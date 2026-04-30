Zátah v proslulém autobazaru. Policie zabavuje luxusní vozy, před halou čekají klienti

František Dvořák
  13:18
V sídle známého pražského obchodníka s luxusními a drahými ojetými vozy Auta Super už několik dní zasahuje policie. Vyklízí sklad aut a vyšetřuje. Před reprezentativní halou, kde autobazar sídlil, vyčkávají pod dohledem policie klienti, kterým firma dluží auta či peníze. Policejní zásah a konec firmy potvrdil i zdroj iDNES.cz.
Policie zasahuje u prodejce ojetých vozů Auta Super v Praze-Hostivaři, 30....

Policie zasahuje u prodejce ojetých vozů Auta Super v Praze-Hostivaři, 30. dubna 2026. | foto: iDNES.cz

Policie zasahuje u prodejce ojetých vozů Auta Super v Praze-Hostivaři, 30....
Policie zasahuje u prodejce ojetých vozů Auta Super v Praze-Hostivaři, 30....
Policie zasahuje u prodejce ojetých vozů Auta Super v Praze-Hostivaři, 30....
Policie zasahuje u prodejce ojetých vozů Auta Super v Praze-Hostivaři, 30....
18 fotografií

Auta Super se specializovala na luxusní vozy a obchodovala hlavně s modely prémiových značek a sportovními vozy. Společnost byla dokonce od 1. ledna 2024 výhradním partnerem tuningové firmy Brabus pro upravené modely Range Rover a značek Porsche a Rolls-Royce. Auta Super zastupovala tuto slavnou německou společnost zaměřenou na úpravy vozů na českém i slovenském trhu.

Firma si zakládala na reprezentativním vystupování, měla luxusní showroom v pražské Hostivaři. Profesionální a vstřícné vystupování oslovilo i hodnotitele renomovaného mysteryshoppingového testu prodejců aut iDNES.cz a MF DNES. Před několika lety Auta Super tento test vyhrála.

Internetové stránky firmy stále fungují, aktuálně uvádějí v nabídce 224 aut, nejdražší je Lamborghini za devět milionů. Prodejce se chlubí ještě dalšími automobilovými perlami značek Porsche, McLaren, Ferrari, či Aston Martin. K tomu spousta mercedesů, BMW; nejlevnější auto v nabídce je malá toyota za 300 tisíc.

Nyní je ovšem konec, prostory firmy prohledává policie, showroom je opáskovaný, auta jsou zadržená. Některé vozy policie odvezla, podle informátora iDNES.cz z místa má zůstávat v areálu firmy asi dvacet aut a jsou mezi nimi mimo jiné opravdu exkluzivní kousky značek Porsche nebo Mercedes. „V pondělí zavírají, mám to potvrzeno od posledního fungujícího člověka z Auta Super,“ uvedl zdroj iDNES.cz.

Informace o problémech firmy a zásahu policie se začaly šířit v uplynulých hodinách. „U téměř prázdného skladu se shromažďují zákazníci, aby si odvezli svá auta, která měli u prodejce na komisní prodej. Prodejce měl od ledna vážné problémy s výplatou peněz svým zákazníkům a údajně mnohým dluží miliony za prodeje jejich aut,“ píší uživatelé sociálních sítí.

„Měli jsme tam auto na komisní prodej. Prodali ho v únoru. Stále nemáme peníze. Telefony nezvedají, na e-maily nereagují. Když jsme byli osobně, bylo nám přislíbeno, že peníze budou druhý den, a stále nic,“ přitakává další.

„Mám u nich na komisní prodej auto. Bylo mi řečeno, že mi ho nevydají, že na autech je spáchán úvěrový podvod a všechno si budou odvážet banky,“ dodává jiný. Že banky některé vozy zabavily a odvezly, potvrdil také dobře informovaný zdroj iDNES.cz.

„Silně to připomíná Globus Car,“ vzpomíná na dávnou kauzu člověk znalý prostředí obchodu s ojetinami. Kauza autobazaru Globus Car z let 2009–2010 byla rozsáhlým podvodem, při kterém majitel Zdeněk Kazda připravil přes 100 lidí o auta v hodnotě téměř 20 milionů Kč. Bazar bral vozy do komisního prodeje, ale po jejich prodeji peníze původním majitelům nevyplácel.

Majitelem a zakladatelem společnosti Auta Super je Petr Suchánek. Společnost, která byla založena v roce 2010, se v letech 2023–2024 vykazovala roční obraty přesahující 2 miliardy korun.

30. dubna 2026  13:28

Zátah v proslulém autobazaru. Policie zabavuje luxusní vozy, před halou čekají klienti

Policie zasahuje u prodejce ojetých vozů Auta Super v Praze-Hostivaři, 30....

V sídle známého pražského obchodníka s luxusními a drahými ojetými vozy Auta Super už několik dní zasahuje policie. Vyklízí sklad aut a vyšetřuje. Před reprezentativní halou, kde autobazar sídlil,...

30. dubna 2026  13:18

