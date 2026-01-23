|
Zamáčknete slzu? Rekviem za auta, která loni definitivně skončila
Bruselský autosalon ukázal, jak se Evropa snaží ubránit před dravci z východu
Ostrý start do automobilového roku 2026 obstaral autosalon v Bruselu, který se svým významem již přibližuje někdejší ženevské přehlídce. Ostatně Belgie byla kdysi lídrem ve výrobě aut a dnes se tam...
V loňském roce opustila scénu známá auta. Stala se obětí zpřísňujících se regulací, měnícího se vkusu, ale i strategie zaměřené jen na SUV a elektromobily. A leckdy to byla hodně velká jména – Ford...
Karlos Terminátor Vémola chová nejen lvy, ale i automobilové bestie
Penzionovaný český MMA zápasník Karlos „Terminátor“ Vémola je od pondělí 19. ledna venku z vazby po složení údajně až 15milionové kauce. Čtyřicetiletého bývalého profesionálního sportovce podezřívají...
KVÍZ: Co jsou „džersejky“ a kdo řídí jako Stevie Wonder? Jak se vyznáte ve slangu řidičů?
Silnice mají vlastní jazyk – ať už jde o „retardéry, pangejt nebo chlupatý“. V tomto kvízu si vyzkoušíte, jak dobře rozumíte hantýrce řidičů, kamioňáků a silničářů. Soutěžit o voucher na Chytrý Kvíz...
Obytňáky do tuhých mrazů. Jak si u sjezdovky užít teplo domova
Kempovat přímo pod sjezdovkou při minus dvaceti? Pro moderní obytná auta to nepředstavuje žádný problém. Konstrukčně jsou na zimní provoz nejlépe připravené integrované obytné vozy, laickým pohledem...
Smyk na zdánlivě suché silnici. Černý led je strašákem pro všechny řidiče
Silnice vypadá, že je naprosto suchá, přesto to v zatáčce najedou uklouzne a nejde s tím skoro nic udělat. Přesně tak to vypadá, když je komunikace pokrytá takzvaným černým ledem. Ve zmrzlých zimních...
Náhle přestanou jezdit. Porsche a BMW v Rusku mají problém kvůli rušičkám dronů
Majitelé vozů Porsche a BMW v Rusku se potýkají s poruchami, které způsobují rušičky dronů. Tyto přístroje, určené k matení a zneškodňování ukrajinských bezpilotních letounů, zasahují i do fungování...
Dostane každá pneumatika čip? EU to nepožaduje, výrobci to přesto plánují
Stačí přiložit čtečku – a hned je jasné, kolik kilometrů má pneumatika ujeto. Nebo jak je na tom hloubka dezénu. To by měl umožnit tzv. RFID čip v budoucnosti montovaný do každé pneumatiky. Jestli se...
Polsko chce zakázat vjezd čínským autům do vojenských areálů, bojí se špionů
Polské úřady z bezpečnostních důvodů plánují zakázat vjezd čínským automobilům do vojenských areálů, píše agentura AFP s odvoláním na vojenské činitele. Auta vyráběná v Číně v různých zemích vzbuzují...
Koncern VW škrtne pár drahých manažerů. O vývoji škodovek rozhodnou v Německu
Skupina masově vyráběných značek německého automobilového koncernu Volkswagen s označením Brand Group Core (BGC), do které spadá rovněž česká Škoda Auto, zavádí novou řídící strukturu a ruší řadu...
Účet za elektřinu klesne, elektroautaři to u nabíječek nepocítí. Ušetří doma
Stát převzal od 1. ledna platbu za podporu obnovitelných zdrojů, což pro odběratele elektřiny znamená úsporu zhruba 60 haléřů za každou kilowatthodinu. Pocítí to tak i majitelé elektromobilů, kteří...
Škoda vylepšila své SUV pro Indii. Za volantem si popovídáte s AI
Škoda představila nové provedení svého indického SUV. Model Kushaq vyvinutý pro indický a vietnamský trh se představil v roce 2021. S faceliftem Kushaq dostal upravený vzhled, novou výbavu a na...
Dopravák high-tech. Robopolicistka bude v Číně řídit dopravu
V Číně debutuje humanoidní robot se senzory, radarem a umělou inteligencí, který bude řídit městskou dopravu po boku skutečných policistů. Potkáte jej ve městě Wuhu ve východní provincii An-chuej, to...
Doručovací roboti v Číně šílí, žádná překážka je nezastaví
Samořídicí dodávky v Číně se vymkly kontrole. Doručovací roboti se stali virálním fenoménem, ale ne z nějakých hrdinských důvodů. Bludní nemotorní baterioví mezci se chovají jako smyslů...