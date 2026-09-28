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Volba evropského auta roku začíná. Ukazuje čínské ambice, snaživost i marnost

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Devadesát aut na pobřeží, mezi nimi nažhavený čínský arzenál i maskované prototypy. Které z nich se stane evropským Vozem roku 2027? Nahlédněte do zákulisí největšího nezávislého testování automobilových novinek na světě, ze kterého vzejde auto pyšnící se titulem evropského Vozu roku (COTY).

Prestižní anketa vstupuje nyní do své již 64. sezóny. Na letošní ročník vás vezme Jiří Duchoň, šéfredaktor magazínu Automobil, jediný zástupce České republiky v porotě Car of the Year, a spolupracovník iDNES.cz.

Provozní zkoušky Tannistest probíhají každé září už 45 let na samotném severu Jutského poloostrova v Dánsku a jejich středobodem zůstává hotel Tannishus na břehu Severního moře. Jsou vždy neoficiálním zahájením nadcházející volby evropského Vozu roku (COTY).

Pláž za hotelem Tannishus zmizela s bouří a přílivem, takže se tradiční společná fotografie aranžovala na jeho nádvoří.
Již od devadesátých let jezdí na Tannistest český porotce vozem Škoda. Tentokrát padla volba na Superb 2.0 TDI/142 kW 4x4 Laurin & Klement. Vzdálenost 1357 km jsme absolvovali za necelých dvanáct hodin s průměrnou rychlostí 117 km/h a spotřebou 6,3 l/100 km.
Jako dítě v cukrárně: vlevo je seznam aut a vpravo skříňka s klíči. Porotce COTY si může kdykoli sáhnout po kterémkoli z nich. Vpravo nahoře visí karty k vozům Leapmotor, zatímco Volvo mělo ke svým EX60 mobily…
Na nádvoří hotelu se zkoušely vozy při samočinném brzdění při couvání na překážku v podobě figuríny caparta na odrážedle. MG S6 očividně neuspělo…
Tady se obvykle společný snímek novinek připravuje. Letos jsme se tam však neodvážili…
28 fotografií

Novinky se představují s předstihem

Zkoušky Tannistest zaručují členům poroty The Car of the Year (COTY) přednostní možnost seznámit se s automobilovými novinkami plánovanými pro nadcházející modelový rok. Mohou navíc přímo přesedat mezi jednotlivými auty, a tak je mezi sebou bezprostředně srovnávat.

Letos zde bylo takových přímých konkurentů hned několik, například Mercedes-Benz třídy GLC/BMW iX3, Cupra Raval/Volkswagen ID. Polo/Volkswagen ID. Cross/Škoda Epiq nebo Hyundai Ioniq 3/Kia EV2. Embargo přitom platilo nejen na Ioniq 3, ale také na DS N°7 ve špičkovém provedení AWD Long Range či vrcholný model typu Volvo EX60 s označením P12. Zpestření znamenaly maskované vývojové prototypy Audi A2 e-tron a Volkswageny ID. Cross a ID. Polo GTI.

Letošní ročník Tannistest (donedávna se mu říkalo Tannistesten, tedy „testy v Tannisu“) přinesl řadu novinek. Bohužel tentokrát neproběhly legendární a odbornou i laickou veřejností pozorně sledované losí testy na blízkém letišti v Sindalu. Stěžejní osoba testů Jan-Erik Berrgren musel loni kvůli dosažení věkové hranice 65 let odstoupit (pravidlo COTY) a jeho nástupce náhle odjel k rizikovému porodu své ženy. Nahradit takového člověka totiž není snadné, protože musí mít speciální certifikaci a musí být schválen od všech zúčastněných automobilek, aby se předešlo případným námitkám. A náhradník zkrátka nebyl.

Poprvé v novodobé historii se Tannistest muselo obejít i bez ikonického snímku na pláži za hotelem. Bouře a příliv totiž pláž prakticky „vymazaly“, takže zástupce 36 novinek byli organizátoři nuceni vměstnat na nádvoří hotelu Tannishus.

Dohromady jsme měli k dispozici rekordních 90 automobilů (některé typy zde bývají ve více modelech), vesměs s elektrickým pohonem: benzin tankovaly pouze plug-in hybrid BYD Dolphin G, mild hybridy DS N°7, Mazda CX-5 a Volkswagen T-Roc a hybridy Honda Prelude, Lexus ES a Renault Clio E-Tech. 24 automobilek (osm z nich z Číny) zde prezentovalo celkem 36 svých nových typů.

Tannistest 2026 se loučil se svým zakladatelem Rogersem Søgaardem, do poslední chvíle pravidelným a milým hostem, jenž zemřel letos v lednu ve věku 97 let (než přesedlal na elektrické Kony jezdil vždy Octaviemi), a přivítal celkem 26 členů poroty (to je téměř polovina jejích členů). Poprvé se těchto jízdních zkoušek v Dánsku zúčastnili noví členové jury zastupující od loňska nově zastoupené země: Chorvat Kristijan Ticak a Slovák Rastislav Chvála. Spolu se spolupracovníky poroty a zástupci automobilek ve středu 23. září k tradiční slavnostní večeři „The Dinner of the Year“ usedlo přes 200 účastníků.

CAR OF THE YEAR

Logo ankety CAR OF THE YEAR

Odborná anketa volící evropský Vůz roku (Car of the Year, COTY) běží bez přerušení od roku 1964. Organizaci tradičně zajišťují časopisy Auto (Itálie), Autocar (Velká Británie), Autopista (Španělsko), Autovisie (Holandsko), L´Automobile (Francie) a Vi Bilagare (Švédsko). Když německý Stern se svojí podporou skončil, nahradily jej Automobil Revue (Švýcarsko), Autotrends (Belgie) a Firmenauto (Německo). Porota v současnosti sestává z 62 členů z 25 zemí zejména západní a střední Evropy. Dvěma porotcům z Ruska z pochopitelných důvodů zůstává členství pozastaveno. Pro letošní ročník porotu doplnili zástupci Slovenska a Chorvatska. Česká republika má v COTY jednoho zástupce od roku 1993, vždy šéfredaktora magazínu Automobil. Do roku 2000 jím byl Milan Jozíf, do ročníku 2015 Tomáš Hyan a od roku 2016 za Českou republiku volí autor článku.

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