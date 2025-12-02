Nedávno jsme psali o individuálních dovozech ojetých elektrických volkswagenů z Číny. Šlo hlavně o model Volkswagen ID.6, což je elektrické SUV s dojezdem skoro 600 kilometrů. Taková auta mohou mít lákavou cenu a málokdo další se jimi může před sousedy pochlubit. Na druhou stranu se na ně nevztahuje mezinárodní záruka a v servisech na ně nejsou náhradní díly. Nemohou využívat asistenční službu a mají také jiný software, na který nefungují evropské aktualizace.
Kromě toho se objevují i nabídky na prodej úplně nových vozů nebo zánovních vozů mimo oficiální import, která ale mají evropskou homologaci. Většinou jde o značky, které buď ještě v Česku nemají zastoupení, ale jinde v Evropě ano, nebo čeští importéři konkrétní model aktuálně nenabízejí.
Nedávno třeba jedna společnost oslovila obecní úřady po celé republice s nabídkou užitkového elektromobilu BYD ETP3 za cenu od 499 000 Kč včetně DPH. Malá dodávka s elektromotorem o výkonu 100 kW byla nabízena i s dobíjecí stanicí, pak už byla cena 649 000 Kč. Prodejce na dotazy iDNES.cz nereagoval.
Podobné dovozy nejsou v žádném případě nelegální, neodporují české legislativě a jde o podnikání jako každé jiné. Obecně pomáhají uspokojovat poptávku specifické skupiny uživatelů. Funguje to třeba u amerických značek, které s klasickým importem do Evropy nepočítají. Milovníci „amerik“ tak seženou auto v České republice a nemusejí ho shánět za oceánem.
Oficiálním importérům čínských značek se taková praxe logicky nelíbí, a tak upozorňují, že nákup takového auta přináší i určité komplikace pro zákazníka. Hlavně kolem záruky. A to i když dovozce tvrdí, že na auta se vztahuje plná tovární záruka. Ovšem výše zmíněný dovozce užitkového BYD má na svém webu poněkud zvláštní informaci, že nabízí auta, „která mají podle dostupných informací platnou tovární záruku“.
„Tito dovozci nemají žádnou smlouvu s výrobcem, ale kupují auta od dealerů v jiných evropských zemích,“ upozorňuje Jan Hauptvogel, marketingový šéf českého zastoupení značky BYD. „Kdo si takové auto koupí, nemůže čekat žádnou podporu v České republice, v našich servisech neuplatní záruční opravu. Musí takovou věc řešit s tím, od koho auto koupil, a ten většinou nedisponuje žádným servisem nebo dovozem náhradních dílů a věnuje se jen samotnému prodeji aut.“
Na pozáruční opravu už majitele takového auta čeští dealeři přijmou, jinak by byli sami proti sobě. Na další problém upozorňuje jeden z dealerů BYD, společnost Louda Auto. „Auta neprodaná v ČR, tedy zakoupená mimo českého dealera, avšak koupená v Evropě, mohou vykazovat nefunkčnosti některých systému, protože nejsou lokalizované pro ČR. Měli jsme například případ auta přitaženého z Finska, kde nefungoval Apple CarPlay a Android Auto, protože nebylo určené pro náš trh,“ dodává Petr Louda, Business Development Manager BYD.