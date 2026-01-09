Celkem bylo do letošního ročníku zařazeno 35 nových automobilů, jež splnily všechny podmínky (prodej aspoň na pěti důležitých trzích atd.). Z nich 59 porotců z 23 evropských zemí vybralo sedm adeptů do finále.
Soupeři Elroqu ve velkém finále jsou Citroën C5 Aircross, Dacia Bigster, Fiat Grande Panda, Kia EV4, Mercedes-Benz CLA a Renault 4.
Škoda Elroq má letos podle všeho velké šance. Velkým hendikepem tentokrát není ani to, že technicky jde o zkrácený – pět let starý – model Enyaq, který se probojoval do finále ankety COTY v roce 2022. Tehdy skončil pátý. A bylo to zatím naposledy, co byla ve finále bojů o titul evropského Auta roku škodovka.
Škoda Elroq, kterou značka představila na podzim 2024, je technicky úzce spřízněná s modelem Enyaq. Elroq má zkrácenou zadní partii. Nutno říct, že technickou „nenovostí“ trochu trpí většina letošních finalistů COTY.
|
Škoda bojuje o evropský titul. Elroq na to oblékla do závodní kombinézy
Stejně jako je Elroq zkrácený Enyaq, je Dacia Bigster prodloužený model Duster, Citroën C5 Aircross je dvojčetem peugeotího dua 3008/5008, které už jsou v produkci nějaký rok. Fiat Grande Panda je na tom stejně, jeho dvojčaty jsou Citroën C3 Aircross a Opel Frontera. Renault 4 je pak jiná karosářská verze Renaultu 5, který vozí titul Car of The Year 2025. Opravdu novými modely jsou ve finále Kia EV4 a Mercedes-Benz CLA. Ale o vítězi nerozhoduje jen technika a ekonomika. Jako skoro všude, i v COTY se politikaří. Tradičně velmi silná španělsko-francouzská klika dokázala už několikrát zvrátit výsledek.