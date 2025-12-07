Nový ročník ankety Auto roku 2026 v České republice odstartoval 26. listopadu testovacími jízdami porotců z řad odborných motoristických novinářů včetně zástupce redakce Auto.iDNES.cz. Ta má v první fázi za úkol vybrat pětici finalistů z celkem 26 nominovaných novinek na českém trhu.
FOTODUEL: VYBERTE ČESKÉ AUTO ROKU 2026
Významnou část tvoří letos čistě elektrické vozy a i další nominované nabízejí vedle verze se spalovacím motorem i čistě elektrickou. Na seznamu se objevily i automobily na českém trhu nových čínských značek. Volba „českého“ auta roku kopíruje systém evropského Car of the Year. Celkem 19 porotců z řad odborných motoristických novinářů v prvním kole vybere finalisty, jejichž jména budou oznámena 10. prosince. Ve druhém kole se finalisté již utkají o titul Auto roku 2026 v České republice, který bude udělen na slavnostním vyhlášení 10. února 2026.
Ve finále evropské ankety Vůz roku 2026 je i škodovka. Má šest silných soupeřů
První místo obhajuje značka Mercedes-Benz, která dokázala zvítězit v uplynulých dvou ročnících. V roce 2024 vyhrál Mercedes-Benz E, v tomto roce uspěla třída G. Souboj však byl velmi vyrovnaný, první tři auta loni dělily od sebe pouhé tři body. Za Mercedesem G se umístily vozy Škoda Kodiaq a Audi A5. Letos Mercedes-Benz nominoval model CLA.
Spolu s ním se utká o titul pestrá směsice vzájemně těžko porovnatelných aut různých velikostí a s různými typy pohonů. Hodnocení poroty tak bude velmi subjektivní a porotci se ve svém pohledu na věc občas dost liší. Někteří zohledňují význam vozu pro český trh, jiní naopak považují loňskou volbu auta s cenou od 3,4 milionu za důkaz se odvázat. Ale to je dobře, kdyby měli všichni stejný názor, prodávala by se jen stejná auta.
Kterou pětici z letos nominovaných vozů byste do finále poslali vy?
Dodáváme, že porotce evropského Auta roku poslali do finále modely Škoda Elroq, Renault 4, Kia EV4, Mercedes-Benz CLA, Citroën C5 Aircross, Fiat Grande Panda a Dacia Bigster.