Čínská auta v Česku. Ptejte se na servis, neoficiální dovozci se vykrucují

Martin Šidlák
Do Česka za poslední rok vstoupilo ke dvěma desítkám nových čínských značek, které nabízejí desítky nových modelů. Přesto se další modely dovážejí skrz individuální dovozy. Zákazník tak zdánlivě dostává větší výběr, má to ovšem háček.

Nedávno jsme psali o individuálních dovozech ojetých elektrických volkswagenů z Číny. Šlo hlavně o model Volkswagen ID.6, což je elektrické SUV s dojezdem skoro 600 kilometrů. Taková auta mohou mít lákavou cenu a málokdo další se jimi může před sousedy pochlubit. Na druhou stranu se na ně nevztahuje mezinárodní záruka a v servisech na ně nejsou náhradní díly. Nemohou využívat asistenční službu a mají také jiný software, na který nefungují evropské aktualizace.

VW varuje před auty pokoutně dovezenými z Číny. Na servis je nebere

Kromě toho se objevují i nabídky na prodej úplně nových vozů nebo zánovních vozů mimo oficiální import, která ale mají evropskou homologaci. Většinou jde o značky, které buď ještě v Česku nemají zastoupení, ale jinde v Evropě ano, nebo čeští importéři konkrétní model aktuálně nenabízejí.

Nedávno třeba jedna společnost oslovila obecní úřady po celé republice s nabídkou užitkového elektromobilu BYD ETP3 za cenu od 499 000 Kč včetně DPH. Malá dodávka s elektromotorem o výkonu 100 kW byla nabízena i s dobíjecí stanicí, pak už byla cena 649 000 Kč. Prodejce na dotazy iDNES.cz nereagoval.

V Číně se nedovoláte, na maily nereagují. Čech domluvil dovoz aut díky čínštině

Podobné dovozy nejsou v žádném případě nelegální, neodporují české legislativě a jde o podnikání jako každé jiné. Obecně pomáhají uspokojovat poptávku specifické skupiny uživatelů. Funguje to třeba u amerických značek, které s klasickým importem do Evropy nepočítají. Milovníci „amerik“ tak seženou auto v České republice a nemusejí ho shánět za oceánem.

Oficiálním importérům čínských značek se taková praxe logicky nelíbí, a tak upozorňují, že nákup takového auta přináší i určité komplikace pro zákazníka. Hlavně kolem záruky. A to i když dovozce tvrdí, že na auta se vztahuje plná tovární záruka. Ovšem výše zmíněný dovozce užitkového BYD má na svém webu poněkud zvláštní informaci, že nabízí auta, „která mají podle dostupných informací platnou tovární záruku“.

„Tito dovozci nemají žádnou smlouvu s výrobcem, ale kupují auta od dealerů v jiných evropských zemích,“ upozorňuje Jan Hauptvogel, marketingový šéf českého zastoupení značky BYD. „Kdo si takové auto koupí, nemůže čekat žádnou podporu v České republice, v našich servisech neuplatní záruční opravu. Musí takovou věc řešit s tím, od koho auto koupil, a ten většinou nedisponuje žádným servisem nebo dovozem náhradních dílů a věnuje se jen samotnému prodeji aut.“

Na pozáruční opravu už majitele takového auta čeští dealeři přijmou, jinak by byli sami proti sobě. Na další problém upozorňuje jeden z dealerů BYD, společnost Louda Auto. „Auta neprodaná v ČR, tedy zakoupená mimo českého dealera, avšak koupená v Evropě, mohou vykazovat nefunkčnosti některých systému, protože nejsou lokalizované pro ČR. Měli jsme například případ auta přitaženého z Finska, kde nefungoval Apple CarPlay a Android Auto, protože nebylo určené pro náš trh,“ dodává Petr Louda, Business Development Manager BYD.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nahlédněte do tajné skrýše rezavých škodovek. Od pondělka tam pustí veřejnost

Třiadvacet historických vozů v nálezovém stavu. Mnohdy bez laku, orezlé a někdy...

Třiadvacet historických vozů v nálezovém stavu. Mnohdy bez laku, orezlé a někdy i nekompletní. To je opravdový ráj milovníků veteránů. Mladoboleslavské Škoda Muzeum se rozhodlo k radikálnímu kroku a...

O návrhu přelomového elektromobilu se u VW radili s dopravci pizzy

Šéfdesignér značky Volkswagen Andreas Mindt

Aktuálně je to jeho nejoblíbenější auto, tak už to u designérů bývá. Je zakoukaný do „svého“ nejnovějšího výtvoru. Volkswagen ID.EVERY1 je ovšem přeci jen v mnoha ohledech jiný. Andreas Mindt,...

Nejdražší nové auto v historii. Jeho tvůrci pomohlo překonat léčbu rakoviny

Společnost RM Sotheby’s vydražila 22. listopadu 2025 během víkendu Formule 1 v...

Když slavný britský konstruktér Gordon Murray loni bojoval s rakovinou, našel útěchu ve své vášni – konstrukci aut. Výsledkem je S1 LM, ultralehký manuální supersport, který je duchovním...

Talentovaný Čech zazářil v čínské soutěži. Uspěje jeho drsňák i u nás?

Jeep Sidequest

Doslova na poslední chvíli se do velké autodesignérské soutěže iDNES.cz stihl přihlásit Tomáš Cibulka. Talentovaný mladý český designér se před pár dny vrátil z Číny, odkud si odvezl cenu ze soutěže...

