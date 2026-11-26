To video je hitem sociálních sítí, elektromobil Avatr 12 se snažil celou noc zaparkovat v podzemní garáži. Vše se mělo odehrát v noci na 8. listopadu v čínské provincii An-chuej. Když si majitel ráno prohlédl systémové protokoly v palubním počítači, číslo ho nechalo beze slov – funkce automatického parkování byla během jediné noci aktivována přesně 868krát.
Avatr 12 je pětimetrový elektrický fastback, který vyrábí automobilka Changan. Bezpečnostní kamera v podzemní garáži kdesi v Číně nevěřila vlastním čipům, když hleděla na celonoční představení, které ji auto vybavené systémem automatického parkování předvedlo. „Tato technologie je v Číně široce dostupná na trhu s novými automobily,“ píše magazín Caradisiac. Ukazuje se, že to stále ještě má nějaké mouchy.
Společnost Avatr Technology byla založena v roce 2018, největšími akcionáři jsou společnosti China Changan Automobile a CATL, které ve spolupráci s různými čínskými subjekty drží 40,99% a 14,1% podíly. Huawei dodává pokročilé algoritmy asistenčních systémů pro řidiče a řešení pro inteligentní kokpit.
Záběry z bezpečnostních kamer komplexu ukazují marné pokusy o zaparkování vozu. Prázdné auto se pomalu blíží k vytyčenému parkovacímu místu, na okamžik se zastaví, upraví trajektorii, znovu se rozjede a celý algoritmus opakuje od začátku, jako by se ocitlo v začarovaném kruhu. Vytrvalé auto nakonec pokusy o zaparkování ukončilo až za úsvitu a zastavilo vedle dalšího zaparkovaného auta. Každý jednotlivý manévr trval v průměru půl minuty, software pracoval na plný výkon více než sedm hodin.
Vozidlo se prý pokusilo o celkem 868 automatických parkovacích manévrů, z nichž prvních 867 bylo neúspěšných. Vozidlo tedy strávilo celou noc snahou o samozaparkování. A přitom se vybíjelo, přirozeně. „Mluvíme o vozidle s obrovskou baterií o hrubé kapacitě 94,5 kWh, ale takové manévry musely pravděpodobně spotřebovat spoustu času a energie,“ píše Caradisiac.
Na zrychleném videu je vidět, jak se auto snaží zaparkovat na mnoha různých místech.
Podle Gadget Review má palubní systém vozu využívat technologii automatického parkování Huawei Qiankun ADS, která obvykle vyžaduje lidský dohled. Nabízí se tedy otázka, zda bylo video skutečně natočeno jedné noci na parkovišti a zda mu opravdu chyběl dohled. „Od člověka se stále očekává dostupnost a pozornost. Záběry zřejmě ukazují bezobslužné vozidlo, které hodiny manévruje; to není totéž jako vozidlo navržené nebo schválené pro provoz bez řidiče,“ dodává Yahoo.
Video z incidentu se rychle rozšířilo po sociálních sítích a vyvolalo lavinu vtipných komentářů. Uživatelé oceňují perfekcionismus auta, mnozí v žertu tvrdili, že umělá inteligence na palubě si vypěstovala obsedantně-kompulzivní poruchu a prostě se nedokáže smířit s tím, že jedna pneumatika je dva centimetry vlevo od ideální čáry.
Chyba, nebo trénink?
Yahoo upozorňuje, že záběry na bezradné auto se objevily během parkovací soutěže organizované společností Huawei. „To příběh spíše činí podivnějším než jasnějším,“ komentuje Yahoo.
Záběry se totiž objevily v době druhého ročníku soutěže Huawei Qiankun Intelligent Driving Open, který měl probíhat od 31. října do 13. listopadu 2026. Podle magazínu carnewschina.com se do závodu, v němž se soutěžilo v osmi kategoriích, zaregistrovalo více než 190 000 majitelů.
„Jedna kategorie s názvem „Parking Elite“ seřadila účastníky podle úspěšného využití funkcí asistovaného parkování, včetně automatického parkování, dálkového parkování, asistence při vyjíždění a opětovném parkování a navigace na parkovišti. Nejlepších 100 účastníků údajně získalo body Huawei a další odměny,“ uvádí carnewschina.com, upozorňuje ale na háček. Pravidla soutěže údajně počítala kvalifikační aktivitu pouze mezi 6. a 22. hodinou. Noční parkovací maraton hlavního hrdiny videa, který probíhal zhruba od půlnoci do úsvitu, by se podle těchto pravidel do bodování soutěže nezapočítával.
„Ze soutěže se objevily záběry, které ukazují modely Avatr 06 a Avatr 12 vybavené technologií Huawei, jak v podzemních garážích provádějí zdánlivě synchronizované parkovací manévry. Zda tyto záběry souvisí s incidentem s pokusem o parkování v 868 pokusech, nebylo zjištěno.“
„Nikdo příčinu nepotvrdil. Jednou z teorií je softwarová závada, ale není to prokázaný fakt. K určení, co spustilo 868 pokusů za jedinou noc, by byly zapotřebí záznamy o vozidle a technická kontrola. Společnost Huawei v době zveřejnění zpráv na žádosti o komentář nereagovala,“ dodává magazín.
Zatím se spekuluje o tom, že za vše může vzdálená aktivace funkce vlastníkem nebo jiným oprávněným uživatelem, špatné osvětlení garáže nebo nejasné značení parkovacích míst matoucí systém či jiná – blíže nespecifikovaná – porucha.