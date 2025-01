Elektromobily jsou propadák, říká velký český bazar. Přestal s nimi obchodovat

„Už v roce 2023 jsme vnímali, že zájem o elektromobily klesal, oproti roku 2022 byl na polovině, v prvním čtvrtletí 2024 jsme je pak už jen zlevňovali a byli jsme rádi, že jsme se jich zbavili,“ popisuje Filip Kučera. „Rozhodli jsme se je tedy nekupovat, a to přesto, že v Německu jich je v různých aukcích k mání spousta.“ Kučera připomíná, že Německo mělo pobídky na nákup elektroaut. „Nyní je po dvou třech letech prodávají. Ale nikdo je nechce“. Pode Filipa Kučery ten, kdo chtěl elektromobil, už ho má. „Vzhledem k tomu, že přestávají platit zvýhodnění, jako je levné nabíjení nebo parkování zdarma, zájem velmi výrazně klesl.“

„Zájem o ně nebyl a přestali jsme je vykupovat, nyní máme z elektrifikovaných aut v nabídce jen hybridy,“ doplňuje mluvčí Auto ESA.

Jiní obchodníci s ojetými vozy mají ovšem opačnou zkušenost. „Škoda Auto rozvoj elektromobility plně podporuje a tyto aktivity se odrážejí i v certifikovaném programu ojetých vozů Škoda Plus. Elektromobily zde zatím udržují relativně malý, ale stabilní podíl a s poklesem poptávky jsme se nesetkali,“ uvádí pro iDNES.cz Markéta Slámová, koordinátorka programu ojetých vozů Škoda Plus, který patří objemem prodaných aut k největším obchodníkům s ojetinami v Česku. Nejprodávanějším vozem v rámci programu Škoda Plus je podle Slámové model Enyaq. „Pozadu nezůstává ani první z rodiny elektrických vozidel Škoda, typ Citigoe iV.“ Význam ojetých elektrických vozů podle Slámové do budoucna postupně poroste. „Nedávno uvedený model Elroq se základní cenou od 799 900 Kč se v horizontu jednoho roku dostane také mezi ojeté vozy a jsme přesvědčeni, že sekundárnímu trhu přinese významný impuls.“

„Jediné, co dává dnes smysl, je kupovat ojeté elektromobily a nechat někoho jiného, aby zaplatil enormní propad ceny oproti novému vozu,“ vysvětluje selskou logikou manažer jednoho z autobazarů, který nechce být jmenován. „Bez sekundárního trhu se neobejdeme, zvlášť u elektroaut,“ dodává s odkazem na to, že Česko je zemí ojetých aut – vozů z druhé ruky se v republice prodá víc než třikrát tolik co nových aut.

Nejoblíbenější je tesla

Elektromobily nezatracuje ani online tržiště s ojetinami, společnost Carvago. „Elektromobily jsou menšinovou, ale významnou složkou prodejního mixu Carvago. A to i v České republice. Čistě elektrický pohon měl přibližně každý desátý vůz, který jsme v loňském roce prodali. Meziročně to představuje zdvojnásobení tržního podílu elektrického pohonu a očekáváme, že růst bude pokračovat i v roce letošním,“ uvádí Jiří Červenka, tiskový mluvčí Carvago. „Mnoho Čechů totiž postupně zjišťuje, že elektromobil z druhé ruky za výhodnou cenu je uživatelsky velmi přívětivým a provozně levným řešením každodenního dojíždění do práce nebo ideálním druhým či dalším vozem v domácnosti. V roce 2024 měli čeští zákazníci největší zájem o Nissan Leaf, Teslu Model 3 a Hyundai Kona,“ dodává pro iDNES.cz.

Je třeba ovšem dodat, že oproti klasickým autobazarům je Carvago v trochu jiné situaci, protože na rozdíl od nich nevykupuje auta na sklad a nemusí doufat, že si pro ně někdy někdo přijde.

