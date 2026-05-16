Auta z papíru? Kartonová Škoda či Lexus ukazují, jak využít krabice z e-shopu

Vladimír Löbl
Auta z papíru jsou fascinujícím pomníkem lidského umu a trpělivosti, ale i důkazem toho, že k sestrojení něčeho, co vypadá jako automobil, stačí kartony, hodně ostrý nůž a zásoba lepidla. Podívejte se na několik inspirativních výtvorů.

Karton má jednu neuvěřitelnou vlastnost: je to nejdostupnější materiál na planetě. Zatímco svět šílí z cen komodit, karton se vám povaluje v předsíni pokaždé, když si objednáte něco z e-shopu.

Zkuste se na hodinu soustředit na to, abyste skalpelem vyřízli věrnou repliku mřížky chladiče u veterána z 30. let. Zapomenete na e-maily, zapomenete na politiku i na to, že vám zase zdražili tarif. Jste jen vy, pravítko a kus lepenky.

Nejslavnějším zářezem do papírového světa je origami Lexus IS. V roce 2015 vzali Angličané 1 700 plátů recyklovatelné lepenky a laserem je vyřízli do přesných tvarů. Má i elektromotor, takže se to hlemýždím tempem dokáže i pohybovat.
Pozadu nezůstali ani u britského zastoupení Škody Auto. Když mladoboleslavská značka v roce v 2018 uváděla na trh model Karoq, marketingové oddělení dostalo nápad, který by průměrného klempíře dohnal k slzám: nechat postavit jeho kopii z papíru.
Páté narozeniny modelu Juke oslavil v roce 2015 Nissan origami sochou. Britský umělec Owen Gildersleeve strávil 200 hodin skládáním 2 000 kusů papíru.
Youtuber The Q dokazuje, že nepotřebujete laserové řezačky, stačí mu tavná pistole a 50 metrů čtverečních kartonu. Jeho formule 1 v měřítku 1,3:1 má funkční řízení a kola, co se točí. Trvalo mu to 500 hodin.
54 fotografií

Je v tom kus starosvětské poctivosti. Papír neodpouští. Když říznete vedle, nemůžete zmáčknout Ctrl+Z. Musíte začít znovu. A právě ta chybovost, ta lidská stopa, dělá z papírového modelu něco víc než jen hračku.

Nenechte se zmást, papír není jen náhražka. Když ho správně navrstvíte a ohnete, získá pevnost, která by vás překvapila. Je to materiál, ze kterého Japonci stavějí nouzové domy po zemětřesení a ze kterého v Lexusu dokázali postavit pojízdné auto.

Stavět z kartonu znamená učit se o struktuře. Zjistíte, že i ten nejobyčejnější materiál může unést víc, než se na první pohled zdá.

Máme ji! Nová škodovka v plné parádě, s minimem maskování

Prototyp elektrické Škody Peaq s lehkým maskováním při testech na dálnici D10

Škoda Peaq finišuje vývoj nové vrcholné až sedmimístné vlajkové lodi značky. Má to být největší a nejpraktičtější škodovka v historii a pravděpodobně bude také nejdražší. Prototyp připravovaného...

KVÍZ: Poznáte auto podle siluety? Otestujte se

Jak máte nakoukaná auta? Poznáte je jen podle siluety? Vybrali jsme deset aut s charakteristickými tvary a grafik je upravil tak, aby z nich zbyly jen obrysy a pár typických detailů.

Matka supersportů s řasami od sexbomby vznikla jako vedlejšák

Před šedesáti lety se zrodilo Lamborghini Miura. První supersport historie s inspirací od britského Mini a italské sexbomby Giny Lollobrigidy vznikal po večerech jako odvážná vize mladých inženýrů....

Čínský šok: Záchody a raketové motory v autě. Budou škodovky v edici Gott?

Dubnové události v autobranži šokovaly. Čínský výrobce vysavačů postavil auto s raketovými motory a Huawei udělal ze světlometů projektor jako v kině. Porsche již „tuní" i kufry a Mansory przní již i...

Velikán autodesignu slaví, dnes maluje pro Čínu a boty. Máme unikátní skicu

Jedno z nejslavnějších aut devadesátých let, evropské Auto roku 1998 a hlavně skvělý vůz – jednoduše „alfa alfovatá". Vše začalo fantastickým designem ze skicáku Waltera de'Silvy – 156 byla jedním z...

16. května 2026

Číňané jdou po fabrikách automobilek v Evropě. Jsou však prý zastaralé

Čínská automobilka BYD jedná se společností Stellantis a dalšími evropskými výrobci automobilů o převzetí jejich nedostatečně vytížených továren. Na automobilové konferenci v Londýně to řekla...

15. května 2026,  aktualizováno  15:25

Vychytávky aut před 100 lety: krabí parkování k chodníku a střecha na kliku

Historie motorismu není jen příběhem o postupném vylepšování aut krok po krůčku, ale fascinující přehlídkou odvahy a bizarních inovací. Už před sto lety se konstruktéři prali s problémy, které řešíme...

15. května 2026,  aktualizováno 

Nových kombíků je pomálu, o to má větší šance. Zvlášť s dobrou cenou

Premiéra ryze spalovacího modelu, který navíc není SUV, ale klasickým kombíkem, a se základní cenovkou pod půl milionem korun, je v dnešní době elektrických nebo plug-in hybridních SUV, celkem velká...

15. května 2026

14. května 2026

Německý autoprůmysl se zbaví třetiny zaměstnanců, zasáhne to celou Evropu

Německý automobilový sektor v období od roku 2019 do roku 2035 ztratí kolem 225 000 pracovních míst, což je zhruba o 35 000 míst více, než se dosud předpokládalo. Pro Redaktionsnetzwerk Deutschland...

14. května 2026

Dvě české předpremiéry v brněnském obchodě. Nové elektrovozy hvězdami výstavy

Kdysi dávno mělo Brno slavné autosalony, s takovými výstavami je to však dnes v Evropě obecně bída. Když se tedy automobilky chtějí pochlubit novými modely, musí vyrazit za zákazníky a ukázat se...

14. května 2026

13. května 2026,  aktualizováno  14:04

Nová pitomost ze sociálních sítí. Kruháč projíždí středem a natáčí se u toho

Na sociálních sítích přibývá videí řidičů, kteří se předhánějí v porušování pravidel. Místo aby kruhový objezd objeli, projedou ho přímo středem. Nebezpečný trend pak sdílejí na svých profilech ve...

13. května 2026

Neexistující pokuty a výhrůžky. Českem se jako lavina šíří podvodné SMS zprávy

Dostávají je i ti, kteří vůbec nejsou řidiči a nemají ani řidičský průkaz. Před novodobými podvodníky varují strážníci, policisté i ministerstvo dopravy. Hlavní je obezřetnost, na zprávy nikdy...

12. května 2026

Je to definitivní: čínské automobilky obsazují evropské továrny a značky

Evropský automobilový průmysl prochází seismickou změnou. Z kdysi tabuizovaného tématu se stala pragmatická strategie přežití: proměnit čínskou hrozbu v záchranné lano pro továrny na starém...

12. května 2026

