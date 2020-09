Lijáky škodí. Jak překonávat vodu, abyste si nezničili auto

Auta jsou poměrně dobře chráněna proti vlhkosti a účinkům jízdy za deště. Odolnost vůči vysoké vlhkosti je jedním ze základních rysů všech ovladačů používaných v automobilech. Nicméně působení zvýšené vlhkosti není to samé, co působení vody. Ponoření do vody obvykle elektroniku nenávratně zničí, a vniknutí vody do motoru zpravidla povede k poškození klikové hřídele.