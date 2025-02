Českým autem roku je mercedes. Díly na terénního drsňáka dodaly i firmy z ČR

Dvacetičlenná odborná porota složená z českých novinářů včetně zástupce redakce iDNES.cz, to neměla v letošním ročníku ankety Auto roku v České republice vůbec jednoduché. Už do prvního kola bylo nominováno 33 různých modelů ze všech automobilových tříd, se všemi druhy pohonu. Do finále mohlo postoupit jen pět aut, které vměstnaly do rozdílu jednoho jediného bodu.

Výsledky ankety Auto roku 2025 v České republice Mercedes-Benz Třída G (107 bodů) Škoda Kodiaq (105 bodů) Audi A5 (104 bodů) BMW X3 (92 bodů)

Kia EV3 (92 bodů)

Ve druhém kole porotci rozdělovali mezi finalisty celkem 25 bodů, přičemž při své volbě zohledňovali mimo jiné technické inovace, technologickou vyspělost a užitnou hodnota vozu, bezpečnost, vliv na životní prostředí, ekonomiku provozu, jízdní vlastnosti, využití nových komunikačních a informačních systémů a jednoduchost jejich ovládání, cenu, design, komfort, výkon a další faktory. Někteří zohledňovali i význam pro český trh.

Finální hlasování velice vyrovnané, ani jeden z porotců nepřidělil žádnému z finalistů maximální počet 10 bodů. Vítězný vůz sice na první místo dalo sedm z dvaceti porotců, druhý v pořadí se na prvním místě objevil jen dvakrát, ale i tak je v konečném součtu dělí pouhé dva body. Mercedes-Benz Třída G od porotců obdržel celkem 107 bodů a je vítězem ankety Auto roku v České republice, druhá Škoda Kodiaq dostala 105 a třetí Audi A5 104 bodů.

O čtvrté místo se se shodným počtem 92 bodů dělí BMW X3 a Kia EV3. Mercedes-Benz Třída G tak navázal na loňský triumf Třídy E a získal pro stuttgartskou automobilku historické druhé vítězství v řadě v anketě Auto roku v České republice.

„Vítěznému vozu přeji především prodejní úspěchy a oblíbenost u zákazníků. Ocenění ale patří i dodavatelským firmám, bez kterých by takto sofistikovaný produkt, kterým automobil s těmi tisíci jednotlivých dílů je, nebyl realizovatelný. Význam českých dodavatelů do automotive nakonec potvrzuje i skutečnost, že jen těžko byste mezi více než třemi desítkami nominovaných vozů hledali takový, který by neobsahoval komponenty vyrobené v České republice. Věřím proto, že síla českých dodavatelů bude i do budoucna podporovat jak vítězné modely, tak i českou ekonomiku,“ říká Zdeněk Petzl, výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu.

„Přehled dodávaných produktů do vítězného vozu je velmi pestrý – od obložení zadních sedadel, pneumatik, loketních opěrek, pevnostních šroubů, různých druhů zámků a jistících mechanismů přes kola, stabilizátory, sensory a moduly, těsnění krytu baterie, kovových výlisků a svařenců až po elektrickou parkovací brzdu,“ vypočítává Tomáš Jungwirth, manažer komunikace Sdružení automobilového průmyslu.