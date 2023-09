Test aut, která přibzučí do Evropy. Většinu neznáte, seznamte se

Již po 45. se do hotelu Tannishus v severním cípu Jutského poloostrova na pobřeží Severního moře sjeli členové odborné ankety, volící od roku 1964 pravidelně evropský Vůz roku (Car of the Year – COTY ). Tento týden tu začínají přípravy na volbu 2024. V porotě je za Českou republiku šéfredaktor renomovaného magazínu Automobil Jiří Duchoň. Exkluzivně pro iDNES.cz posílá fotoreport s prvními dojmy.