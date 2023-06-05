V loňském roce opustila scénu známá auta. Stala se obětí zpřísňujících se regulací, měnícího se vkusu, ale i strategie zaměřené jen na SUV a elektromobily. A leckdy to byla hodně velká jména – Ford Focus, Jaguar F-Pace, Honda Civic Type R, Lexus LS či Volvo V90.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
AUDI Q8 E-TRON: Výroba tohoto elektrického průkopníka v Bruselu skončila v únoru 2025 a spolu ním se zavřela i celá tamní továrna. Model, který v roce 2018 pod názvem „e-tron“ nadchl svět svou tichostí a virtuálními zrcátky, se stal obětí příliš rychlého technologického vývoje a vysokých nákladů na výrobu v Belgii. Pro Audi to byl bolestivý řez, který však uvolnil cestu nové generaci elektromobilů postavených na vyspělejší platformě PPE.
Autor: Audi
Audi Q8 e-tron bylo postavené na starší platformě MLB Evo, která již nedokázala konkurovat modernějším 800V systémům. Nová generace slibuje vyřešit hlavní slabiny svého předchůdce – nabídne výrazně rychlejší nabíjení a dojezd přesahující 700 km. Ta se ale již nebude vyrábět v drahé Evropě, ale jeho produkci obstará závod v mexickém San José Chiapa.
Autor: Audi
BMW X4: Éra dynamického SUV kupé BMW X4 (s kódovým označením G02) se v listopadu v továrně v americkém Spartanburgu definitivně uzavřela. Konec tohoto modelu, který byl na trhu od roku 2018, je součástí širší strategie optimalizace portfolia mnichovské automobilky.
Autor: BMW
Role nepřímého nástupce modelu X4 se spalovacím motorem připadla nové generaci BMW X2. Ta se mezigeneračně výrazně zvětšila a svými rozměry i stylem cílí na podobnou klientelu, přestože využívá platformu s primárním pohonem předních kol. BMW sází na to, že pro typické zákazníky SUV kupé v tomto segmentu není absence podvozku s pohonem zadních kol zásadním problémem.
Autor: BMW X4
Označení X4 však z trhu nezmizí nadlouho, pouze projde zásadní transformací. Na scénu se připravuje plně elektrický nástupce s názvem iX4, postavený na nové platformě Neue Klasse. Tento nový elektromobil s interním označením NA7 se bude vyrábět od listopadu 2026 v novém závodě v maďarském Debrecínu, kde bude vznikat po boku nové generace iX3.
Autor: BMW X4
DS 9: Éra velkého francouzského sedanu se definitivně uzavírá. Výroba modelu DS 9 byla ukončena v čínském závodě v Šen-čenu v závěru roku 2025. DS 9 tak odchází po pouhých pěti letech na trhu, čímž se stává jednou z nejkratších, ale zároveň nejvýraznějších kapitol v novodobé historii značky.
Autor: DS Automobiles
Model DS 9 plug-in hybridním pohonem bojoval s nízkými prodejními čísly jak v Evropě, tak na svém domovském čínském trhu. Značka DS Automobiles se navíc transformuje na čistě elektrickou značku a auto, postavené na starší platformě EMP2, která neumožňovala plně elektrický pohon (pouze plug-in hybridy E-Tense), již nezapadala do posledních plánů. Výroba v Číně a následný dovoz do Evropy se v posledních letech kvůli rostoucím nákladům a celním bariérám staly pro Stellantis méně rentabilními. Zatímco DS 9 odjíždí do historie, značka DS se plně soustřeďuje na model N°8, který slibuje návrat k avantgardním kořenům, tentokrát však v digitálním a bezemisním balení pro 21. století.
Autor: Kateřina Horáková , pro iDNES.cz
JAGUAR F-PACE: U této britské značky se historie uzavřela symbolicky 19. prosince 2025 v Solihullu. Z výrobní linky sjelo historicky poslední auto se spalovacím motorem – model F-Pace v brutální verzi SVR. Tento pětilitrový osmiválec s výkonem 575 koní je hlučným sbohem éře, kterou v roce 1935 odstartoval sir William Lyons.
Autor: Jaguar
Jaguar na rozdíl na čas „vypíná“ celou svou produkci, aby se mohl znovu zrodit jako čistě elektrická ultra-luxusní značka. Představil novou identitu (označovanou jako Exuberant Modernism), která maže i ikonické logo skákající šelmy a nahrazuje ho minimalistickým fontem „jaGUar“.
Autor: Jaguar
SUV F-Pace byl nejoblíbenější model v historii Jaguaru, od roku 2016 se ho vyrobilo více než 300 000 kusů.
