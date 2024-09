Auto po povodni zaplatí jen některé pojistky. Hlavně neuklízejte a neopravujte

Povodně 2024 Sledovat další díly na iDNES.tv

Meteorologové už několik dnů před tím, než do Česka vtrhla velká voda, varovali, že se to může stát. Jakmile začalo pršet, snažili se někteří svá auta odvézt do bezpečí. To je naprosto správný postup, minimalizuje se tím riziko případných škod. Pozor ale na to, když při takové cestě vjedete do hluboké vody, třeba pod mostem. Jakmile vodu vidíte, a přesto do ní vjedete, pro pojišťovnu to znamená, že nejde o nahodilou škodu, ale vaši chybu. V takovém případě vám škodu neuhradí. Pokud ale zaparkujete na místě, kam nakonec přišla velká voda, už jde o nahodilou událost a pojištění může pomoci.

Na povinné ručení zapomeňte

Je potřeba si uvědomit, že povinné ručení vám v případě škod po záplavách či povodních nijak nepomůže. Určeno je totiž pro škody, které způsobíte vy někomu jinému. Aby vám pojišťovna škody na autě uhradila, je potřeba mít sjednané buď takzvané allrisk havarijní pojištění nebo speciální připojištění proti živlům. Vždy si pohlídejte, abyste měli pojištěné záplavy i povodeň. „Povodní se rozumí zaplavení menších či větších územních celků vodou, která se vylila z břehů vodních toků, nádrží, nebo jejich břehy protrhla,“ vysvětluje srovnávač top-pojisteni.cz. A záplava je následek povodně. Přesněji jde o vytvoření souvislé vodní plochy, která po určitou dobu stojí nebo proudí a může být způsobena i z jiných než vodních zdrojů.

Pokud máte sjednanou správnou pojistku, je nezbytné pojišťovně vše co nejdříve nahlásit. To udělejte ideálně online, je to nejrychlejší. Nezapomeňte vše důkladně nafotit, ideálně i natočit. „Připravte si pro hlášení škody číslo pojistné smlouvy nebo osobní údaje, podle nichž lze smlouvu dohledat (rodné číslo, adresa apod.), kontaktní údaje na osobu (ideálně mobilní telefon), která bude na místě škody přítomna, popřípadě kde jinde ji lze zastihnout za účelem prohlídky místa škody, číslo účtu, kam má pojišťovna poukázat pojistné plnění. K soupisu poškozených a zničených věcí si připravte fotodokumentaci,“ radí například pojišťovna Uniqa.

Jakmile se pojišťovna k vašemu případu dostane, ozve se vám likvidátor, který bude chtít auto nejspíš vidět. V těchto dnech počítejte s možnými prodlevami, případů je hodně a pojišťovny musí řešit tisíce klientů. V žádném případě auto neuklízejte, nemyjte ani neopravujte! Likvidátor musí vidět jeho stav tak, jak jste jej po velké vodě našli.