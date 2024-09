Auta pro generaci křehkých sněhových vloček? Děkujeme, nechceme

Projekt WiLL z přelomu milénia je příběhem cíleného marketingu na mladou generaci. Tehdy se spojilo sedm japonských korporací s cílem oslovit nové spotřebitele prostřednictvím jednotné značky WiLL, pod níž se nabízela kromě automobilů i celá řada spotřební elektroniky, kosmetiky, potravin, kancelářských potřeb, ale i turistických zájezdů.

Projekt WiLL byl vytvořen na základě teorie zvané Kansei, jejímž cílem je propojení emocionálních reakcí zákazníků s vlastnostmi a charakteristikami produktu nebo služby. Zákazníci značky WiLL měli získat pocit, že tyto výrobky byly vyrobeny přímo na míru pro ně a jejich potřeby. Marketingový projekt WiLL začal v srpnu 1999 a vydržel jen do července 2004. Produkty nesly jednotné logo – malý (obvykle) oranžový čtverec a nabízely se i online.

Sedm japonských korporací se spojilo s cílem oslovit nové mladé spotřebitele prostřednictvím jednotné značky WiLL, pod níž se nabízela kromě automobilů i celá řada spotřební elektroniky, kosmetiky, potravin, kancelářských potřeb, ale i turistických zájezdů.

Firma Asahi uvedla na trh pod značkou WiLL tři nové druhy piva, cukrářská firma Ezaki Glico zase vyrobila speciální bonbony a čokolády. Panasonic představil hned celou řadu produktů – stolní počítač, fax, skládací kolo, mini ledničku, vysavač, čističku vzduchu, mikrovlnnou troubu, ale i automatickou pračku se sušičkou, videokameru, stereo systém a TV s vestavěným videem. Kao Corporation přidala prostředky osobní hygieny a kosmetiky, firma Kokuyo kancelářský nábytek a psací potřeby. Nechyběly ani služby od společnosti Kinki Nippon Tourist, která pořádala zájezdy za poznáním v různých částech Japonska.

Yaris v retro převleku

Jedinou zúčastněnou automobilkou se stala Toyota, která postupně představila čtyři různé modely pro mladší publikum, které byly v prodeji v síti showroomů Toyota Vista Store. Produkty se značkou WiLL měly na japonském trhu různý úspěch, auta ale byly učiněné propadáky.

Toyota zahájila výrobu nového modelu Vi v lednu 2000, jen pár měsíců poté, co se značka WiLL představila veřejnosti. Jednalo se o malé auto s prvky retra. Neobvykle tvarovaný čtyřdveřový sedan nenesl loga značky a negativně skloněným zadním sklem se inspiroval vozy Ford Anglia a Citroën Ami 6. Výroba byla pro nezájem mladých zákazníků ukončena v prosinci 2001 poté, co bylo prodáno přibližně 16 000 vozů. Dnes se tedy jedná o raritu.

Auto bylo navržené novou divizí Toyoty s názvem Virtual Venture Company. Ta byla založena v srpnu 1997 a bylo v ní zaměstnáno 40 mladších pracovníků Toyoty, kteří byli vyčleněni mimo tradiční pracovní postupy značky, aby vytvořili projektové týmy, které měly vyhodnotit potřeby mladších zákazníků.

První vůz byl postaven na platformě Toyota Vitz/Yaris, ale byl o něco větší a také výrazně dražší. V nabídce byl jen s jedním motorem, 1,3litrovým čtyřválcem ve spojení se samočinnou čtyřstupňovou převodovkou. V nabídce byla posuvná plátěná střecha, jako u některých starších italských a francouzských aut.

S inspirací z tajného vojenského letadla

Následně Toyota zkusila štěstí se sportovnějším modelem WiLL VS na platformě větší corolly. Vůz byl představen na autosalonu v Los Angeles 2001 jako předzvěst představení značky Scion pro mladé v Severní Americe. Jeho design údajně čerpal inspiraci z tajného vojenského letadla Lockheed F-117 Nighthawk z 80. let. Několik měsíců po představení se v Japonsku rozeběhly prodeje.

Tentokrát dala Toyota svým zákazníkům širší možnost výběru, nejen pokud se jedná o výbavu, ale i motory a převodovky. K dispozici byly agregáty o objemu 1,5 a 1,8 litru, a kromě čtyřstupňové samočinné převodovky šlo zvolit i šestistupňový manuál.

Auto si v Japonsku získalo velkou pozornost, která se ale bohužel výrazněji nepromítla do prodejů. VS zůstal ve výrobě přesně až do dubna 2004 a celkem vzniklo jen 14 965 exemplářů, tedy ještě méně než modelu WiLL Vi.

Ani tento neúspěch ale Toyotu neodradil. Dalším modelem WiLL se stal hatchback Cypha. Představil se v roce 2001 a vyráběl se od září 2002. Auto vypadalo jako velká motocyklová přilba na kolech, zatímco interiér byl inspirován supermoderní elektronikou. Cypha implementovala novou funkci od Toyoty, nazvanou G-Book. Na začátku svého vývoje G-Book zahrnoval telematiku a propojení s počítačem nebo mobilním telefonem, aby poskytoval servisní informace, multimédia a základní navigační funkce.

Základem auta byla podobně jako u sedanu Vi platforma modelu Vitz/Yaris. Kromě 1,3litrového motoru byl k dispozici i agregát o objemu 1,5 litru, a koupit si šlo i verze s pohonem všech kol.

Je libo platba za kilometr?

Toyota navíc nově nabídla alternativu k tradičním metodám nákupu nebo leasingu: platbu za kilometr. Za pronájem se neplatila žádná měsíční splátka; zákazníci byli sledováni pomocí G-Booku. Jejich ujeté kilometry byly hlášeny zpět Toyotě a na konci každého měsíce dostali vyúčtování na základě ujeté vzdálenosti. Kdykoli se zákazník rozhodl již s autem dál nejezdit, jednoduše cyphu odvezl zpět místnímu prodejci Toyoty a bez jakýchkoliv dalších závazků ji vrátil.

Ani tato platební metoda ale atraktivitu modelu WiLL Cypha nezvýšila. Výroba auta běžela do února 2005, kdy Toyota ukončila svoji účast v tomto projektu. A všichni ti mladí lidé z Virtual Venture Company se opět vrátili k běžné práci v rámci Toyoty.

Zkušenosti z projektu WiLL největší japonská automobilka využila i pro svoji značku Scion, orientovanou na mileniály na severoamerickém trhu. Tomu odpovídala i reklamní kampaň, primárně spoléhající na guerillový a virální marketing. Ostatně již od roku 1999 americká divize Toyoty pracovala na projektu Genesis s cílem přilákat více mladých kupujících k produktům společnosti. Tento experiment se stal jedním z nejhorších propadáků Toyoty.

Ani štace se značkou Scion ale nevyšla a Toyota ji v srpnu 2016 zrušila. Se sněhovými vločkami se automobilovým marketérům opravdu hodně špatně pracuje. Nová generace mladých lidí z velkoměst má zkrátka zcela jiné priority než auta. Nejenže vlastnit je již není u mladých lidí symbolem úspěchu jako u jejich rodičů, ale auta je většinou již vůbec nezajímají a mnohdy ani nevlastní řidičský průkaz. Musí se tedy počkat, až tito lidé založí rodiny a auto se potom pro ně (třeba) stane nezbytností.