Panda na steroidech. Italský prcek vyrostl a má francouzský přízvuk

Designéři se opravdu vyřádili. Na zádi má Fiat Grande Panda vylisovaný nápis...

U Fiatu Grande Pandy rozhodně nemůže být mýlka ohledně toho, o jakou značku se jedná. Komu by nic neříkaly povědomé tvary, tak nápisy a znaky všude po autě to již dávají na vědomí velmi zřetelně....

Čínská auta v Česku. Ptejte se na servis, neoficiální dovozci se vykrucují

BYD Seal U DM-i

Do Česka za poslední rok vstoupilo ke dvěma desítkám nových čínských značek, které nabízejí desítky nových modelů. Přesto se další modely dovážejí skrz individuální dovozy. Zákazník tak zdánlivě...

2. prosince 2025

Valná hromada nejprodávanějších volv. Děda přepustil vedení vnukovi

Volva řady 240 stanovila měřítka na dlouho dopředu. K jejich vychytávkám...

Volvo letos oslavilo zásadní milník. Model XC60 se stal s téměř 2,9 milionu prodaných kusů nejprodávanějším vozem značky v historii a symbolicky tak „předjel“ legendární řadu 240. Symbolické předání...

2. prosince 2025

Designéři překvapili. O soutěž iDNES.cz je obří zájem, přijel hot rod z Polska

Hot rod budoucnosti Pawla Olszewského

Přiznáváme, takový zájem o naši autodesignérskou soutěž jsme nečekali. V úplném závěru – za poslední dva dny – dorazilo více návrhů než za celý uplynulý měsíc, tedy od vyhlášení soutěže. Těsně před...

2. prosince 2025

Panda na steroidech. Italský prcek vyrostl a má francouzský přízvuk

Designéři se opravdu vyřádili. Na zádi má Fiat Grande Panda vylisovaný nápis...

U Fiatu Grande Pandy rozhodně nemůže být mýlka ohledně toho, o jakou značku se jedná. Komu by nic neříkaly povědomé tvary, tak nápisy a znaky všude po autě to již dávají na vědomí velmi zřetelně....

1. prosince 2025,  aktualizováno  14:26

Talentovaný Čech zazářil v čínské soutěži. Uspěje jeho drsňák i u nás?

Jeep Sidequest

Doslova na poslední chvíli se do velké autodesignérské soutěže iDNES.cz stihl přihlásit Tomáš Cibulka. Talentovaný mladý český designér se před pár dny vrátil z Číny, odkud si odvezl cenu ze soutěže...

1. prosince 2025

Německo bude v EU prosazovat zmírnění zákazu aut se spalovacími motory

Německý kancléř Friedrich Merz zahajuje mnichovský autosalon IAA Mobility 2025

Německá vláda bude v Evropské unii prosazovat zmírnění zákazu prodeje aut se spalovacími motory po roce 2035. Dohodly se na tom strany vládní koalice – konzervativní unie CDU/CSU a sociální...

1. prosince 2025

Peugeot vynalezl hranatý volant a chystá řízení po drátě, jako v letadle, říká jeho šéf

Premium
Alain Favey. Pro Peugeot Polygon Concept je radost z jízdy prioritou....

Čím se liší práce v německém a mezinárodním koncernu? Jak čelit čínské konkurenci a evropským regulacím? V exkluzivním rozhovoru odpovídá Alain Favey, předseda představenstva automobilky Peugeot. To...

1. prosince 2025

Nejdražší nové auto v historii. Jeho tvůrci pomohlo překonat léčbu rakoviny

Společnost RM Sotheby’s vydražila 22. listopadu 2025 během víkendu Formule 1 v...

Když slavný britský konstruktér Gordon Murray loni bojoval s rakovinou, našel útěchu ve své vášni – konstrukci aut. Výsledkem je S1 LM, ultralehký manuální supersport, který je duchovním...

30. listopadu 2025

Volkswagenu se nedaří zbavovat zaměstnanců. Dobrovolné odchody váznou

Zaměstnanci VW se účastní shromáždění odborového svazu IG Metall před sídlem...

Tempo propouštění v německé automobilce Volkswagen od června dramaticky zpomaluje, dobrovolné odchody z německých závodů váznou. S odkazem na vnitrofiremní zprávu o tom píše deník Financial Times...

30. listopadu 2025

Mladý nadšenec do autodesignu navrhl závoďák pro umělou inteligenci

ENTALPIA

Projekt ENTALPIA představuje vizi sportovního vozu, který spojuje eleganci silničního gran turisma s precizností okruhového speciálu. Podívejte se na návrh Daniela Nováka, se kterým se přihlásil do...

30. listopadu 2025

Levné čínské automobilové součástky zaplavují německý trh, zvýšily kvalitu

Rozložení komponentů u platformy E-GMP.

Levné čínské autodíly zaplavují německý trh a stupňují tlak na místní výrobce, kteří už se na největším evropském trhu potýkají se slabou poptávkou a s vysokými náklady. Uvedla to agentura Bloomberg....

29. listopadu 2025

Navrhněte auto budoucnosti. Máte poslední šanci přihlásit se do soutěže

Citroen CX-A

Milan Votrubec se do velké autodesignérské soutěže iDNES.cz už s jedním návrhem přihlásil. Pár dní před ukončením přidal další návrh. Svému futuristickému citroënu navrhuje vodíkový pohon. Podívejte...

29. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.