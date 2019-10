ANALÝZA: V počtu aut na obyvatele je Česko před Norskem i Británií

Není žádným překvapením, že množství aut v českých rodinách začalo prudce růst po roce 1989. S otevřením trhu a postupně rostoucím bohatstvím se jejich počet za 30 let zvýšil na 2,5násobek. V polovině letošního roku u nás bylo registrováno už 5,9 milionu aut, přičemž v roce 1989 to bylo o 3,5 milionu méně. Zatímco tehdy jedno auto připadalo na 4,29 obyvatele, dnes je to jen 1,8 obyvatele.