Autor: Michal Šafránek, iDNES.cz
FORD FOCUS: Poslední exemplář modelu Focus sjel z montážní linky v závodě Fordu v Saarlouis po 27 letech a 12 milionech prodaných kusech 17. listopadu. Tímto okamžikem po 55 letech skončila i výroba aut v tomto závodě.
Autor: Zaměstnanci Ford Saarlouis
Ukončením modelů Mondeo, Fiesta a Focus přišel koncern Ford v poslední době o dva ze svých nejprodávanějších modelů v Evropě. Staly se obětí zaměření značky na elektromobilitu. Dva elektrické modely Capri a Explorer na platformě MEB od Volkswagenu ale nejsou přímými nástupci Focusu a v poslední době se potýkají s nízkou poptávkou.
Autor: Vladimír Löbl, iDNES.cz
Někdejší světový bestseller (celkem čtyřikrát) se loučí bez přímého nástupce, i když by se název Focus údajně mohl v roce 2027 znovu objevit na středně velkém crossoveru s hybridním a elektrickým pohonem.
Autor: Vladimír Löbl, iDNES.cz
Poslední vyrobený focus bude vystaven v Městském muzeu v Saarlouis. Současně s ním totiž po 55 letech skončila produkce automobilů v Sársku.
Autor: Zaměstnanci Ford Saarlouis
HONDA CIVIC TYPE R: Konec výroby pro evropský trh představuje jeden z nejbolestivějších momentů pro komunitu fanoušků sportovních vozů. Tento model, který je mnohými považován za nejlepší „hot hatch“ s pohonem předních kol, se stává další obětí neúprosných evropských emisních regulací a strategického přesunu značky k plné elektrifikaci. Po téměř třech desetiletích, kdy Type R definoval standardy rychlosti a ovladatelnosti, se tak kapitola čistě benzinového civicu na starém kontinentu definitivně uzavírá.
Autor: Honda
Hlavním důvodem tohoto rozhodnutí jsou normy Euro 6e-bis a flotilové emisní limity CO2. Pro Hondu je v současné legislativní situaci neudržitelné nabízet vůz s emisemi přesahujícími 180 g/km, aniž by to drasticky neovlivnilo její průměrné hodnoty v Evropě.
Autor: Honda
Rozlučková edice Ultimate Edition je skutečným unikátem – pro celou Evropu bylo vyčleněno pouhých 40 kusů, což z ní dělá jeden z nejvzácnějších modelů v historii značky. Edice sází na ikonickou barvu Championship White doplněnou o červené detaily, karbonové zadní křídlo a specifické plakety v interiéru. Technicky sice vůz zůstává věrný brilantnímu dvoulitrovému turbomotoru o výkonu 329 koní a preciznímu manuálnímu řazení, ale jeho symbolická hodnota je nevyčíslitelná.
Autor: Honda
Budoucnost sportovních modelů Honda v Evropě nyní přebírá hybridní kupé Prelude, které se má stát novou vlajkovou lodí emocí. Ačkoliv Honda naznačila, že jméno Type R v budoucnu pravděpodobně ožije v elektrifikované formě, rok 2026 zůstane zapsán jako ten, kdy utichl jeden z nejcharakternějších spalovacích motorů. S odchodem modelu FL5 ztrácí evropské silnice auto, které dokázalo s chirurgickou přesností propojovat svět závodních okruhů s každodenní použitelností, a to způsobem, který v éře nastupující digitalizace a baterií bude citelně chybět.
Autor: Honda
JEEP RENEGADE: Příběh „malého drsňáka“ s ikonickými kulatými světly se v Evropě právě uzavírá. Výroba Jeepu Renegade v italském závodě Melfi byla definitivně ukončena v říjnu 2025, čímž skončil jedenáctiletý životní cyklus modelu, který v roce 2014 způsobil revoluci v nabídce značky. Přestože šlo o jeden z nejdostupnějších a nejpopulárnějších modelů Jeepu na starém kontinentu, musel ustoupit nové strategii koncernu Stellantis a uvolnit místo pro modernější, plně elektrifikované následovníky.
Autor: Jeep
Hlavním impulsem pro ukončení výroby byla nutnost reorganizace továrny v Melfi pro nové generace vozů postavených na modulárních platformách STLA Medium a Large. Renegade, sdílející technický základ s Fiatem 500X, již nevyhovoval přísným evropským nárokům na emisní limity a kybernetickou bezpečnost. Role základního modelu značky se tak v Evropě plně chopil menší Jeep Avenger, zatímco prostor pro náročnější zákazníky má vyplnit nová generace modelu Compass.