Největší prodejce ojetých vozů ve střední Evropě AURES Holdings, který nabízí auta v autocentrech AAA Auto a Mototechna, naopak elektromobilům věří. „Jsme v podstatě jediný velký bazar v ČR, který se elektromobilům věnuje, a v posledních třech letech se počet prodaných elektromobilů v síti AAA Auto každoročně zdvojnásobuje. Jen v Česku jsme prodali za loňský rok 696 elektroaut, což je víc než dvojnásobek oproti roku 2023, kdy jich bylo 291. V celé skupině AURES Holdings, tedy se započítáním slovenského a polského trhu, jsme jich loni prodali 880. Počet prodaných hybridů vzrostl loni o 68 procent na téměř pět tisíc,“ vypočítává Petr Vaněček co-CEO AURES Holdings. Nejprodávanějšími elektroauty AAA Auto jsou Tesla Model 3, BMW i3, Hyundai Kona, Škoda Citigo-e, VW e-golf. „V prodeji elektromobilů rozhodně nepolevujeme, víme, že je to více či méně vzdálená budoucnost. Už dnes se na sekundární trh dostávají cenově zajímavá auta BEV, která už si odbyla svůj prvotní pokles ceny a zákazníkům je nabízíme za ceny konkurenceschopné klasickým spalovacím autům. Například u nás nejprodávanější Tesla 3 se prodává kolem hranice půl milionu korun, což je pro mnoho lidí zajímavé. Na segment BEV se cíleně zaměřujeme, vytvořili jsme kvůli tomu speciální elektrotým, a to proto, že prodej BEV je náročnější než prodej klasických aut se spalovacími motory, hlavně co se týče znalostí problematiky,“ popisuje Vaněček.

„Náš tým školí prodejce na pobočkách, vysvětluje jim všechny taje elektromobility. V loňském roce jsme také otevřeli specializovanou BEV pobočku kousek za Prahou v Čestlicích. Ke každému prodanému elektromobilu nabízíme služby a informace, jaké nikdo jiný v Česku neposkytuje – hlavně kompletní informaci o stavu a kondici baterie včetně dojezdů auta v různých teplotních a jízdních režimech, veškeré informace o možnostech nabíjení, konektorové výbavě, jsme schopni dodat wallbox i nabíjecí kabely…“ Profil zákazníků se podle Petra Vaněčka začíná proměňovat: „Po early adopters v minulých letech, kteří věděli, do čeho jdou, začínají chodit běžní lidé, kteří doteď byli úplnými laiky a chtějí to zkusit, lidé, kteří mají třeba doma fotovoltaiku, a je třeba jim vše vysvětlit.“

Fenomén: naftový kombík

Prodej ojetých vozidel v České republice v roce 2024 ovládly v Auto ESA naftové kombíky, přičemž nejprodávanějším modelem byla Škoda Octavia III. „Tento model sesadil z prvního místa svého předchůdce, Octavii II, a potvrdil dlouhodobou dominanci značky Škoda na českém trhu,“ cituje ze statistik společnosti Auto ESA Filip Kučera. U jednoho z největších prodejců ojetých vozů v ČR zůstávají tradiční paliva na vrcholu zájmu, ačkoliv mírně převládá benzín s podílem 51 % oproti 48 % nafty. „Elektromobily naopak zaznamenaly dramatický pokles poptávky o více než 95 %,“ dodává.

Škoda na vrcholu, SUV na vzestupu

Značka Škoda si udržela dominantní podíl, v Auto ESA má 31 % na trhu s ojetými vozy, následovaná značkami Volkswagen (12 %) a Ford (9,6 %). Nejprodávanější modely roku byly Škoda Octavia III (5,7 %), Octavia II (4,9 %) a Fabia I (3,6 %).

„Z hlediska karoserií se zákazníci nejčastěji rozhodovali pro kombi (31 %), na druhém místě byly hatchbacky (25 %) a na třetím místě SUV (17 %). SUV zaznamenaly meziroční nárůst o 4 % na úkor hatchbacků a MPV,“ vypočítává Kučera.

Vyšší ceny a mladší auta

„Průměrná cena ojetých vozidel v roce 2024 vzrostla na 204 500 Kč, což je o více než 13 000 Kč více než v roce 2023. Současně se snížilo průměrné stáří vozidel na 10,5 roku a průměrný nájezd na 154 000 km,“ cituje ze statistik Kučera.

„Rok 2024 přinesl zvýšený zájem o dražší a mladší vozy. Naše prodeje vzrostly o 5 % na více než 26 000 prodaných vozidel. I zimní měsíce, které bývají obvykle slabší, byly tentokrát nadprůměrné,“ dodává.

Trendy roku 2024

Rok 2024 potvrdil stabilní zájem o větší, praktické vozy s tradičními palivy. Překvapením byl ústup elektromobilů a pokračující růst obliby vozů SUV. Škoda Octavia III, která zlevnila na průměrných 278 000 Kč, se stala symbolem českého trhu s ojetými vozy.