Čím jezdí Barbíny? Kulaťoučkými roztomilouši i růžovými drsňáky

Světová kina opanoval hraný film o asi nejslavnější blondýnce hned po Marylin Monroe. Kam se podíváte, tam je Barbie, Ken a jejich růžový svět. Ikonická není jen sama postavička, ale i její auta. Ostatně, která malá holka někdy nechtěla Barbie s autem?

Barbie neznamená jen růžová autíčka pro holky. Ostatně, nejvíce k ní patří Chevrolet Corvette z roku 1956, v prvním nejklasičtějším vydání s jednoduchými předními světly (zdvojené přední dostala Corvette v roce 1957 a v roce 1961 i zadní). V současném filmu ovšem Barbie v duchu dnešní doby jezdí elektrifikovanou verzí tohoto modelu.

I Ken přesedlal do elektromobilu, v jeho případě jde o GMC Hummer EV z roku 2022. Dobrou zprávou je, že hráči Forzy Horizon 5 si obě auta mohou přidat do svých virtuálních garáží a nasednout na současnou růžovou vlnu. Obě auta by měla být pro hráče zdarma.