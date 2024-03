Rocker autoprůmyslu i defraudant. Stavitele ikony zničila drogová léčka

Bylo to auto snů. Bylo jedinečné – pyšnilo se karoserií z nerezové oceli bez laku a křídlovými dveřmi. Přesně, jak si ho mnozí pamatují z legendární komediální sci-fi série. Slavné se stalo už díky svému extravagantnímu, téměř bezchybnému vzhledu. Skutečnost však byla jiná. Auto bylo stejné jako jeho otec – nablýskané pozlátko, které uvnitř dokáže všechny pořádně potrápit.

Motor od Renaultu dodával výkon jen 130 koní. Auto bylo jednoduše slabé, nezářilo ani jízdními vlastnostmi. A stálo 25 tisíc dolarů. Což bylo třeba ve srovnání s nabušenou a povedenou Corvettou za 18 tisíc dolarů moc. Auto bylo na očích, znal ho každý, ale nikdo ho nechtěl. V letech 1981 až 1983 se v USA prodalo pouze 6 681 vozů DeLorean z odhadované produkce téměř 9 000 vozidel. To byl konec, finanční krach. Tak proč nezkusit kšeft s drogami?

Až na vrchol

Syn přistěhovalců John Zachary DeLorean se narodil 6. ledna 1925 a vyrostl v převážně dělnické čtvrti na východní straně Detroitu. Jeho otec Zachary pracoval ve slévárnách Fordu, ale správným vzorem mu nebyl, pro špatnou angličtinu a problémy s alkoholem neměl šanci na povýšení. Matka Kathryn, která dělala pro General Electric, držela domácnost pevnou rukou a před jeho otcem často i s malým Johnem utíkala k sestře do Los Angeles. Tam chlapec přičichl ke kalifornskému způsobu života, zahlédl svět celebrit a to bylo začátkem jeho konce. Ač to tedy ještě nemohl tušit.

Získal magisterský titul v automobilovém inženýrství a později MBA na michigenské univerzitě. Automobilovou kariéru oficiálně zahájil v roce 1952, když se připojil k týmu výzkumu a vývoje v Packard Motor Car Company. Rychle si získal jméno a o čtyři roky později nastoupil do General Motors jako inženýr v divizi Pontiac. GM byla tehdy největší automobilkou na světě, ale Pontiac se potýkal s identitou značky – nedařilo se mu získat americkou mládež, tedy obrovskou spotřebitelskou sílu. Jednoduše dělal auta pro důchodce.

DeLorean chtěl nahradit obří houpavé káry sportovnějšími vozidly, tušil, že mladé zajímá víc rychlá jízda než pohodlí. V roce 1961 byl jmenován hlavním inženýrem divize a chopil se příležitosti: ohromný osmiválec s objemem 6,4 litru dal do auta střední velikosti. „Nesmysl!“ říkali mu. GM dokonce měl přísný předpis zakazující svým inženýrům montovat velké motory do menších aut, aby jela rychle. Ale DeLorean si prosadil svou a vzniklo auto s přebytkem výkonu a energie, stále však ovladatelné. Nazval ho Pontiac Tempest LeMans GTO. Bylo to první skutečné muscle car, vznikla nová kategorie automobilů.