Autor: Jeep
Loučení s modelem Renegade však není definitivním koncem tohoto jména. Jeep již potvrdil, že pro rok 2027 připravuje zcela novou generaci, která se má vrátit ke kořenům v podobě hranaté karoserie a výrazného off-roadového charakteru. Tento nástupce bude postaven na platformě STLA Small, což umožní nabídnout jak cenově dostupnou elektrickou verzi (s cílovou cenou pod 25 000 eur), tak různé formy hybridních pohonů. Očekává se, že nový model se rozměrově zařadí právě mezi Avenger a Compass, čímž opět zaplní mezeru po svém předchůdci.
Autor: Jeep
KIA CEED: Po téměř dvaceti letech a třech generacích skončila v srpnu 2025 výroba klasické Kie Ceed (hatchback a kombi SW). Tento model, který byl „miláčkem“ českých a slovenských rodin i firemních flotil, musel ustoupit nové strategii značky zaměřené na elektromobilitu a globální modely.
Autor: Kia
Hlavním důvodem změny je transformace žilinského závodu. Kia potřebovala uvolnit výrobní kapacity pro novou generaci elektromobilů, které jsou pro budoucnost značky v Evropě klíčové. Na linkách, kde dříve vznikal Ceed, se nyní rozbíhá výroba přelomového elektrického hatchbacku Kia EV4 a v roce 2026 se k němu přidá i menší model EV2.
Autor: Kia
Ceed je tedy již minulostí. Jeho nástupce, hatchback a kombi Kia K4, se do Evropy dováží z Mexika, a nahrazuje Ceed futuristickým designem a výrazně většími rozměry. Jediným zástupcem rodiny, který v Žilině zůstává ve výrobě i pro modelový rok 2026, je crossover Kia XCeed.
Autor: Kia
LEXUS LS: Když se Toyota v roce 1989 rozhodla pro vstup na americký trh s luxusními limuzínami, vytvořila novou značku, která později způsobila revoluci v segmentu luxusních aut. Po pěti generacích a více než třech desetiletích dominance se však tato ikonická limuzína loučí, aby uvolnila místo nové éře elektrifikace a měnícím se preferencím zákazníků.
Autor: Lexus
Konec tohoto luxusního sedanu je historickým momentem. Na svém počátku tento vůz šokoval svou neuvěřitelnou tichostí, spolehlivostí a precizním zpracováním. Japonská „S-Klasse“ doplatila na změnu vkusu zákazníků, kteří dnes v nejvyšší cenové kategorii preferují vysoký posaz a majestátnost SUV. Lexus se navíc v rámci koncernu Toyota transformuje na čistě elektrickou značku, což vyžaduje ukončení platforem se spalovacími motory.
Autor: Lexus
Ačkoliv jméno LS jako symbol nejvyššího luxusu pravděpodobně nezanikne, jeho budoucnost již nebude spojena s nízkou siluetou sedanu. Roli vlajkové lodi značky má převzít nový luxusní crossover, jehož podobu naznačil koncept z Japan Mobility Show 2025. Ten nabídne plně elektrický pohon a prostor odpovídající potřebám moderního luxusu. Pro milovníky klasických sedanů se novým standardem stává osmá generace Lexusu ES, která pro rok 2026 přichází s čistě elektrickým pohonem a technologiemi dříve vyhrazenými právě pro třídu LS.
Autor: Lexus
LEXUS RC F: Příběh jednoho z posledních „mohykánů“ mezi sportovními kupé se definitivně uzavírá. Po jedenácti letech na trhu se tento japonský samuraj loučí s evropskými i světovými silnicemi, aby uvolnil místo nové éře elektrifikovaných a turbodmychadly přeplňovaných modelů.
Autor: Lexus
Konec Lexusu RC F v listopadu 2025 uzavřel kapitolu, kterou si milovníci benzínu budou pamatovat především pro její jedinečnou zvukovou stopu. RC F nebylo nikdy nejrychlejším kupé na okruhu a často muselo čelit kritice za svou vyšší hmotnost. Nabízelo však něco, co konkurence postupně opustila – pocit mechanické nezničitelnosti a lineární zátah velkého motoru bez turbodmychadel, který gradoval až u hranice 7 000 otáček.
Autor: Lexus
MITSUBISHI COLT: U japonského Mitsubishi končí krátká epizoda modelu Colt, který byl pouze dočasným řešením založeným na starší generaci Renaultu Clio, která skončila. Příběh sedmé generace coltu na evropském trhu je tak jedním z nejkratších v moderní historii značky.
