubu. Takovým situacím můžete ale snadno předejít.