Autor: Mitsubishi
MITSUBISHI: Značka se třemi diamanty ve znaku odstartuje příští sezonu novou generací modelu Colt (na snímku) na technické bázi Renaultu Clio. K pohonu bude sloužit litrový tříválec v atmosférické i přeplňované verzi s výkonem 67 a 91 koní, nebo klasický hybrid spojující atmosférickou šestnáctistovku s trakčním elektromotorem disponující 143 koňmi. Během 3. čtvrtletí se navíc model ASX dočká faceliftu. Největší novinka Mitsubishi ale dorazí až koncem roku. Bude jí nová generace SUV Outlander.
Autor: Mitsubishi
Dalším faktorem, který uspíšil odchod Coltu, je celková změna priorit značky Mitsubishi v Evropě. Automobilka se rozhodla do budoucna soustředit téměř výhradně na segmenty SUV a crossoverů (jako jsou modely ASX a Outlander) a na masivní elektrifikaci. Malé hatchbacky se spalovacími motory se v současné legislativní situaci, zatížené emisními limity a vysokými nároky na kybernetickou bezpečnost, stávají pro menší hráče na trhu ekonomicky neudržitelnými.
Autor: Mitsubishi
NISSAN GT-R: Po 18 letech Nissan na konci srpna ukončil výrobu modelu R35 GT-R. Posledním trhem, kde se tato ikona ještě nabízela, byl domácí japonský trh. V Evropě se Nissan GT-R přestal prodávat již v roce 2021. Hlavním důvodem byly stále přísnější hlukové normy.
Autor: Nissan
Celkem bylo během životního cyklu modelu R35 vyrobeno a prodáno přibližně 48 tisíc kusů, z nichž několik se dostalo i do České republiky.
Autor: Nissan
Japonské sportovní kupé s přeplňovaným vidlicovým šestiválcem o objemu 3,8 l a elektronicky řízeným pohonem všech kol bylo úspěšné také na závodních tratích.
Autor: Nissan
Jeho popularitě pomohla i tuningová subkultura a filmová série Rychle a zběsile. Nissan GT-R byl také nedílnou součástí populárních počítačových her.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Posledním vozem, který sjel z výrobní linky, byl model z prémiové edice T-Spec v barvě Midnight Purple. Celkem bylo během životního cyklu modelu vyrobeno a prodáno přibližně 48 tisíc kusů.
Autor: Nissan
PEUGEOT 508: Výroba byla definitivně ukončena koncem května 2025, protože ani facelift nedokázal zvrátit klesající zájem. Tento krok znamená konec jednoho z nejvýraznějších francouzských sedanů a kombi posledních let a faktické opuštění segmentu střední třídy značkou Peugeot v její klasické podobě. Budoucnost značky je nyní plně v rukou elektřiny a zvýšených podvozků.
Autor: Peugeot
Poslední fáze prodeje se soustředila téměř výhradně na plug-in hybridy. Klasické naftové motory (1.5 BlueHDi) a čistě benzinové verze byly z nabídky postupně stahovány již od konce roku 2023. Peugeot se v rámci strategie koncernu Stellantis rozhodl, že nebude investovat do další generace se spalovacím motorem, aby uvolnil prostředky pro čistou elektřinu.
Autor: Peugeot
Přestože druhá generace Peugeotu 508 (uvedená v roce 2018) sklidila obrovskou chválu za svůj radikální design s „tesáky“ a bezrámovými okny, prodejní čísla zůstala hluboko za očekáváním. Zákazníci masivně přešli k modelům SUV (jako 3008 a 5008) a v segmentu klasických sedanů a kombi dominovala německá konkurence a Škoda Superb, zatímco Peugeot 508 byl vnímán spíše jako stylová, ale méně praktická volba.
Autor: Newspress
VOLVO V90: Švédská automobilka Volvo definitivně ukončila výrobu svého vlajkového kombi V90 a jeho terénní varianty V90 Cross Country. Poslední exemplář sjel z linky v göteborském závodě Torslanda v září 2025, čímž se uzavřela dekády trvající tradice výroby velkých, bezpečných a praktických rodinných kombíků, které značku proslavily po celém světě.
Autor: Volvo Cars
Rozhodnutí o ukončení výroby Volva V90 a V90 Cross Country je vyvrcholením dlouhodobé strategie. Volvo se pod tlakem emisních norem a vlastního závazku stát se do konce desetiletí čistě elektrickou značkou rozhodlo přesunout veškeré své kapacity k segmentům, které vykazují nejvyšší růst, tedy modelům SUV.
Autor: Volvo Cars
Volvo V90 Cross Country už tu není, ale pro tradiční klientelu, která na značce Volvo oceňovala především spojení obrovského zavazadlového prostoru a elegantního nízkého profilu, tedy zůstává jedinou volbou menší model V60. I u něj je však otázkou času, jak dlouho se v nabídce udrží.
Autor: Volvo Cars
Konečná, vystupovat!
Autor: AI/Gemini